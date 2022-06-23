Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Lançamento do Festival TendaLab é transferido para Vila Velha
Cultura

Lançamento do Festival TendaLab é transferido para Vila Velha

Marcado para sábado (25), evento estava previsto para acontecer no Saldanha da Gama, no Centro de Vitória, passando para o Parque da Prainha, com entrada franca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 18:37

Letrux
Letrux é uma das atrações do lançamento do Festival TendaLab Crédito: Divulgação
Um dos braços do 28º Festival de Cinema de Vitória: Reencontro, o lançamento do Festival TendaLab, antes previsto para acontecer sábado (25), às 22h, no Saldanha da Gama (Centro da capital), foi transferido para Vila Velha, no mesmo dia e horário.
De acordo com a organização do FCV, o evento agora deve rolar no Parque da Prainha. "A troca de local do Festival TendaLab aconteceu em função da grande procura do público pelos ingressos", explica Lucia Caus, diretora do Festival de Cinema de Vitória.
"Com o objetivo de dar acesso a todos ao lançamento do projeto, procuramos uma alternativa para que todos pudessem estar presentes. E encontramos na Prainha, em Vila Velha, um local", informa.
A boa notícia é que, por ser uma área aberta, não é necessário a busca por ingressos, pois o acesso será livre para todos. No TendaLab, estão previstos shows de Letrux, Banda Malacaxeta, com a participação especial da atriz e cantora Letícia Persiles, DJ Set e do Bloco Amigos da Onça.

EM SETEMBRO

As apresentações marcam o lançamento do evento, que acontece de 22 a 24 de setembro, em parceria com a programação do 29º Festival de Cinema de Vitória, que rola na mesma época.
Em relação ao encerramento do 28º Festival de Cinema de Vitória: Reencontro, haverá uma sessão especial de pré-estreia do filme "Serial Kelly", do carioca René Guerra, com participação de Gaby Amarantos.
A projeção começa às 19h, no Centro Cultural Sesc Glória (Centro de Vitória), com distribuição de ingressos (gratuitos) se iniciando uma hora antes da sessão.
Neste ano, o FCV acontece em duas oportunidades em 2022. A primeira delas, batizada de "Reencontro", começou nesta terça (21) e vai até sábado (25), no Centro Cultural Sesc Glória, resgatando, entre outras ações, filmes exibidos e premiados com o Troféu Vitória em 2021.

LANÇAMENTO DO FESTIVAL TENDALAB

  • QUANDO: Sábado (25), a partir das 22 horas, no Parque da Prainha, em Vila Velha

  • ATRAÇÕES: shows de Letrux, Banda Malacaxeta, com a participação especial da atriz e cantora Letícia Persiles, DJ Set e do Bloco Amigos da Onça. Entrada franca

Veja Também

Veja como foi a abertura do 28⁰ Festival de Cinema de Vitória

Veja Também

Festival de Cinema de Vitória: Johnny Massaro fala do longa que abre o evento

Com duas edições em 2022, Festival de Cinema de Vitória começa nesta semana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Cultura Festival de Cinema de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motorista bêbado bate em viatura, tenta fugir e acaba detido em São Mateus
Imagem de destaque
Homem é indiciado por matar jovem com 10 facadas em São Domingos do Norte
Imagem BBC Brasil
Como Japão abandonou política pacifista e se opôs à China

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados