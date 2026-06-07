Lipedema: o olhar da nutrologia além da balança

Muitas mulheres passam anos tentando emagrecer sem entender por que determinadas regiões do corpo simplesmente não respondem da forma esperada. Dietas restritivas, atividade física regular, mudanças na rotina e, ainda assim, pernas doloridas, sensação constante de inchaço e acúmulo de gordura resistente.





Em muitos casos, isso não está relacionado apenas à falta de disciplina alimentar ou ao sedentarismo. Pode ser lipedema



Neste Junho Roxo, campanha de conscientização sobre o lipedema, o tema ganha ainda mais relevância ao chamar atenção para uma doença que permanece subdiagnosticada e frequentemente confundida apenas com questão estética ou excesso de peso.