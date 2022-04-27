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Inspirada na banoffee, torta morangoffee é feita com brigadeiro

Assista ao vídeo com o preparo da sobremesa e saiba qual tipo de vinho escolher para harmonizar perfeitamente com a receita

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 02:00

Públicado em 

27 abr 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Inspirada na torta banoffee, que virou moda em cafés e docerias capixabas, a morangoffee é espetacular (eu acho até melhor do que a banoffee). A receita, que você acompanha passo a passo no vídeo acima, contém massa amanteigada de biscoito, brigadeiro de panela, chantili, morango fresco e suspiros.
Em uma só sobremesa temos crocância, cremosidade, acidez e frescor. Por isso, na minha opinião, essa torta deveria estar no topo da lista das mais gostosas do mundo. Quer tirar a prova? Prepare essa maravilha em casa e conte-me depois o que achou.

TORTA MORANGOFFEE

Torta morangoffee do chef Pedro Kucht
Torta tem base de biscoito e recheio de brigadeiro, morango e chantili Crédito: Hugo Boniolo
INGREDIENTES:
  • 1 pacote de biscoito maisena
  • 4 colheres (sopa) de manteiga derretida
  • 1 lata de leite condensado (395g)
  • 1 caixinha de creme de leite (200g)
  • 5 colheres (sopa) de chocolate em pó
  • 300ml de mistura para chantilly
  • 15 morangos frescos picados
  • 150g de minissuspiros para decorar

Dica de vinho para harmonizar

Para sobremesas com frutas vermelhas, a melhor harmonização possível é com espumante moscatel rosé. Esse tipo de vinho tem um dulçor proporcional à receita e traz notas de morango e framboesa que funcionam como elemento de ligação, tornando a combinação perfeita!

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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