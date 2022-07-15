Zé Neto e Cristiano agitam o réveillon 2023 do P12 Guarapari

A dupla Zé Neto e Cristiano agita o réveillon do P12 Crédito: Divulgação

A programação de Verão e o Réveillon 2023 começa a tomar forma no Espírito Santo. O P12 Guarapari trará atrações de peso para iniciar sua programação. Segundo Nelinho Miranda, um dos sócios do empreendimento, a casa abre no dia 30 de dezembro.

"A casa abre no dia 30 de dezembro com Wesley Safadão. Na sequência, o réveillon terá Zé Neto e Cristiano e dia 1º de janeiro será com Thiaguinho", adianta o empresário.