"A experiência do cinema precisa ser popular", afirma diretora do Festival de Vitória

Festival de Cinema de Vitória acontece até sábado (24), com atividades culturais, oficinas de formação e exibição de 85 filmes (divididos entre o Cine Metrópolis e o Sesc Glória), com entrada franca. Confira a programação completa nesta matéria especial. Uma das mais populares mostras audiovisuais do país, oacontece até sábado (24), com atividades culturais, oficinas de formação e exibição de(divididos entre oe o),

Convidada da semana do "HZ Entrevista", Larissa Caus Delbone, diretora executiva do FCV, saldou os 29 anos do projeto, enfatizando seu caráter sociocultural, visto que a maior parcela do público frequentador é composta por famílias de várias regiões da Grande Vitória e de todas as faixas sociais, incluindo moradores de áreas periféricas.

"São quase três décadas de um projeto que possuiu grande responsabilidade social. A gente precisa que pessoas discutam cultura brasileira, visto que sua fruição virou artigo de primeira necessidade. E essa discussão não pode ser delimitada pela condição econômica de cada um", apontou.

Afirmando que o cinema precisa ser diverso e contemplar toda fatia de público, Larissa entoou um tom de resistência, especialmente para organizar o evento em um país que vem sofrendo cortes de verbas federais para o setor cultural.

"O governo federal deveria entender a cultura como um equipamento de mercado. A indústria cultural no Brasil agrega financeiramente ao país tanto quanto a farmacêutica, por exemplo. Criminalizar um segmento econômico não é uma das melhores opções", enfatiza, dizendo que investir em cultura também é uma responsabilidade do setor público.

Larissa Caus Delbone fala sobre o Festival de Cinema de Vitória Crédito: HZ

Prainha, em Vila Velha, simultaneamente ao Festival de Cinema de Vitória, com entrada franca, trazendo shows de nomes como Erasmo Carlos, Silvero Pereira e Johnny Hooker. Larissa Caus ainda comentou sobre o TendaLab , que acontece na, em, simultaneamente ao Festival de Cinema de Vitória, com entrada franca, trazendo shows de nomes como