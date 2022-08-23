Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comida típica

Polenta do ES é destaque em websérie com chefs da Casa do Porco

À frente do sétimo melhor restaurante do mundo, Janaina e Jefferson Rueda são os protagonistas de "Receita Raiz", no Youtube
Evelize Calmon

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 16:36

Da costela assada em fogo de chão até a tradicional pamonha, passando por polenta, feijoada, rabada e até cuca. A rica culinária do interior do Brasil também é desejada e valorizada nas grandes cidades, e essa diversidade de receitas inspirou a websérie "Receita Raiz", estrelada pelos chefs Jefferson e Janaina Rueda.
O casal comanda, no Centro de São, Paulo, o Bar da Dona Onça e o célebre A Casa do Porco Bar, eleito recentemente o sétimo melhor restaurante do mundo no ranking The World's 50 Best Restaurants.  
Um dos 12 episódios de "Receita Raiz" é dedicado à polenta de Venda Nova do Imigrante e estará disponível no dia 29 de setembro no canal youtube.com/c/ReceitaRaizOficial. Cada capítulo da websérie, lançada em 28 de julho, Dia do Agricultor, refere-se a um prato tradicional da culinária brasileira. 
Web série documental Receita Raiz, com os chefs Janaina e Jefferson Rueda
Janaina e Jefferson Rueda com o produtor da websérie, Daniel de Pauli  Crédito: Receita Raiz/Divulgação
O projeto, idealizado pelo publicitário Daniel de Pauli, nasceu para mostrar a origem dos nossos pratos típicos usando como cenário o universo rural brasileiro. "O campo brasileiro alimenta mais de 800 milhões de pessoas no mundo e tem grande riqueza, inclusive em gastronomia regional", disse Daniel.
Em "Receita Raiz" o público é apresentado não somente ao passo a passo para a elaboração dos pratos, como às inspirações do renomado casal de chefs. Com paisagens incríveis, o projeto roda o Brasil para valorizar a comida regional, contando sua história completa, detalhando inclusive o cultivo de cada ingrediente.
Web série documental Receita Raiz, com os chefs Janaina e Jefferson Rueda
Jefferson Rueda comanda o premiado A Casa do Porco Crédito: Receita Raiz/Divulgação
"Receber esse convite foi muito gratificante. Adoro a cozinha do Brasil e sou apaixonada pelos cozinheiros populares. Aliás, tenho grande inspiração nesses cozinheiros. Hoje me considero uma boa cozinheira justamente porque gosto de estar com essas pessoas", destaca Janaina.
Os episódios da websérie são disponibilizados no canal sempre às quintas-feiras e o último, com tema surpresa, entrará no canal no dia 13 de outubro.   

CONFIRA OS EPISÓDIOS:

  • Ep. 01 (São José do Rio Pardo/SP) - Torresmo/Feijoada/Sopa de cebola
  • Ep. 2 (Mario Campos/MG) - Frango com quiabo
  • Ep. 3 (Dom Pedrito/RS) - Parrilla
  • Ep. 4 (Cascavel/PR) Costela em fogo de chão
  • Ep. 5 (Galvão/SC) Carneiro farinhado - 25/08
  • Ep. 6 (Jaborandi/SP) Rabada e torta de amendoim - 1/09
  • Ep.7 (Patos de Minas/MG) Pão de queijo - 8/09
  • Ep. 8 (Sorriso/MT) Quirera com costelinha de porco - 15/09
  • Ep. 9 (Passo Fundo/RS) Cuca com chimia de morango - 22/09
  • Ep. 10 (Venda Nova do Imigrante/ES) Polenta capixaba - 29/09
  • Ep. 11 (Mineiros/GO) Pamonha - 6/10
  • Ep. 12 (este último o público terá que acompanhar para saber) - 13/10
RECEITA RAIZ
Websérie de 12 episódios com os chefs Janaina e Jefferson Rueda 
Produtor e idealizador: Daniel de Pauli 
Receitas disponíveis no site http://www.receitaraiz.com.br
Mais informações: @receitaraiz (Instagram).
Com informações da agência Texto Comunicação. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Venda Nova do Imigrante youtube
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Saúde: 9 livros para viver melhor
Imagem de destaque
Festival de surf no ES terá shows, cinema e exposição ambiental; veja como participar
Imagem de destaque
Mulher em moto atira contra homem em Piúma no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados