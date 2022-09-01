Festival terá 30 cervejarias do ES e 16 shows em Vila Velha

A startup de cervejas artesanais capixabas MeuChope realiza seu primeiro festival de chope na semana do feriadão, com mais de 30 cervejarias reunidas no Boulevard Shopping Vila Velha.
Para animar o público, foram escaladas 16 atrações musicais, em shows gratuitos que vão do pagode ao rock clássico.
Das 17h à meia-noite, os cervejeiros terão 60 variedades de chope artesanal à disposição, de estilos variados.
Entre as cervejarias confirmadas estão Kingbier, Convento, Buena Vista, Casca Grossa, Barba Ruiva, Moro, Moondogs, Berger Bier, Piwo, Tarvos, Fatto a Mano, Loveland, Trarko, Nobat, Kastle Hops, Arapuca, Loro Loco, Mythos, Nebulosa, Dushi e Speranza.
Na ala gastronômica serão comercializados pratos e petiscos de Casa do Torresmo, O Senhor dos Pasteis, Mandando Brasa e Mister Frango.
O line-up musical terá atrações de sertanejo a rap, passando por samba, pagode, pop e rock. Macucos, Anderson Ventura, Dona Fran e a escola de samba Mocidade Unida da Glória (MUG) são nomes já confirmados. De terça a sexta, os shows têm início às 20h. No sábado e no domingo o som começa mais cedo, às 19h.
Comandada pelos empresários Augusto Sato e Bruno Medeiros, a MeuChope tem movimentado o mercado cervejeiro do Estado com um trabalho de democratização do consumo das cervejas artesanais, por meio de um sistema de distribuição com bases em que as torneiras contêm exclusivamente chopes capixabas.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
TERÇA-FEIRA - 6/09
- MUG
- Samba Crioulo
- Claudio Bocca e Saulo Simonassi
- Dona Fran
- Romulo Arantes
- Higino e Gabriel
- Anderson Ventura - Especial Java Roots
- Macucos
- Dudu
- Ptk
- Koreia
- Tibery
- Moyz
- Mary Jane
- Samba Soul
- Pele Morena
MEUCHOPE FESTIVAL
Quando: de 6 a 11 de setembro
Onde: Boulevard Shopping Vila Velha, Rodovia do Sol, 5000, Praia de Itaparica, Vila Velha]
Horário: das 17h à 0h. Apresentações musicais: de terça a sexta, a partir das 20h; sábado e domingo, a partir das 19h
Entrada gratuita
Quando: de 6 a 11 de setembro
Onde: Boulevard Shopping Vila Velha, Rodovia do Sol, 5000, Praia de Itaparica, Vila Velha]
Horário: das 17h à 0h. Apresentações musicais: de terça a sexta, a partir das 20h; sábado e domingo, a partir das 19h
Entrada gratuita