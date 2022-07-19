Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja lista completa

'A Casa do Porco' (SP) é eleito o 7° melhor restaurante do mundo

Lista com os 100 classificados no ranking "The World's 50 Best Restaurants" de 2022 inclui ao todo seis casas brasileiras, todas no eixo RJ-SP
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 15:05

Uma das listas mais aguardadas e celebradas do ano pelos aficionados por gastronomia acaba de sair, trazendo um restaurante paulista de inspiração caipira entre os dez melhores do mundo em 2022.
Trata-se da colocação mais alta alcançada pelo badalado A Casa do Porco, dos chefs Jefferson e Janaína Rueda, na lista "The World's 50 Best Restaurants" da revista britânica "Restaurant".
O anúncio do ranking com os 100 eleitos deste ano, em que A Casa do Porco ocupa o sétimo lugar, foi feito nesta segunda-feira (18) durante um evento em Londres.
No ano passado, o restaurante dos Rueda havia ficado em 17º lugar e, em 2019, em 39º. Em 2022, é o único brasileiro entre os 10 primeiros colocados.
Outros cinco restaurantes do Brasil ganharam uma classificação. O carioca Oteque, do chef Alberto Landgraf, ficou entre os 50 primeiros, ocupando a 47ª posição. D.O.M., de Alex Atala; Evvai, de Luiz Filipe Souza; Lasai, de Rafa Costa e Silva; e Maní, de Helena Rizzo também entraram na lista, que você confere completa no final da matéria.
Porco San Zé do restaurante A Casa do Porco, em São Paulo
Porco San Zé: carro-chefe no menu d'A Casa do Porco Crédito: A Casa do Porco/Instagram
O restaurante A Casa do Porco fica no Centro de São Paulo e é chefiado pelo casal Jefferson e Janaina Rueda. Seu menu-degustação inclui carne de porco e legumes provenientes de uma fazenda própria, o Sítio Rueda, no interior paulista.
Um dos carros-chefes é o Porco San Zé, assado no espeto de seis a oito horas com legumes. A carne tem maciez e suculência impressionantes, assim como a pele, que é perfeitamente caramelizada e crocante. 
O 47º colocado, Oteque, localizado em Botafogo, no Rio, tem como protagonistas os pescados frescos. No menu-degustação entram criações como ravióli de lagosta e sorvete de amora com morangos, pólen fermentado e beterraba.  

VEJA A LISTA COMPLETA COM OS 100 MELHORES DO MUNDO

  • 1º - Gerânio (Copenhague - Dinamarca)
  • 2º - Central (Lima - Peru)
  • 3º - Disfrutar (Barcelona - Espanha)
  • 4º - Diverxo (Madri - Espanha)
  • 5º - Pujol (Cidade do México - México)
  • 6º- Asador Etxebarri (Atxondo - Espanha)
  • 7º - A Casa do Porco (São Paulo - Brasil)
  • 8º - Lido 84 (Gardone Riviera - Itália)
  • 9º - Quintonil ( Cidade do México - México)
  • 10º - Le Calandre (Rubano - Itália)
  • 11º - Maido (Lima - Peru)
  • 12 º- Uliassi (Senigallia - Itália)
  • 13º - Steirereck (Viena - Áustria)
  • 14º- Don Julio (Buenos Aires - Argentina)
  • 15 º- Reale (Castel di Sangro - Itália)
  • 16º - Elkano (Getaria - Espanha)
  • 17º- Nobelhart & Schmutzig (Berlim - Alemanha)
  • 18 º- Alchemist (Copenhague - Dinamarca)
  • 19º - Piazza Duomo (Alba - Itália)
  • 20º- Den (Tóquio- Japão)
  • 21º- Mugaritz (San Sebastian - Espanha)
  • 22º- Septime (Paris- França)
  • 23º- The Jane (Antwerp - Bélgica)
  • 24º- The Chairman (Hong Kong - China)
  • 25º - Frantzén (Estocolmo - Suécia)
  • 26º- Restaurant Tim Raue (Berlim - Alemanha)
  • 27º- Hof Van Clev( iKruishoutem - Bélgica)
  • 28º- Le Clarence (Paris - França)
  • 29º - St. Hubertus (San Cassiano - Itália)
  • 30° - Florilège (Tóquio - Japão)
  • 31° - Arpège (Paris – França)
  • 32° - Mayta (Lima – Peru)
  • 33° - Atomix (Nova York – Estados Unidos)
  • 34° - Hiša Franko (Kobarid – Eslovênia)
  • 35° - The Clove Club (Londres – Inglaterra)
  • 36° - Odette (Singapura)
  • 37° - Fyn (Cidade do Cabo – África do Sul)
  • 38° - Jordnaer (Copenhaga – Dinamarca)
  • 39° - Sorn (Bangkok – Tailândia)
  • 40° - Schloss Schauenstein (Fürstenau – Alemanha)
  • 41° - La Cime (Osaka – Japão)
  • 42° - Quique Dacosta (Dénia – Espanha)
  • 43° - Boragó (Santiago – Chile)
  • 44° - Le Bernardin (Nova York – Estados Unidos)
  • 45° - Narisawa (Tóquio – Japão)
  • 46° - Belcanto (Lisboa – Portugal)
  • 47° - Oteque (Rio de Janeiro – Brasil)
  • 48° - Leo (Bogotá – Colômbia)
  • 49° - Ikoyi (Londres – Inglaterra)
  • 50° - Single Thread (Healdsburg – Estados Unidos)
  • 51° - Alcalde (Guadalajara - México)
  • 52° - Sud 777 (Cidade do México - México)
  • 53° - D.O.M. (São Paulo - Brasil)
  • 54° Lyle's (Londres - Inglaterra)
  • 55° - Azurmendi (Larrabezúa - Espanha)
  • 56° - La Colombe (Cidade do Cabo - África do Sul)
  • 57° - Trèsind Studio (Dubai - Emirados Árabes)
  • 58° - Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (Paris - França)
  • 59° - Sazenka (Tóquio - Japão)
  • 60° - Rosetta (Cidade do México - México)
  • 61° - La Grenouillère (La Madelaine–sous–Montreuil - França)
  • 62° - Ernst (Berlim - Alemanha)
  • 63° - Chef's Table at Brooklyn Fare (Nova York - Estados Unidos)
  • 64° - Fu He Hui (Xangai - China)
  • 65° - Le Du (Bangkok - Tailândia)
  • 66° - Sühring (Bangkok - Tailândia)
  • 67° - Evvai (São Paulo - Brasil)
  • 68° - Kjolle (Lima - Peru)
  • 69° - Cosme (Nova York - Estados Unidos)
  • 70° - Zén (Singapura)
  • 71° - Mingles (Seoul - Coreia do Sul)
  • 72° - Atelier Crenn (São Francisco - Estados Unidos)
  • 73° - Kol (Londres - Inglaterra)
  • 74° - Blue Hill at Stone Barns (Pocantico Hills - Estados Unidos)
  • 75° - Samrub Samrub Thai (Bangkok - Tailândia)
  • 76° - Neighborhood (Hong Kong - China)
  • 77° - Table by Bruno Verjus (Paris - França)
  • 78° - Lasai (Rio de Janeiro - Brasil)
  • 79° - Estela (Nova York - Estados Unidos)
  • 80° - AM par Alexandre Mazzia (Marselha - França)
  • 81° - Brat (Londres - Inglaterra)
  • 82° - Sézanne (Tóquio - Japão)
  • 83° - El Chato (Bogotá - Colômbia)
  • 84° - Gimlet at Cavendish House (Melbourne - Austrália)
  • 85° - Raan Jay Fai (Bangkok - Tailândia)
  • 86° - Mikla (Istanbul - Turquia)
  • 87° - Orfali Bros Bistro (Dubai - Emirados Árabes)
  • 88° - Mishiguene (Buenos Aires - Argentina)
  • 89° - Máximo Bistrot (Cidade do México - México)
  • 90° - Wolfgat (Paternoster - África do Sul)
  • 91° - Oriole (Chicago - Estados Unidos)
  • 92°- Indian Accent (Nova Deli - Índia)
  • 93° - Hertog Jan at Botanic Sanctuary (Antuérpia - Bélgica)
  • 94° - Burnt Ends (Singapura)
  • 95° - Meta (Singapura)
  • 96° - Maní (São Paulo - Brasil)
  • 97° - Benu (San Francisco - Estados Unidos)
  • 98° - Tantris (Munich - Alemanha)
  • 99° - Flocons de Sel (Megève - França)
  • 100° - Wing (Hong Kong - China)

Veja Também

Argentino representa o ES em prêmio nacional de melhor coquetel

Festival Rota dos Queijos agita João Neiva com gastronomia e cultura

Padaria artesanal da Praia do Canto abre filial em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Rio de Janeiro São Paulo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alerta de chuvas intensas no Norte e Noroeste do ES neste sábado
Imagem de destaque
Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória
Imagem BBC Brasil
Missão da Artemis 2 à Lua foi um sucesso, mas agora é que vem a parte difícil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados