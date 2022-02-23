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Penne al limone com frango na manteiga é simples mas surpreende

Acompanhe no vídeo o preparo dessa massa deliciosa com molho de limão e descubra qual é o vinho perfeito para harmonizar

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 02:00

Públicado em 

23 fev 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Quer preparar um prato rápido e simples mas cheio de sabor? Então, dê play no vídeo acima para aprender uma receita com poucos ingredientes e ter um resultado surpreendente e refrescante.
Esse preparo de penne al limone é para gravar na memória, pois é perfeito para todas as ocasiões - desde um almoço rápido em casa até um jantar para surpreender o crush!
A massa com molho de limão por si só já é deliciosa, mas fui além nas camadas de sabor, acrescentando um peito de frango superdourado e suculento.
Penne al limone com frango na manteiga, por Pedro Kucht
Massa com molho cremoso de limão é simples de fazer Crédito: Hugo Boniolo
INGREDIENTES:
  • Meio peito de frango
  • 2 limões sicilianos (ou os limões de sua preferência)
  • 200g de penne
  • 100g de manteiga
  • 2 dentes de alho
  • 250ml de creme de leite
  • Tomilho fresco 
  • Azeite
  • Sal e pimenta-do-reino

Qual é o melhor vinho para harmonizar?

Os brancos aqui harmonizam perfeitamente. O molho cítrico encorpado com bastante manteiga e creme de leite pede um vinho branco com mais corpo. Por isso, um chardonnay com breve passagem em barricas de carvalho faz a combinação ideal! Mas se você prefere um vinho mais leve, cítrico e refrescante, opte por um sauvignon blanc que a harmonização também funciona.

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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