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Carnaval 2023

Definida ordem de desfiles das escolas de samba do Rio em 2023

Sorteio decidiu ordem dos desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro, começando com Império Serrano e a campeã de 2022 Grande Rio
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 18:59

Escola Acadêmicos do Grande Rio Vencedora do Grupo Especial 2022
Escola Acadêmicos do Grande Rio Vencedora do Grupo Especial 2022 Crédito: Vitor Melo/Grande Rio/Twitter/Reprodução
A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) definiu a ordem dos desfiles do grupo especial do carnaval de 2023, que serão realizados nos dias 19 e 20 de fevereiro. O sorteio foi realizado na noite de ontem (11), na Cidade do Samba, onde as escolas mantêm seus barracões.
O primeiro dia será aberto pela Império Serrano, escola que subiu para o Grupo Especial depois de se tornar campeã da Série Ouro no carnaval deste ano. Em seguida, desfilam Acadêmicos do Grande Rio, campeã do Grupo Especial de 2022, Mocidade, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Mangueira.
Já o segundo dia será aberto pela Paraíso do Tuiuti, penúltima colocada no grupo especial deste ano, seguida por Portela, Vila Isabel, Imperatriz, a vice-campeã Beija-Flor e Viradouro.

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