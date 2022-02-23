Penne al limone com frango na manteiga é simples mas surpreende

Os brancos aqui harmonizam perfeitamente. O molho cítrico encorpado com bastante manteiga e creme de leite pede um vinho branco com mais corpo. Por isso, um chardonnay com breve passagem em barricas de carvalho faz a combinação ideal! Mas se você prefere um vinho mais leve, cítrico e refrescante, opte por um sauvignon blanc que a harmonização também funciona.

