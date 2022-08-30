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Comida típica

Maior brote do mundo é atração em festa pomerana no ES

Com quase meia tonelada, o pão gigante é a estrela da 4ª Pommer Broud Fest, que terá festival de concertina, desfiles, danças e shows gratuitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 20:23

Pommer Broudfest em Laranja da Terra
Maior brote do mundo será cortado no domingo (4) Crédito: Prefeitura de Laranja da Terra/Divulgação
Realizada desde 2017, a Pommer Broud Fest chega à sua quarta edição em Laranja da Terra, após um hiato de dois anos no auge da pandemia. As principais atrações do evento, que acontece de quarta (31) a domingo (4), são o 16º Festival de Concertina e a preparação do maior brote do mundo.  
Grande estrela dos festejos, o brote é um pão feito tradicionalmente com farinha de milho e tubérculos, consumido no ES desde a época em que os primeiros pomeranos chegaram à região sudoeste das montanhas capixabas, no século 19. Sua versão gigante, que em 2019 ultrapassou a marca de 500 quilos, começará a ser produzida na manhã de sábado (3).
Produção do maior brote do mundo em Laranja da Terra
Produção do brote gigante começará na manhã de sábado (3) Crédito: Helaine Demoner
A tradicional iguaria será preparada por um grupo de voluntários, moradores da cidade, que durante sua feitura costumam cantar músicas em pomerano. Na tarde de sábado, o pão gigante sairá em um cortejo pelas ruas de Laranja da Terra e será cortado e distribuído para degustação no dia seguinte. 
Pommer Broudfest em Laranja da Terra
O brote é feito com farinha de milho e servido "queimadinho" Crédito: Prefeitura de Laranja da Terra/Divulgação
Durante quatro dias, a Pommer Broud Fest vai resgatar outras tradições pomeranas com desfiles, apresentações de dança, café colonial, a típica cerimônia de quebra de louças e eleição da rainha e das princesas pomeranas.
Pommer Broudfest em Laranja da Terra
Festa terá eleição da rainha e das princesas pomeranas Crédito: Prefeitura de Laranja da Terra/Divulgação
O encerramento, no domingo, será marcado pelo festival de concertina, das 9h às 17h. As principais atrações da festa, que é aberta ao público, se concentram na Praça Carlos Tesch, no Centro de Laranja da Terra.  

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA - 31/08
  • 9h - Desfile da forma do maior brote do mundo
  • 9h - Banda Pommerweg's
  • 17h - Foto oficial
  • 18h30 - Culto ecumênico 
  • 20h30 - Abertura oficial 
  • 20h40 - Tradicional café pomerano
  • 21h - Show de concertina Gilmar Dedos de Ouro
QUINTA-FEIRA - 1/09
  • 17h - Pé-de-Galinha
  • 17h30 - Cerimônia do Quebra-Louças
  • 18h - Concurso GrosMuter e GrosFoter
  •  20h - Apresentação de dança da Terceira Idade
  • 20h30 - Apresentação do Grupo de Dança Pomerana Land Der Wasserfalle
  • 21h30 - Show com Charles é Show
SEXTA-FEIRA - 2/09
  • 17h30 - Apresentação Cultural dos Alunos da EMEIEF Laranja da Terra
  • 18h - Desfile-mirim
  • 19h - Eleição da Rainha e Princesas Pomeranas
  • 21h - Apresentação de danças pomeranas com os grupos Tanzerland e Pommerland
  • 22h - Show com a banda Germanos
  • 23h50 - Show com Douglas e Tiago
SÁBADO - 3/09
  • 7h30 - Produção do maior brote do mundo 
  • 9h - Concursos de chope e de lenhador
  • 15h - Desfile do maior brote do mundo, das famílias e do comércio
  • 17h - Apresentação de dança pomerana Pomerisch Dansgrup fon Minas
  • 18h - Rock do Fritz com a banda Up Pommerisch 
  •  22h - Show com Forró Levada Capixaba
  • 23h50 - Show com Day & Lara   
DOMINGO - 4/09
  • 7h - Café colonial
  • 8h - Credenciamento para o Festival de Concertina
  • 9h - Abertura do 16º Festival de Concertina | Narração Júnior de Jesus
  • 11h - Almoço para tocadores
  • 13h -Daniele da Concertina
  • 14h - Corte e degustação do maior brote do mundo
  • 15h - Show com Saulo Holz
  • 17h - Encerramento do Festival de Concertina
  • 18h - Show com Raça Forrozeira
Pommer Broudfest em Laranja da Terra
Desfiles culturais marcam os festejos em Laranja da Terra  Crédito: Prefeitura de Laranja da Terra/Divulgação
4ª POMMER BROUDFEST E 16º FESTIVAL DE CONCERTINA
Quando: de 31 de agosto (quarta) a 4 de setembro (domingo)
Onde: Praça Carlos Tesch, no Centro de Laranja da Terra
Atrações: desfiles, concursos, shows musicais, apresentações de dança e a preparação do maior brote do mundo, entre outras  
Entrada gratuita

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