Maior brote do mundo é atração em festa pomerana no ES

Realizada desde 2017, a Pommer Broud Fest chega à sua quarta edição em Laranja da Terra, após um hiato de dois anos no auge da pandemia. As principais atrações do evento, que acontece de quarta (31) a domingo (4), são o 16º Festival de Concertina e a preparação do maior brote do mundo.
Grande estrela dos festejos, o brote é um pão feito tradicionalmente com farinha de milho e tubérculos, consumido no ES desde a época em que os primeiros pomeranos chegaram à região sudoeste das montanhas capixabas, no século 19. Sua versão gigante, que em 2019 ultrapassou a marca de 500 quilos, começará a ser produzida na manhã de sábado (3).
A tradicional iguaria será preparada por um grupo de voluntários, moradores da cidade, que durante sua feitura costumam cantar músicas em pomerano. Na tarde de sábado, o pão gigante sairá em um cortejo pelas ruas de Laranja da Terra e será cortado e distribuído para degustação no dia seguinte.
Durante quatro dias, a Pommer Broud Fest vai resgatar outras tradições pomeranas com desfiles, apresentações de dança, café colonial, a típica cerimônia de quebra de louças e eleição da rainha e das princesas pomeranas.
O encerramento, no domingo, será marcado pelo festival de concertina, das 9h às 17h. As principais atrações da festa, que é aberta ao público, se concentram na Praça Carlos Tesch, no Centro de Laranja da Terra.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
QUARTA-FEIRA - 31/08
- 9h - Desfile da forma do maior brote do mundo
- 9h - Banda Pommerweg's
- 17h - Foto oficial
- 18h30 - Culto ecumênico
- 20h30 - Abertura oficial
- 20h40 - Tradicional café pomerano
- 21h - Show de concertina Gilmar Dedos de Ouro
- 17h - Pé-de-Galinha
- 17h30 - Cerimônia do Quebra-Louças
- 18h - Concurso GrosMuter e GrosFoter
- 20h - Apresentação de dança da Terceira Idade
- 20h30 - Apresentação do Grupo de Dança Pomerana Land Der Wasserfalle
- 21h30 - Show com Charles é Show
- 17h30 - Apresentação Cultural dos Alunos da EMEIEF Laranja da Terra
- 18h - Desfile-mirim
- 19h - Eleição da Rainha e Princesas Pomeranas
- 21h - Apresentação de danças pomeranas com os grupos Tanzerland e Pommerland
- 22h - Show com a banda Germanos
- 23h50 - Show com Douglas e Tiago
- 7h30 - Produção do maior brote do mundo
- 9h - Concursos de chope e de lenhador
- 15h - Desfile do maior brote do mundo, das famílias e do comércio
- 17h - Apresentação de dança pomerana Pomerisch Dansgrup fon Minas
- 18h - Rock do Fritz com a banda Up Pommerisch
- 22h - Show com Forró Levada Capixaba
- 23h50 - Show com Day & Lara
- 7h - Café colonial
- 8h - Credenciamento para o Festival de Concertina
- 9h - Abertura do 16º Festival de Concertina | Narração Júnior de Jesus
- 11h - Almoço para tocadores
- 13h -Daniele da Concertina
- 14h - Corte e degustação do maior brote do mundo
- 15h - Show com Saulo Holz
- 17h - Encerramento do Festival de Concertina
- 18h - Show com Raça Forrozeira
4ª POMMER BROUDFEST E 16º FESTIVAL DE CONCERTINA
Quando: de 31 de agosto (quarta) a 4 de setembro (domingo)
Onde: Praça Carlos Tesch, no Centro de Laranja da Terra
Atrações: desfiles, concursos, shows musicais, apresentações de dança e a preparação do maior brote do mundo, entre outras
Entrada gratuita
Quando: de 31 de agosto (quarta) a 4 de setembro (domingo)
Onde: Praça Carlos Tesch, no Centro de Laranja da Terra
Atrações: desfiles, concursos, shows musicais, apresentações de dança e a preparação do maior brote do mundo, entre outras
Entrada gratuita