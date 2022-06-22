Polenta cremosa com cogumelos é uma boa receita para o inverno

Perfumada com vinho branco e tomilho fresco, a sugestão do chef Pedro Kucht é preparada com manteiga, queijo muçarela e shimeji

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 02:00

22 jun 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Com a chegada do inverno nesta semana, está oficialmente aberta a melhor e mais gostosa temporada do ano: a de receitas quentinhas e aconchegantes para saborear no clima frio.
Para celebrar o início da estação, minha dica (que você aprende a preparar vendo o vídeo acima) é o meu estilo favorito de polenta: cremosa, amanteigada e "queijuda" na medida certa. 

A combinação que escolhi para ela é um mix de cogumelos. Optei por shimeji (branco e salmão), mas fique à vontade para usar os tipos que preferir.
Um detalhe importante dessa receita é o vinho branco e também o tomilho fresco que acrescento após dourar os cogumelos. Tais ingredientes agregam ao prato um perfume e um sabor indescritíveis!

POLENTA CREMOSA COM COGUMELOS AO VINHO E TOMILHO

INGREDIENTES:
  • 2 xícaras de fubá
  • 4 colheres (sopa) de manteiga com sal
  • 150g de queijo muçarela ralado
  • 150g de shimeji branco
  • 150g de shimeji salmão
  • 1/2 cebola média picada
  • Pimenta calabresa a gosto
  • 1/2 taça de vinho branco seco
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 1 litro e meio de água filtrada
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Tomilho e salsinha a gosto

Dica de vinho para harmonizar

Uma harmonização à altura dessa receita é com um vinho francês de Pinot Noir. Minha dica é o Haut de Valent Pinot Noir, o  Pinot francês com o melhor custo-beneficio que eu conheço. Esse é um dos vinhos que não pode faltar na minha adega, tanto por sua qualidade quanto por sua versatilidade na hora de harmonizar.

Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

