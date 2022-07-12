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Dança

Alunas da Fafi são aprovadas para Festival de Dança de Joinville 2022

Jovens vão se apresentar no Palco Aberto. "Festival de Dança de Joinville 2022" acontecerá em Santa Catarina entre os dias 23 a 27 de julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 19:21

Alunas da Fafi são aprovadas para
Alunas da Fafi são aprovadas para "Festival de Dança de Joinville 2022 Crédito: Divulgação/PMV
Catorze alunas da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música FAFI, em Vitória, vão participar da 39ª edição do maior festival de dança do Brasil: o "Festival de Dança de Joinville 2022", que acontecerá em Santa Catarina entre os dias 23 a 27 de julho. As jovens foram selecionadas para dançar no Palco Aberto, um dos locais mais representativos do festival.
Neste ano, a banca de jurados recebeu mais de 4 mil inscritos com coreografias enviadas por meio de vídeos. Anna Clara Costa Ribeiro, Clarisse Marques dos Santos, Isadora Gonçalves, Julia Alvarenga da Silva, Juliana da Silva de Souza, Lavínia Karla de Jesus Santos, Maria Eduarda Batista Vidal, Priscilla Teixeira da Costa, Sandra de Jesus do Nascimento, Sarah Almeida Souza, Teodora Ferreira Schneider, Bruna Silva Mardelli, Ester Nascimento Brum e Isabela Nery Cabidell estão animadas para participar do evento.
"Por este ser um festival tão importante, entendemos que nossas alunas ganharão uma grande experiência para sua carreira artística e para a vida. Elas terão a oportunidade de dançar pelos mais diferentes palcos da cidade mostrando o trabalho que desenvolvemos na FAFI" ressalta o coordenador de dança da instituição, Nerdim Montenegro.
A emoção, gratidão e felicidade também contagiaram a mãe da aluna Lavínia Karla. "A minha reação foi um misto de emoção, um orgulho imenso, porque ano passado passaram seis meninas (incluindo minha filha), esse ano foi prazeroso porque passaram a turma toda, ou seja 14 meninas. O auxílio será de grande ajuda. Tenho muita fé que elas vão surpreender, pois elas têm muita capacidade", ressaltou orgulhosa a mãe.
Promovido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville, o evento reúne mais de sete mil participantes e atrai público superior a 230 mil pessoas durante os doze dias de Festival.
*Com informações da Prefeitura de Vitória

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