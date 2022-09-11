TendaLab: Erasmo Carlos e Johnny Hooker fazem show gratuito em Vila Velha

Eramos Carlos, Silvero Pereira e Johnny Hooker estão entre as atrações do Festival TendaLab, que acontece em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram

Vila Velha vai se transformar na capital capixaba da música entre os dias 22 a 24 de setembro. Na cidade canela-verde, mais precisamente no Parque da Prainha, rola o Festival TendaLab, que apresenta gratuitamente shows com atrações nacionais e locais. Não é preciso retirar ingresso prévio. É só chegar ao local e curtir o som!

Entre os destaques do encontro - que teve uma espécie de pré-estreia em junho, quando recebeu cerca de oito mil pessoas -, o "tremendão" Erasmo Carlos, o multifacetado Johnny Hooker e o ator Silvero Pereira (de "Pantanal"), que se apresenta ao lado da Banda Paralela.

Serão três noites especiais, com artistas de diferentes gerações e gêneros musicais, como o rock, pop, MPB, brega, jazz e o samba, formando uma espécie de mosaico da música produzida no Brasil.

"O TendaLab é um festival de fomento da música brasileira. A proposta é potencializar a pluralidade da nossa produção, com shows diversos, promovendo um intercâmbio entre o público capixaba e atrações de várias partes do Brasil", ressalta Lucia Caus, curadora e idealizadora do evento.

A programação tem início na quinta (22), quando o público confere os shows de Rodrigo Amarante (Los Hermanos), apresentando seu mais recente álbum, "Drama"; Ayrton Montarroyos, cantando Caetano Veloso; e o trabalho autoral da capixaba Gabriela Brown.

Na sexta (23), quem sobe ao palco é a revelação carioca Cesar Soares, apresentando canções autorais do EP - ainda inédito - "Não é só Porque o Coração não é Teu que Você Pode Brincar".

No mesmo dia, o ator de "Pantanal", Silvero Pereira, ao lado da Banda Paralela, aflora seu lado cantor na estreia nacional do show "Tributo a Belchior". Sexta ainda conta com o "punk brega" da capixaba Roberta de Razão e a irreverência de Getúlio Abelha, o multiartista cearense que transita entre o forró tradicional, o pop e o eletrônico.

Para fechar a programação, no sábado (24), o "tremendão" Erasmo Carlos sobe ao palco do TendaLab. Pioneiro quando o assunto é rock nacional, o cantor percorre o Brasil com o show "O Futuro Pertence a… Jovem Guarda", em que recria canções do clássico movimento que revolucionou a cultura pop no Brasil na década de 1960.

Ao longo de 50 anos de estrada, Erasmo é autor de um repertório popular, em que se destacam faixas como "Sentado à Beira do Caminho", "Gente Aberta", "Mesmo que Seja Eu" e "Coqueiro Verde".

A noite de encerramento ainda conta com o "afro-samba-jazz" de Maíra Freitas e Jazz das Minas e todo o arrojo cênico de Johnny Hooker.

Um dos artistas mais aclamados pela crítica na atualidade, Hooker lançou em 2022 seu terceiro álbum, "Ørgia". O trabalho é inspirado nos relatos eróticos feitos pelo dramaturgo, ensaísta e poeta argentino Tulio Carella. Ele traz músicas como "Cuba", o primeiro single, e "Maré", em que divide os vocais com o cantor e compositor capixaba Silva (que não estará presente na apresentação).

TALENTOS DA TERRA

Claro que o TendaLab - que conta com promoção de "HZ" e da Rede Gazeta - também vai prestigiar talentos da música capixaba. Roberta de Razão, por exemplo, é nascida e criada na beira das praias de Vila Velha.

Frequentadora de botecos e karaokês, surfando no hardcore punk feminista, Razão define seu som como "Rock Psicolésbico Cafona", o que podemos traduzir como um passeio pelo brega, eletro e rock. Em seu EP de estreia, "Seu Lugar É Ao Meu Lado", produzido por Adriano Cintra, conseguiu destaque na mídia, redes sociais e plataformas de streaming.

Também da terra, Gabriela Brown, por sua vez, é uma das expoentes da Nova MPB e do R&B. Cantora, compositora, produtora e digital influencer, lançou, em 2019, "Zeugma", seu primeiro disco, que passa por temáticas de liberdade, afetos, desafetos, exílio e exaltação às mulheres. Seu single mais recente, "Minha Voz", traz um som completamente diferente do que a artista já fez, com pegadas de funk, trap e pagodão.

CENA LOCAL

Lucia Caus, que também organiza o Festival de Cinema de Vitória - que deve acontecer na mesma época que o evento de Vila Velha - afirma que o TendaLab será capaz de movimentar a cena cultural e a indústria musical do Estado.

"Vamos gerar empregos diretos e indiretos, desde a pessoa que fornece o lanche para os camarins até toda a equipe técnica do evento. Além disso, festivais são um grande negócio para o turismo. Muitas pessoas viajam de outros estados para eventos culturais, sejam de música, cinema, teatro ou artes integradas. Esses espaços são importantes para dar visibilidade à cena musical produzida no Estado. Percebo não só no nosso evento, mas em outros projetos incríveis que estão acontecendo no Espírito Santo, um olhar atento e apurado para os artistas que produzem música no Estado", enfatiza a produtora cultural.

Segundo Lucia, levar um evento desse porte para Vila Velha faz parte da proposta agregadora do festival. "O Tendalab sempre foi um evento aglutinador. E o Parque da Prainha comporta essa proposta, por ser um local de fácil acesso, de grandes dimensões e, ao mesmo tempo, acolhedor, que une a natureza e a cidade. Todas características que dialogam com nosso projeto", complementa.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL TENDALAB