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Festival terá 30 cervejarias do ES e 16 shows em Vila Velha

MeuChope Festival acontece de 6 a 11 de setembro no Boulevard Shopping e terá atrações como Macucos, MUG e Saulo Simonassi
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 15:48

A startup de cervejas artesanais capixabas MeuChope realiza seu primeiro festival de chope na semana do feriadão, com mais de 30 cervejarias reunidas no Boulevard Shopping Vila Velha.
Para animar o público, foram escaladas 16 atrações musicais, em shows gratuitos que vão do pagode ao rock clássico. 
Das 17h à meia-noite, os cervejeiros terão 60 variedades de chope artesanal à disposição, de estilos variados.
Cerveja retirada na torneira de chope
Festival contará com 60 chopes do ES Crédito: Shutterstock
Entre as cervejarias confirmadas estão Kingbier, Convento, Buena Vista, Casca Grossa, Barba Ruiva, Moro, Moondogs, Berger Bier, Piwo, Tarvos, Fatto a Mano, Loveland, Trarko, Nobat, Kastle Hops, Arapuca, Loro Loco, Mythos, Nebulosa, Dushi e Speranza.
Claudio Bocca e Saulo Simonassi
Claudio Bocca e Saulo Simonassi se apresentam na quarta (7) Crédito: Divulgação
Na ala gastronômica serão comercializados pratos e petiscos de Casa do Torresmo, O Senhor dos Pasteis, Mandando Brasa e Mister Frango.
O line-up musical terá atrações de sertanejo a rap, passando por samba, pagode, pop e rock. Macucos, Anderson Ventura, Dona Fran e a escola de samba Mocidade Unida da Glória (MUG) são nomes já confirmados. De terça a sexta, os shows têm início às 20h. No sábado e no domingo o som começa mais cedo, às 19h. 
Mocidade Unida da Glória MUG
A escola de samba MUG confirmou presença Crédito: MUG/Divulgação
Comandada pelos empresários Augusto Sato e Bruno Medeiros, a MeuChope tem movimentado o mercado cervejeiro do Estado com um trabalho de democratização do consumo das cervejas artesanais, por meio de um sistema de distribuição com bases em que as torneiras contêm exclusivamente chopes capixabas. 
O músico Anderson Ventura (ex-Java Roots)
Anderson Ventura vai apresentar o Especial Java Roots Crédito: Anderson Ventura/Divulgação

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

TERÇA-FEIRA - 6/09
  • MUG 
  • Samba Crioulo
QUARTA-FEIRA - 7/09
  • Claudio Bocca e Saulo Simonassi
  • Dona Fran
QUINTA-FEIRA - 8/09
  • Romulo Arantes
  • Higino e Gabriel
SEXTA-FEIRA - 9/09
  • Anderson Ventura - Especial Java Roots
  • Macucos
SÁBADO - 10/09
  • Dudu
  • Ptk
  • Koreia
  • Tibery
  • Moyz
  • Mary Jane
DOMINGO - 11/09
  • Samba Soul
  • Pele Morena
Grupo Pele Morena
Pele Morena encerra o festival ao som de pagode Crédito: Pele Morena/Divulgação
MEUCHOPE FESTIVAL
Quando: de 6 a 11 de setembro
Onde: Boulevard Shopping Vila Velha, Rodovia do Sol, 5000, Praia de Itaparica, Vila Velha]
Horário: das 17h à 0h. Apresentações musicais: de terça a sexta, a partir das 20h; sábado e domingo, a partir das 19h
Entrada gratuita

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