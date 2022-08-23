Polenta do ES é destaque em websérie com chefs da Casa do Porco

Da costela assada em fogo de chão até a tradicional pamonha, passando por polenta, feijoada, rabada e até cuca. A rica culinária do interior do Brasil também é desejada e valorizada nas grandes cidades, e essa diversidade de receitas inspirou a websérie "Receita Raiz", estrelada pelos chefs Jefferson e Janaina Rueda.
O casal comanda, no Centro de São, Paulo, o Bar da Dona Onça e o célebre A Casa do Porco Bar, eleito recentemente o sétimo melhor restaurante do mundo no ranking The World's 50 Best Restaurants.
Um dos 12 episódios de "Receita Raiz" é dedicado à polenta de Venda Nova do Imigrante e estará disponível no dia 29 de setembro no canal youtube.com/c/ReceitaRaizOficial. Cada capítulo da websérie, lançada em 28 de julho, Dia do Agricultor, refere-se a um prato tradicional da culinária brasileira.
O projeto, idealizado pelo publicitário Daniel de Pauli, nasceu para mostrar a origem dos nossos pratos típicos usando como cenário o universo rural brasileiro. "O campo brasileiro alimenta mais de 800 milhões de pessoas no mundo e tem grande riqueza, inclusive em gastronomia regional", disse Daniel.
Em "Receita Raiz" o público é apresentado não somente ao passo a passo para a elaboração dos pratos, como às inspirações do renomado casal de chefs. Com paisagens incríveis, o projeto roda o Brasil para valorizar a comida regional, contando sua história completa, detalhando inclusive o cultivo de cada ingrediente.
"Receber esse convite foi muito gratificante. Adoro a cozinha do Brasil e sou apaixonada pelos cozinheiros populares. Aliás, tenho grande inspiração nesses cozinheiros. Hoje me considero uma boa cozinheira justamente porque gosto de estar com essas pessoas", destaca Janaina.
Os episódios da websérie são disponibilizados no canal sempre às quintas-feiras e o último, com tema surpresa, entrará no canal no dia 13 de outubro.
CONFIRA OS EPISÓDIOS:
- Ep. 01 (São José do Rio Pardo/SP) - Torresmo/Feijoada/Sopa de cebola
- Ep. 2 (Mario Campos/MG) - Frango com quiabo
- Ep. 3 (Dom Pedrito/RS) - Parrilla
- Ep. 4 (Cascavel/PR) Costela em fogo de chão
- Ep. 5 (Galvão/SC) Carneiro farinhado - 25/08
- Ep. 6 (Jaborandi/SP) Rabada e torta de amendoim - 1/09
- Ep.7 (Patos de Minas/MG) Pão de queijo - 8/09
- Ep. 8 (Sorriso/MT) Quirera com costelinha de porco - 15/09
- Ep. 9 (Passo Fundo/RS) Cuca com chimia de morango - 22/09
- Ep. 10 (Venda Nova do Imigrante/ES) Polenta capixaba - 29/09
- Ep. 11 (Mineiros/GO) Pamonha - 6/10
- Ep. 12 (este último o público terá que acompanhar para saber) - 13/10
RECEITA RAIZ
Websérie de 12 episódios com os chefs Janaina e Jefferson Rueda
Produtor e idealizador: Daniel de Pauli
Receitas disponíveis no site http://www.receitaraiz.com.br
Mais informações: @receitaraiz (Instagram).
Com informações da agência Texto Comunicação.