Emmy 2022 tem "Stranger Things", "Round 6" e Zendaya entre indicados; veja a lista

A Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira os indicados à 74ª edição do Primetime Emmy Awards, o principal prêmio da indústria americana de televisão e streaming.
Vários favoritos do público, como "Stranger Things", "Round 6" e as atrizes Sydney Sweeney e Zendaya, de "Euphoria", foram lembrados pelos votantes. O campeão de menções, no entanto, foi o drama queridinho da crítica "Succession", com 25 indicações.
Ele é seguido pela comédia "Ted Lasso" e pela minissérie "The White Lotus", que receberam 20 indicações cada. "Hacks" e "Only Murders in the Building" tiveram 17, "Euphoria", 16, e quatro títulos empataram com 14 cada: "Barry", "Dopesick", "Ruptura" e "Round 6".
A sul-coreana, aliás, se tornou a primeira produção em língua não inglesa indicada na categoria de melhor série de drama, enquanto Zendaya é a mais jovem indicada duas vezes em atriz, bem como a produtora mais jovem a concorrer por um prêmio de melhor série, nos dois casos, por "Euphoria".
Na distribuição de indicações por emissora ou streaming, quem levou a melhor foi a HBO, com 140, mantendo a dianteira que havia retomado no ano passado, quando teve 130 indicações. A Netflix, segunda colocada, passou de 129, na última edição do prêmio, para 105. Também tiveram bons resultados o Hulu, com 58, e o Apple TV+, com 51.
Neste ano, o anúncio esteve envolto em expectativas porque, pela primeira vez, todos os grandes serviços sob demanda dos Estados Unidos tinham séries de peso elegíveis às principais estatuetas. Se em anos anteriores algumas ainda estavam se estabelecendo, hoje todas as principais plataformas tinham chances reais de aparecer na lista.
Os indicados ao Emmy foram anunciados durante uma transmissão ao vivo no YouTube da Academia, com apresentação de Melissa Fumero e J.B. Smoove. A entrega dos prêmios ficou marcada para o dia 12 de setembro.
CONFIRA OS PRINCIPAIS INDICADOS AO EMMY 2022
- Série de Drama
- "Better Call Saul"
- "Euphoria"
- "Ozark"
- "Ruptura"
- "Round 6"
- "Stranger Things"
- "Succession"
- "Yellowjackets"
- Ator em Série de Drama
- Jason Bateman, "Ozark"
- Brian Cox, "Succession"
- Lee Jung-jae, "Round 6"
- Bob Odenkirk, "Better Call Saul"
- Adam Scott, "Ruptura"
- Jeremy Strong, "Succession"
- Atriz em Série de Drama
- Jodie Comer, "Killing Eve: Dupla obsessão"
- Laura Linney, "Ozark"
- Melanie Lynskey, "Yellowjackets"
- Sandra Oh, "Killing Eve: Dupla obsessão"
- Reese Witherspoon, "The Morning Show"
- Zendaya, "Euphoria"
- Atriz Coadjuvante de Série de Drama
- Patricia Arquette, "Ruptura"
- Julia Garner, "Ozark"
- Jung Ho-yeon, "Round 6"
- Christina Ricci, "Yellowjackets"
- Rhea Seehorn, "Better Call Saul"
- J. Smith-Cameron, "Succession"
- Sarah Snook, "Succession"
- Sydney Sweeney, "Euphoria"
- Ator Coadjuvante de Série de Drama
- Nicholas Braun, "Succession"
- Billy Crudup, "The Morning Show"
- Kieran Culkin, "Succession"
- Park Hae-soo, "Round 6"
- Matthew Macfadyen, "Succession"
- John Turturro, "Ruptura"
- Christopher Walken, "Ruptura"
- Oh Yeong-su, "Round 6"
- Série de Comédia
- "Abbott Elementary"
- "Barry"
- "Curb Your Enthusiasm"
- "Hacks"
- "A maravilhosa Sra. Maisel"
- "Only Murders in the Building"
- "Ted Lasso"
- "What We Do in the Shadows"
- Atriz de Série de Comédia
- Rachel Brosnahan, "Maravilhosa Sra. Maisel"
- Quinta Brunson, "Abbott Elementary"
- Kaley Cuoco, "A Comissária de Bordo"
- Elle Fanning, "The Great"
- Issa Rae, "Insecure"
- Jean Smart, "Hacks"
- Ator de Comédia
- Donald Glover, "Atlanta"
- Bill Hader, "Barry"
- Nicholas Hoult, "The Great"
- Steve Martin, "Only Murders in the Building"
- Martin Short, "Only Murders in the Building"
- Jason Sudeikis, "Ted Lasso"
- Atriz Coadjuvante em Série de Comédia
- Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel"
- Hannah Einbinder, "Hacks"
- Janelle James, "Abbott Elementary"
- Kate McKinnon, "Saturday Night Live"
- Sarah Niles, "Ted Lasso"
- Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"
- Juno Temple, "Ted Lasso"
- Hannah Waddingham, "Ted Lasso"
- Ator Coadjuvante em Série de Comédia
- Anthony Carrigan, "Barry"
- Brett Goldstein, "Ted Lasso"
- Toheeb Jimoh, "Ted Lasso"
- Nick Mohammed, "Ted Lasso"
- Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel"
- Tyler James Williams, "Abbott Elementary"
- Henry Winkler, "Barry"
- Bowen Yang, "Saturday Night Live"
- Série Limitada, Antologia ou Filme para TV
- "Dopesick"
- "The Dropout"
- "Inventando Anna"
- "Pam & Tommy"
- "The White Lotus"
- Atriz de Série Limitada, Antologia ou Filme para TV
- Toni Collette, "A Escada"
- Julia Garner, "Inventando Anna"
- Lily James, "Pam & Tommy"
- Sarah Paulson, "American Crime Story: Impeachment"
- Margaret Qualley, "Maid"
- Amanda Seyfried, "The Dropout"
- Ator de Série Limitada, Antologia ou Filme para TV
- Colin Firth, "A Escada"
- Andrew Garfield, "Em Nome do Céu"
- Oscar Isaac, "Cenas de um casamento"
- Michael Keaton, "Dopesick"
- Himesh Patel, "Station Eleven"
- Sebastian Stan, "Pam & Tommy"
- Programa de Competição
- "The Amazing Race"
- "Lizzo's Watch Out For the Big Girls"
- "Nailed It!"
- "RuPaul's Drag Race"
- "Top Chef"
- "The Voice"
- Talk Show de Variedades
- "The Daily Show"
- "Jimmy Kimmel Live!"
- "Last Week Tonight""
- "Late Night With Seth Meyers"
- "The Late Show With Stephen Colbert"