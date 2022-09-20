Whindersson Nunes chega a Vitória com o show "Isso Não é Um Culto"

Whindersson Nunes no espetáculo "Isso Não é um Culto" Crédito: Instagram/@whinderssonnunes

Através de uma reflexão sobre as mudanças que vêm acontecendo no mundo, o comediante canta músicas e aborda o universo religioso com sua visão única. Em entrevista à HZ, Whindersson deu mais detalhes sobre a apresentação e disse que está feliz em retornar à capital capixaba.

É muito bom estar de volta em Vitória. Neste novo show, eu pensei em abordar o universo religioso da minha visão, de uma forma leve, descontraída e engraçada. A minha inspiração são relatos de fãs que ganharam forças para enfrentar dificuldades assistindo meus vídeos na internet. Acho muito legal saber que meus vídeos divertem, mas também ajudam pessoas.

O humorista acrescentou que cada apresentação é única. Segundo ele, a interação com a plateia faz com que a dinâmica dos shows mude de cidade para cidade. “Na realidade, todo show é diferente. A primeira sessão será diferente da segunda, isso muda um pouco por causa da interação do público comigo durante o show. Busco sempre curtir a energia de cada lugar e isso transforma o show”, reforçou.

Como dito anteriormente, o nome do show, que vai percorrer o Brasil e a Europa, é uma homenagem aos fãs que encontram nas apresentações do youtuber forças para superar as dificuldades. Dessa forma, Whindersson destaca a força da comédia em momentos de superação.

“As pessoas vão encontrar forças para superar as dificuldades da mesma maneira que o público também me ajuda nos momentos difíceis, com humor e alegria. É uma troca boa de energia”, garantiu o youtuber que possui quase de 44 milhões de inscritos na plataforma.

Nascido em Bom Jesus, no Piauí, Whindersson começou a fazer vídeos para seu canal no YouTube quando tinha apenas quinze anos. Queria apenas algumas curtidas, mas o que aconteceu foi uma avalanche de seguidores e fãs. Nos palcos, o comediante carrega na bagagem os espetáculos “Marmininu”, “Proparoxítona”, "Eita, Casei!" e “A Volta do Que Não Foi”.

O sucesso se expandiu para o streaming e Whindersson recebeu o convite da Netflix para a gravação dos especiais “Adulto” e “É de Mim Mesmo”. Para HZ, o humorista disse que esse show seria o último de sua carreira no modelo stand-up, mas revelou que após essa turnê, vai repensar.

“Esse show é diferente, foi pensado como o meu último trabalho de stand-up. Mas após essa turnê, sei não, pode vir muita novidade por aí, como veio o Rock in Rio. É uma experiência única que, com certeza, vai dar muitos frutos”, finalizou Whindersson.

ROCK IN RIO

No dia 4 de setembro, Whindersson Nunes subiu ao palco do "Rock in Rio" para uma apresentação inédita. Com o nome artístico de Lil Whind, o artista está apostando na carreira musical no mundo do trap. O primeiro show como cantor foi em agosto deste ano. Nas redes sociais, Lil Whind escreveu um texto intimista após sua apresentação.

“Fui mais uma vez mordido pelo ‘bichinho da vontade de vencer, nervoso demais, sem saber falar com as pessoas, sem saber me enturmar, coisa que eu não sinto a tanto tempo. Essa sensação eu lembro que senti quando eu pedia aos comediantes pra me ensinar a contar piadas, o resultado disso? As pessoas que eu amo vivendo como reis e rainhas. Meu primeiro show cantando trap me mostrou que eu tenho um caminho longo pra fazer, mas um caminho conhecido. Eu digo pra vocês, Lil Whind vai ser uma marca grande e vai mudar muitas vidas um dia”, escreveu.