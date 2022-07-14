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Cultura

Festival de Inverno de Domingos Martins traz mais de 100 atrações gratuitas; veja programação

Evento começa nesta sexta (15) e segue até 24 de julho, contando com três palcos de apresentações e trazendo grandes nomes da música capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 09:00

O grupo Moxuara é uma das atrações do Festival de Inverno de Domingos Martins
O grupo Moxuara é uma das atrações do Festival de Inverno de Domingos Martins Crédito: Divulgação
Que tal aproveitar o friozinho gostoso da região de montanhas capixabas - sempre presente em julho - ao som de uma boa música? Pois pode preparar seu casaco estiloso que o tradicional Festival de Inverno de Domingos Martins começa nesta sexta-feira (15), com apresentações de bandas sinfônicas e shows de artistas consagrados até 24 de julho. Com toda programação gratuita, o evento é um ótimo motivo para subir a serra.
Ao todo, mais de 100 atrações musicais vão se apresentar nos três pontos da mostra: o Palco Central, o Coreto da Praça e a Rua de Lazer. Grandes nomes da música capixaba estarão nos holofotes.
Na sexta-feira (15), a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo apresenta seu tradicional "Rock Sinfônico", com participação do Guitarrista e cantor Cláudio Passamani. O músico Saulo Simonassi fecha a noite com o show "Rock Acústico".
No sábado (16), o Grupo Moxuara será a atração principal e, no domingo (17), a Orquestra Jovem Vale Musica convida Amaro Lima para um show que promete emocionar.

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Já no dia 22 de julho, o Palco Principal do evento será tomado por homenagens. O concerto dos alunos da oficina de Prática de Orquestra, regidos pelo Maestro Helder Trefzger, apresenta clássicos da banda mineira Skank. Logo depois, quem tem a missão de animar o público é o Clube Big Beatles, veteranos do festival, que, em 2022, chega a sua 27ª edição.
No sábado (23), a Camerata Sesi convida André Prando para uma super apresentação. O encerramento, no domingo (24), ficará por conta do músico Renato Casanova, da Banda Casaca, e da Banda da Polícia Militar do Espírito Santo
E as atrações não param por aí. O evento também está recheado de apresentações culturais. No sábado (16), será realizada uma encenação de um típico casamento pomerano. Uma novidade de 2022 é a edição do "Nosso Palco Livre", que trará apresentações de músicos e bandas de Domingos Martins.
"Focamos nas apresentações instrumentais, com grupos institucionais, mas não deixamos de trazer grandes nomes da música popular para agradar a plateia. Tudo está sendo preparado com muito carinho, pois ficamos dois anos sem o evento, em virtude da pandemia da Covid-19. Estamos felizes em poder voltar com as apresentações e continuar fomentando a cultura folclórica e musical de Domingos Martins", destacou a Secretária Municipal de Cultura e Turismo do município, Rejane Entringer Lopes Ewald.

FORMAÇÃO

E não só de música vive o Festival de Inverno de Domingos Martins. O evento também investe em fomento e formação. Em 2022, a mostra terá o recorde de 30 oficinas musicais e artísticas, com mais de 500 alunos matriculados.
"O festival é um patrimônio capixaba. É um evento que, durante quase 30 anos, tem formado músicos que hoje atuam no cenário nacional e internacional. É um festival que entrou para o calendário não somente estadual como também das instituições que promovem o ensino de música do Espírito Santo, como a Fames, a Ufes e vários projetos sociais", complementou o maestro Eduardo Lucas, coordenador pedagógico do Festival.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

  • 15/07 - SEXTA-FEIRA
  • 18h20 às 22h: Bandas de Domingos Martins Rua de Lazer - Nosso Palco Livre 
  • 19h: Grupo Folclórico Tanzfreude - Coreto da Praça
  • 20:30: Orquestra Sinfônica do Estado do ES apresenta Rock Sinfônico, com participação do Guitarrista e cantor Cláudio Passamani - Palco Principal
  • 23h: Rock Acústico, com Saulo Simonassi - Palco Principal

  • 16/07 - SÁBADO
  • 12h até as 22h: Nosso Palco Livre, com Bandas de Domingos Martins - Rua de Lazer 
  • 12h: Orquestra Jazz Sinfônica FAMES, Tributo à Música Brasileira - Palco Principal
  • 14h: Casamento Pomerano de Melgaço  - Coreto da Praça
  • 15h: Grupo Folcloristiko Pietra Azzurra  - Coreto da Praça
  • 16h: Orquestra de Violões Bom Pastor, Cordas Cantos e Encantos - Palco Principal
  • 17h: Banda de Música do Col. Militar Dom Pedro II, Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal - Coreto da Praça
  • 17h45: Banda Vencedora do Concurso Palco Livre - Coreto da Praça 
  • 18h45: Grupo Cultural Martinense comemorando 65 anos - Palco Principal
  • 20h: Blumen der Erde Volkstanzgruppe - Coreto da Praça
  • 21h30: Grupo Moxuara - Palco Principal 

  • 17/07 - DOMINGO
  • 12h às 19h: Nosso Palco Livre Bandas de Domingos Martins  - Rua de Lazer
  • 12h: Camerata de Cordas Raul Sampaio Coco, de Cachoeiro de Itapemirim - Palco Principal
  • 14h: Grupo Folclórico Der Fröhliche Kreis  - Coreto da Praça
  • 15h: Banda do Exército 38º BI - Palco Principal
  • 16h30: Borocochoro, com a FAMES  - Coreto da Praça
  • 17h30: Vale Música Jazz Band - Palco Principal
  • 18h45: Limonada Capixaba FAMES - Coreto da Praça
  • 20h: Orquestra Jovem Vale Música convida Amaro Lima  - Palco Principal

  • 18/07 - SEGUNDA
  • 18h às 22h: Nosso Palco Livre Bandas de Domingos Martins  - Rua de Lazer
  • 18h: Professores da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde - Palco Principal
  • 19h20: Concertina, com Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde - Palco Principal
  • 20h: Banda JIM 7 FAMES - Coreto da Praça
  • 21h: Big Band, com Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde - Palco Principal

  • 19/07 - TERÇA
  • 18h às 22h: Nosso Palco Livre Bandas de Domingos Martins - Rua de Lazer
  • 18h30: Quinteto de Metais Martinense - Palco Principal
  • 19h30: Coral Viva Você (SEDU) - Coreto da Praça
  • 20h30: Jam Session Professores e Alunos - Palco Principal

  • 20/07 - QUARTA
  • 17h30: Lançamento do livro “Os Sons de Memória - Uma leitura crítica de 40 discos que marcaram época na música do ES”, de José Roberto Santos Neves, com palestra do autor - Biblioteca Argentina Lopes Tristão
  • 18h às 19h: Nosso Palco Livre Bandas de Domingos Martins  - Rua de Lazer 
  • 18h: Grupo de Danças Überwinden - APAE - Coreto da Praça
  • 19h: Orquestra Acadêmica do IFES  - Palco Principal
  • 20h30: Ferna Jazz - Coreto da Praça
  • 21h30: Show dos professores Música Popular (Joabe Reis, Josué Lopez, Sidmar Vieira, Reanto Rocha, Pedro de Alcântara, Léo de Paula e Ney Conceição) - Palco Principal

  • 21/07 - QUINTA
  • 18h às 22h: Nosso Palco Livre Bandas de Domingos Martins - Rua de Lazer 
  • 18h: Recital Prática de Jazz Combo apresenta Paisagem Brasileira - Ney Conceição  - Coreto da Praça
  • 19h10: Grupo Hügerlmänner Plattler  - Coreto da Praça
  • 20h: Orquestra Pop Jazz IFES convida Carlos Papel - Palco Principal
  • 22h: Jam Session dos Professores  - Coreto da Praça

  • 22/07 - SEXTA
  • 18h às 22h: Nosso Palco Livre Bandas de Domingos Martins - Rua de Lazer
  • 14h: Recital dos alunos das ocinas de Sopros - Trompete, Trombone, Saxofone, Trompa e Tuba - Coreto da Praça
  • 16h: Recital dos alunos das ocinas de Percussão Popular e Erudito - Coreto da Praça
  • 17h20: Recital dos alunos das ocinas de Cordas - Baixo acústico, Violino, Violoncello e Viola - Coreto da Praça
  • 18h20: Concerto dos alunos - Prática de Big Band apresenta Brasilidade (Maestro Eduaro ucas) - Palco Principal
  • 20h: Recital dos alunos de Sopro, Clarineta e Flauta - Coreto da Praça
  • 20h40: Concerto dos alunos - Prática de Orquestra apresenta Clássico do Skank (Maestro Helder Trefzger) - Palco Principal
  • 22h: Clube Big Beatles - Palco Principal

  • 23/07 - SÁBADO
  • 12h às 22h: Nosso Palco Livre - Bandas de Domingos Martins - Rua de Lazer
  • 12h: Concerto dos alunos - Prática de Banda Sinfônica (Maestro Gabriel Dellatore - SP) - Palco Principal
  • 13h45: Vale Música Trio - Coreto da Praça
  • 15h: 1º Encontro de Bandas de Domingos Martins (LIBANFES) - Av. Presidente Vargas e Praça
  • 16h30: Banda Sinfônica Vale Música - Palco Principal
  • 17h30: Banda vencedora do concurso Palco Livre - Coreto da Praça
  • 18h30: Gessica Sarmento Trio - Palco Principal
  • 19h30: Grupo Folclórico Bergfreunde - Coreto da Praça
  • 21h: Camerata Sesi convida André Prando - Palco Principal

  • 24/07 - DOMINGO
  • 12h às 19h: Nosso Palco Livre - Bandas de Domingos Martins - Rua de Lazer
  • 12h: Banda Sinfônica da Fames - Palco Principal
  • 13h30: Grupo Folclórico Rheinland - Coreto da Praça
  • 14h30: Festivalzinho com apresentação da oficina infantil Orquestra de Papel - Uma Orquestra de Brinquedos - Palco Principal
  • 15h: Festivalzinho com Musical Encantados - Palco Principal
  • 16h30: HeptaSopro - Coreto da Praça
  • 17h40: Grupo Folclórico Blütenblätter Tal - Coreto da Praça
  • 18h40: Banda Junior da PMES
  • 19h40: Renato Casanova Acústico - Coreto da Praça
  • 20h40: Encerramento com a Banda da Polícia Militar do ES - Palco Principal

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