Setembro no Planetário de Vitória: 15 sessões para curtir sem agendamento

Planetário de Vitória abre sessões gratuitas às sextas-feiras, na Ufes Crédito: Brunella França

A programação de setembro do Planetário de Vitória já aberta ao público. Sem precisar de agendamento, ela começa nesta sexta-feira (2) e segue até o dia 30 com 15 sessões exibidas na cúpula, sendo três a cada sexta-feira, sempre a partir das 18 horas. Como o limite da sala de exibição onde são feitas as projeções é de 30 pessoas, as entradas são distribuídas a partir das 17h30, por ordem de chegada.

Nesta sexta (02), às 18h, a noite começa com "Arqueoastronomia Maia: Observadores do Universo". Em uma festa de cores e sons, a exibição promove um tour por seis templos Maias: San Gervasio, Chichén Itzá, Uxmal, Edzná, Palenque e Bonampak, nos quais o espectador mergulha em um mundo maia de conhecimento sobre a importância das orientações de seus templos em relação ao movimento de alguns astros como o Sol, a Lua e Vênus.

A seguir, às 18h30, "Reconhecimento do céu" mostra como reconhecer o céu noturno, identificando algumas constelações e o movimento anual aparente do Sol, apresentando o céu de cada estação do ano. Destaca-se principalmente o papel fundamental do reconhecimento do céu para a contagem do tempo e localização. Essa sessão é mais voltada ao público jovem e adulto.

Às 19h30, "Reconhecimento do céu" será reexibido mas com uma diferença: ele será apresentado numa linguagem adaptada ao público infantil, levando à familiarização das constelações pelas crianças.

Para embarcar nessa jornada pelo Universo, dois cuidados: é preciso usar máscara e apresentar comprovação de vacina contra a covid-19, regras instituídas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Programação para o Aniversário de Vitória

No dia 09 de setembro, dentro da programação dos 471 anos de Vitória, a exibição das 18h será “Fantasma do Universo", abordando desde a jornada de prótons que percorrem o maior colisor de partículas do mundo na Europa até a visualização do Big Bang e do cosmos emergente, a produção é um novo show projetado para inserir o público na busca por matéria escura.

Logo depois, às 18h30, a sessão é "Sistema Solar: Universo na mente das crianças". A exibição permite à criança conhecer os planetas que compõem o Sistema Solar de uma maneira lúdica. As principais características do sistema Sol-Terra-Lua, principalmente os movimentos desses astros, são trabalhados de maneira simples mostrando suas consequências no dia-a-dia.

Encerrando a noite, às 19h30 tem "Sistema Solar: Uma viagem entre os planetas". Através de imagens reais e animadas podemos conhecer os principais astros que compõem o Sistema Solar, como o Sol, os planetas, os satélites naturais, asteroides e cometas. Uma verdadeira viagem de beleza, curiosidade e conhecimento.

Viagem pelo espaço

Para o dia 16 de setembro, a programação começa com "Fronteiras", uma jornada para descobrir que os limites do universo são indistintos. Em seguida, é a vez de “O Homem na Lua”. Elaborada para comemorar 50 anos desde que o primeiro ser humano chegou à Lua, essa sessão tem o intuito de explorar um pouco mais sobre os desafios que antecederam a chegada do homem no nosso satélite natural; sobre a importância dele para o nosso planeta; e sobre esse grande feito para a humanidade.

Completando a programação, “Terra, o nosso planeta”, que propõe reflexões acerca do dia e da noite. Reconhece o Sol como fonte de luz natural, reflete o respeito pela diversidade, diferentes culturas e modo de vida. Além de alertar para a necessidade de cuidar do meio ambiente por meio de hábitos, atitudes e valores como um todo dinâmico e interligado com ações humanas que promovem o equilíbrio ambiental.

Visão do Universo

No dia 23, estão programadas as sessões de "Arqueoastronomia Maia: Observadores do Universo" para as 18h. Depois, “Sol, Terra e Lua”, que explica as relações existentes entre esses três corpos celestes.

No último horário, às 19h30, será a vez de "Sistema Solar: Visão do universo", promovendo a compreensão da formação do sistema solar, suas características principais e seu fim.

Na última sexta-feira do mês, dia 30, às 18h tem novamente a sessão “Fronteiras”, seguida do filme “Da Terra ao Universo”, uma viagem através do tempo e do espaço que transmite, por meio de uma combinação impressionante de visões e sons, o Universo que nos é revelado pela ciência.

Encerrando as atividades, a partir das 19 horas, tem o projeto Ciência no Planetário, com a palestra "A sonda espacial Hayabusa e a ciência dos asteroides", com Rodolpho Gomes Degen, pesquisador do Observatório Nacional e do Grupo Astronômico Carl Sagan.

*Texto da Prefeitura de Vitória

SERVIÇO

PLANETÁRIO DE VITÓRIA COM VISITAS EM AGENDAMENTO

Quando: dias 2, 9, 16, 23 e 30 de setembro

dias 2, 9, 16, 23 e 30 de setembro Horário: sessões às 18h, 18h30 e 19h30

sessões às 18h, 18h30 e 19h30 Onde: No campus da Ufes - Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória

No campus da Ufes - Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória Entrada gratuita. Os ingressos serão distribuídos no dia de cada exibição sempre a partir das 17h30

PROGRAMAÇÃO