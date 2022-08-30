Maior brote do mundo é atração em festa pomerana no ES

Maior brote do mundo será cortado no domingo (4) Crédito: Prefeitura de Laranja da Terra/Divulgação

Realizada desde 2017, a Pommer Broud Fest chega à sua quarta edição em Laranja da Terra, após um hiato de dois anos no auge da pandemia. As principais atrações do evento, que acontece de quarta (31) a domingo (4), são o 16º Festival de Concertina e a preparação do maior brote do mundo.

Grande estrela dos festejos, o brote é um pão feito tradicionalmente com farinha de milho e tubérculos, consumido no ES desde a época em que os primeiros pomeranos chegaram à região sudoeste das montanhas capixabas, no século 19. Sua versão gigante, que em 2019 ultrapassou a marca de 500 quilos, começará a ser produzida na manhã de sábado (3).

Produção do brote gigante começará na manhã de sábado (3) Crédito: Helaine Demoner

A tradicional iguaria será preparada por um grupo de voluntários, moradores da cidade, que durante sua feitura costumam cantar músicas em pomerano. Na tarde de sábado, o pão gigante sairá em um cortejo pelas ruas de Laranja da Terra e será cortado e distribuído para degustação no dia seguinte.

O brote é feito com farinha de milho e servido "queimadinho" Crédito: Prefeitura de Laranja da Terra/Divulgação

Durante quatro dias, a Pommer Broud Fest vai resgatar outras tradições pomeranas com desfiles, apresentações de dança, café colonial, a típica cerimônia de quebra de louças e eleição da rainha e das princesas pomeranas.

Festa terá eleição da rainha e das princesas pomeranas Crédito: Prefeitura de Laranja da Terra/Divulgação

O encerramento, no domingo, será marcado pelo festival de concertina, das 9h às 17h. As principais atrações da festa, que é aberta ao público, se concentram na Praça Carlos Tesch, no Centro de Laranja da Terra.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA - 31/08

9h - Desfile da forma do maior brote do mundo

9h - Banda Pommerweg's

17h - Foto oficial

18h30 - Culto ecumênico

20h30 - Abertura oficial

20h40 - Tradicional café pomerano

21h - Show de concertina Gilmar Dedos de Ouro QUINTA-FEIRA - 1/09

17h - Pé-de-Galinha

17h30 - Cerimônia do Quebra-Louças

18h - Concurso GrosMuter e GrosFoter

20h - Apresentação de dança da Terceira Idade

20h30 - Apresentação do Grupo de Dança Pomerana Land Der Wasserfalle

21h30 - Show com Charles é Show SEXTA-FEIRA - 2/09

17h30 - Apresentação Cultural dos Alunos da EMEIEF Laranja da Terra

18h - Desfile-mirim

19h - Eleição da Rainha e Princesas Pomeranas

21h - Apresentação de danças pomeranas com os grupos Tanzerland e Pommerland

22h - Show com a banda Germanos

23h50 - Show com Douglas e Tiago SÁBADO - 3/09

7h30 - Produção do maior brote do mundo

9h - Concursos de chope e de lenhador

15h - Desfile do maior brote do mundo, das famílias e do comércio

17h - Apresentação de dança pomerana Pomerisch Dansgrup fon Minas

18h - Rock do Fritz com a banda Up Pommerisch

22h - Show com Forró Levada Capixaba

23h50 - Show com Day & Lara DOMINGO - 4/09

7h - Café colonial

8h - Credenciamento para o Festival de Concertina

9h - Abertura do 16º Festival de Concertina | Narração Júnior de Jesus

11h - Almoço para tocadores

13h -Daniele da Concertina

14h - Corte e degustação do maior brote do mundo

15h - Show com Saulo Holz

17h - Encerramento do Festival de Concertina

18h - Show com Raça Forrozeira

Desfiles culturais marcam os festejos em Laranja da Terra Crédito: Prefeitura de Laranja da Terra/Divulgação