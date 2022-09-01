Festival terá 30 cervejarias do ES e 16 shows em Vila Velha

A startup de cervejas artesanais capixabas MeuChope realiza seu primeiro festival de chope na semana do feriadão, com mais de 30 cervejarias reunidas no Boulevard Shopping Vila Velha.

Para animar o público, foram escaladas 16 atrações musicais, em shows gratuitos que vão do pagode ao rock clássico.

Das 17h à meia-noite, os cervejeiros terão 60 variedades de chope artesanal à disposição, de estilos variados.

Festival contará com 60 chopes do ES Crédito: Shutterstock

Entre as cervejarias confirmadas estão Kingbier, Convento, Buena Vista, Casca Grossa, Barba Ruiva, Moro, Moondogs, Berger Bier, Piwo, Tarvos, Fatto a Mano, Loveland, Trarko, Nobat, Kastle Hops, Arapuca, Loro Loco, Mythos, Nebulosa, Dushi e Speranza.

Claudio Bocca e Saulo Simonassi se apresentam na quarta (7) Crédito: Divulgação

Na ala gastronômica serão comercializados pratos e petiscos de Casa do Torresmo, O Senhor dos Pasteis, Mandando Brasa e Mister Frango.

O line-up musical terá atrações de sertanejo a rap, passando por samba, pagode, pop e rock. Macucos, Anderson Ventura, Dona Fran e a escola de samba Mocidade Unida da Glória (MUG) são nomes já confirmados. De terça a sexta, os shows têm início às 20h. No sábado e no domingo o som começa mais cedo, às 19h.

A escola de samba MUG confirmou presença Crédito: MUG/Divulgação

Comandada pelos empresários Augusto Sato e Bruno Medeiros, a MeuChope tem movimentado o mercado cervejeiro do Estado com um trabalho de democratização do consumo das cervejas artesanais, por meio de um sistema de distribuição com bases em que as torneiras contêm exclusivamente chopes capixabas.

Anderson Ventura vai apresentar o Especial Java Roots Crédito: Anderson Ventura/Divulgação

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

TERÇA-FEIRA - 6/09

MUG

Samba Crioulo QUARTA-FEIRA - 7/09

Claudio Bocca e Saulo Simonassi



Dona Fran QUINTA-FEIRA - 8/09

Romulo Arantes

Higino e Gabriel

SEXTA-FEIRA - 9/09

Anderson Ventura - Especial Java Roots



Macucos SÁBADO - 10/09

Dudu

Ptk

Koreia

Tibery

Moyz

Mary Jane DOMINGO - 11/09

Samba Soul

Pele Morena

Pele Morena encerra o festival ao som de pagode Crédito: Pele Morena/Divulgação