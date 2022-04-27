Inspirada na banoffee, torta morangoffee é feita com brigadeiro

TORTA MORANGOFFEE
- 1 pacote de biscoito maisena
- 4 colheres (sopa) de manteiga derretida
- 1 lata de leite condensado (395g)
- 1 caixinha de creme de leite (200g)
- 5 colheres (sopa) de chocolate em pó
- 300ml de mistura para chantilly
- 15 morangos frescos picados
- 150g de minissuspiros para decorar
Dica de vinho para harmonizar
Para sobremesas com frutas vermelhas, a melhor harmonização possível é com espumante moscatel rosé. Esse tipo de vinho tem um dulçor proporcional à receita e traz notas de morango e framboesa que funcionam como elemento de ligação, tornando a combinação perfeita!