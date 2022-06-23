Lançamento do Festival TendaLab é transferido para Vila Velha

Letrux é uma das atrações do lançamento do Festival TendaLab Crédito: Divulgação

Um dos braços do 28º Festival de Cinema de Vitória: Reencontro, o lançamento do Festival TendaLab, antes previsto para acontecer sábado (25), às 22h, no Saldanha da Gama (Centro da capital), foi transferido para Vila Velha, no mesmo dia e horário.

De acordo com a organização do FCV, o evento agora deve rolar no Parque da Prainha. "A troca de local do Festival TendaLab aconteceu em função da grande procura do público pelos ingressos", explica Lucia Caus, diretora do Festival de Cinema de Vitória.

"Com o objetivo de dar acesso a todos ao lançamento do projeto, procuramos uma alternativa para que todos pudessem estar presentes. E encontramos na Prainha, em Vila Velha, um local", informa.

A boa notícia é que, por ser uma área aberta, não é necessário a busca por ingressos, pois o acesso será livre para todos. No TendaLab, estão previstos shows de Letrux, Banda Malacaxeta, com a participação especial da atriz e cantora Letícia Persiles, DJ Set e do Bloco Amigos da Onça.

EM SETEMBRO

As apresentações marcam o lançamento do evento, que acontece de 22 a 24 de setembro, em parceria com a programação do 29º Festival de Cinema de Vitória, que rola na mesma época.

Em relação ao encerramento do 28º Festival de Cinema de Vitória: Reencontro, haverá uma sessão especial de pré-estreia do filme "Serial Kelly", do carioca René Guerra, com participação de Gaby Amarantos.

A projeção começa às 19h, no Centro Cultural Sesc Glória (Centro de Vitória), com distribuição de ingressos (gratuitos) se iniciando uma hora antes da sessão.

LANÇAMENTO DO FESTIVAL TENDALAB