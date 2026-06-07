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Mariana Comério

Artigo de Opinião

É médica nutróloga e proprietária da Mariana Comério Clínica
Mariana Comério

Lipedema: o olhar da nutrologia além da balança

Vale destacar que alimentação, isoladamente, não trata o lipedema, mas o acompanhamento nutricional e metabólico adequado pode ajudar no controle inflamatório
Mariana Comério
É médica nutróloga e proprietária da Mariana Comério Clínica

Publicado em 07 de Junho de 2026 às 10:00

Publicado em 

07 jun 2026 às 10:00
Muitas mulheres passam anos tentando emagrecer sem entender por que determinadas regiões do corpo simplesmente não respondem da forma esperada. Dietas restritivas, atividade física regular, mudanças na rotina e, ainda assim, pernas doloridas, sensação constante de inchaço e acúmulo de gordura resistente. 

Em muitos casos, isso não está relacionado apenas à falta de disciplina alimentar ou ao sedentarismo. Pode ser lipedema.

Neste Junho Roxo, campanha de conscientização sobre o lipedema, o tema ganha ainda mais relevância ao chamar atenção para uma doença que permanece subdiagnosticada e frequentemente confundida apenas com questão estética ou excesso de peso.

Ainda pouco conhecido, o lipedema é uma doença crônica que provoca acúmulo anormal de gordura, principalmente em pernas e braços, geralmente acompanhado de dor, sensibilidade ao toque, inchaço e hematomas frequentes. A condição afeta predominantemente mulheres e costuma surgir ou piorar em períodos de alterações hormonais, como puberdade, gestação e menopausa.
Lipedema
Lipedema Freepik

Por muito tempo, pacientes com lipedema ouviram que precisavam apenas emagrecer, “fechar a boca” ou se esforçar mais. O problema é que essa condição vai muito além da questão estética. Existe um componente inflamatório importante, além de impacto metabólico, físico e emocional que compromete diretamente a qualidade de vida.


É justamente nesse contexto que a nutrologia pode contribuir de forma significativa.


Vale destacar que alimentação, isoladamente, não trata o lipedema, mas o acompanhamento nutricional e metabólico adequado pode ajudar no controle inflamatório, na melhora dos sintomas, na redução do inchaço e no cuidado global da paciente. Cada organismo responde de uma forma, e entender essas individualidades faz parte do tratamento.


A nutrologia atua avaliando hábitos alimentares, composição corporal, deficiências nutricionais, alterações hormonais, processos inflamatórios e fatores metabólicos que podem agravar o quadro. 


Além disso, muitas pacientes convivem simultaneamente com obesidade, resistência à insulina, compulsão alimentar e outras condições que precisam ser tratadas de maneira integrada e individualizada.


Outro ponto importante é que o lipedema frequentemente provoca frustração emocional. Muitas mulheres se culpam por não conseguirem atingir determinados resultados estéticos, mesmo mantendo hábitos saudáveis. Essa sensação constante de fracasso pode gerar sofrimento psicológico, baixa autoestima e relação adoecida com a própria imagem.

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Por isso, é fundamental compreender que o tratamento do lipedema não deve ser baseado em promessas irreais ou protocolos genéricos. Estamos falando de uma doença complexa, que exige avaliação médica criteriosa e um cuidado amplo e individualizado.


Além do acompanhamento clínico e metabólico, algumas pacientes podem se beneficiar de procedimentos específicos, sempre com indicação médica personalizada e dentro de um uma assistência integrada.


A medicina evoluiu na compreensão do lipedema nos últimos anos, e isso representa um avanço importante para milhares de mulheres que antes conviviam sem diagnóstico ou acolhimento. 


Hoje sabemos que informação, acompanhamento adequado e cuidado individualizado podem fazer diferença significativa na qualidade de vida dessas pacientes.

Mais do que buscar apenas mudanças estéticas, o objetivo do tratamento deve ser devolver conforto, funcionalidade, saúde e bem-estar.


Porque nem sempre a dificuldade para perder gordura é apenas uma questão de esforço. Às vezes, é o corpo tentando mostrar que existe algo além da balança.

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