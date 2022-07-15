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Zé Neto e Cristiano agitam o réveillon 2023 do P12 Guarapari

Programação da casa começa no dia 30 de dezembro com Wesley Safadão. Ingressos começam a ser vendidos em agosto, segundo sócio
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 13:35

A dupla Zé Neto e Cristiano
A dupla Zé Neto e Cristiano agita o réveillon do P12 Crédito: Divulgação
A programação de Verão e o Réveillon 2023 começa a tomar forma no Espírito Santo. O P12 Guarapari trará atrações de peso para iniciar sua programação. Segundo Nelinho Miranda, um dos sócios do empreendimento, a casa abre no dia 30 de dezembro.
"A casa abre no dia 30 de dezembro com Wesley Safadão. Na sequência, o réveillon terá Zé Neto e Cristiano e dia 1º de janeiro será com Thiaguinho", adianta o empresário.
Os ingressos para o show da virada começam a ser vendidos em agosto. Segundo Nelinho, a programação de verão do P12 Guarapari terá ainda shows de Gusttavo Lima, Alok, Henrique e Juliano, Léo Santana e Jorge e Mateus.

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