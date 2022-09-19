"A experiência do cinema precisa ser popular", afirma diretora do Festival de Vitória

Uma das mais populares mostras audiovisuais do país, o Festival de Cinema de Vitória acontece até sábado (24), com atividades culturais, oficinas de formação e exibição de 85 filmes (divididos entre o Cine Metrópolis e o Sesc Glória), com entrada franca. Confira a programação completa nesta matéria especial.
Convidada da semana do "HZ Entrevista", Larissa Caus Delbone, diretora executiva do FCV, saldou os 29 anos do projeto, enfatizando seu caráter sociocultural, visto que a maior parcela do público frequentador é composta por famílias de várias regiões da Grande Vitória e de todas as faixas sociais, incluindo moradores de áreas periféricas.
"São quase três décadas de um projeto que possuiu grande responsabilidade social. A gente precisa que pessoas discutam cultura brasileira, visto que sua fruição virou artigo de primeira necessidade. E essa discussão não pode ser delimitada pela condição econômica de cada um", apontou.
Afirmando que o cinema precisa ser diverso e contemplar toda fatia de público, Larissa entoou um tom de resistência, especialmente para organizar o evento em um país que vem sofrendo cortes de verbas federais para o setor cultural.
"O governo federal deveria entender a cultura como um equipamento de mercado. A indústria cultural no Brasil agrega financeiramente ao país tanto quanto a farmacêutica, por exemplo. Criminalizar um segmento econômico não é uma das melhores opções", enfatiza, dizendo que investir em cultura também é uma responsabilidade do setor público.
Larissa Caus ainda comentou sobre o TendaLab, que acontece na Prainha, em Vila Velha, simultaneamente ao Festival de Cinema de Vitória, com entrada franca, trazendo shows de nomes como Erasmo Carlos, Silvero Pereira e Johnny Hooker.
"Acredito que a música dialoga com o cinema e Vila Velha recebeu o projeto de braços abertos. O público é ansioso por música e teremos shows pautados pela diversidade. Precisamos nos encontrar, principalmente como resistência cultural, sempre valorizando a cultura capixaba", complementa.