Festival de Inverno de Domingos Martins traz mais de 100 atrações gratuitas; veja programação

O grupo Moxuara é uma das atrações do Festival de Inverno de Domingos Martins Crédito: Divulgação

Que tal aproveitar o friozinho gostoso da região de montanhas capixabas - sempre presente em julho - ao som de uma boa música? Pois pode preparar seu casaco estiloso que o tradicional Festival de Inverno de Domingos Martins começa nesta sexta-feira (15), com apresentações de bandas sinfônicas e shows de artistas consagrados até 24 de julho. Com toda programação gratuita, o evento é um ótimo motivo para subir a serra.

Ao todo, mais de 100 atrações musicais vão se apresentar nos três pontos da mostra: o Palco Central, o Coreto da Praça e a Rua de Lazer. Grandes nomes da música capixaba estarão nos holofotes.

Na sexta-feira (15), a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo apresenta seu tradicional "Rock Sinfônico", com participação do Guitarrista e cantor Cláudio Passamani. O músico Saulo Simonassi fecha a noite com o show "Rock Acústico".

No sábado (16), o Grupo Moxuara será a atração principal e, no domingo (17), a Orquestra Jovem Vale Musica convida Amaro Lima para um show que promete emocionar.

Já no dia 22 de julho, o Palco Principal do evento será tomado por homenagens. O concerto dos alunos da oficina de Prática de Orquestra, regidos pelo Maestro Helder Trefzger, apresenta clássicos da banda mineira Skank. Logo depois, quem tem a missão de animar o público é o Clube Big Beatles, veteranos do festival, que, em 2022, chega a sua 27ª edição.

No sábado (23), a Camerata Sesi convida André Prando para uma super apresentação. O encerramento, no domingo (24), ficará por conta do músico Renato Casanova, da Banda Casaca, e da Banda da Polícia Militar do Espírito Santo.

E as atrações não param por aí. O evento também está recheado de apresentações culturais. No sábado (16), será realizada uma encenação de um típico casamento pomerano. Uma novidade de 2022 é a edição do "Nosso Palco Livre", que trará apresentações de músicos e bandas de Domingos Martins.

"Focamos nas apresentações instrumentais, com grupos institucionais, mas não deixamos de trazer grandes nomes da música popular para agradar a plateia. Tudo está sendo preparado com muito carinho, pois ficamos dois anos sem o evento, em virtude da pandemia da Covid-19. Estamos felizes em poder voltar com as apresentações e continuar fomentando a cultura folclórica e musical de Domingos Martins", destacou a Secretária Municipal de Cultura e Turismo do município, Rejane Entringer Lopes Ewald.

FORMAÇÃO

E não só de música vive o Festival de Inverno de Domingos Martins. O evento também investe em fomento e formação. Em 2022, a mostra terá o recorde de 30 oficinas musicais e artísticas, com mais de 500 alunos matriculados.

"O festival é um patrimônio capixaba. É um evento que, durante quase 30 anos, tem formado músicos que hoje atuam no cenário nacional e internacional. É um festival que entrou para o calendário não somente estadual como também das instituições que promovem o ensino de música do Espírito Santo, como a Fames, a Ufes e vários projetos sociais", complementou o maestro Eduardo Lucas, coordenador pedagógico do Festival.

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