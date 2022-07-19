'A Casa do Porco' (SP) é eleito o 7° melhor restaurante do mundo

Uma das listas mais aguardadas e celebradas do ano pelos aficionados por gastronomia acaba de sair, trazendo um restaurante paulista de inspiração caipira entre os dez melhores do mundo em 2022.
Trata-se da colocação mais alta alcançada pelo badalado A Casa do Porco, dos chefs Jefferson e Janaína Rueda, na lista "The World's 50 Best Restaurants" da revista britânica "Restaurant".
O anúncio do ranking com os 100 eleitos deste ano, em que A Casa do Porco ocupa o sétimo lugar, foi feito nesta segunda-feira (18) durante um evento em Londres.
No ano passado, o restaurante dos Rueda havia ficado em 17º lugar e, em 2019, em 39º. Em 2022, é o único brasileiro entre os 10 primeiros colocados.
Outros cinco restaurantes do Brasil ganharam uma classificação. O carioca Oteque, do chef Alberto Landgraf, ficou entre os 50 primeiros, ocupando a 47ª posição. D.O.M., de Alex Atala; Evvai, de Luiz Filipe Souza; Lasai, de Rafa Costa e Silva; e Maní, de Helena Rizzo também entraram na lista, que você confere completa no final da matéria.
O restaurante A Casa do Porco fica no Centro de São Paulo e é chefiado pelo casal Jefferson e Janaina Rueda. Seu menu-degustação inclui carne de porco e legumes provenientes de uma fazenda própria, o Sítio Rueda, no interior paulista.
Um dos carros-chefes é o Porco San Zé, assado no espeto de seis a oito horas com legumes. A carne tem maciez e suculência impressionantes, assim como a pele, que é perfeitamente caramelizada e crocante.
O 47º colocado, Oteque, localizado em Botafogo, no Rio, tem como protagonistas os pescados frescos. No menu-degustação entram criações como ravióli de lagosta e sorvete de amora com morangos, pólen fermentado e beterraba.
VEJA A LISTA COMPLETA COM OS 100 MELHORES DO MUNDO
- 1º - Gerânio (Copenhague - Dinamarca)
- 2º - Central (Lima - Peru)
- 3º - Disfrutar (Barcelona - Espanha)
- 4º - Diverxo (Madri - Espanha)
- 5º - Pujol (Cidade do México - México)
- 6º- Asador Etxebarri (Atxondo - Espanha)
- 7º - A Casa do Porco (São Paulo - Brasil)
- 8º - Lido 84 (Gardone Riviera - Itália)
- 9º - Quintonil ( Cidade do México - México)
- 10º - Le Calandre (Rubano - Itália)
- 11º - Maido (Lima - Peru)
- 12 º- Uliassi (Senigallia - Itália)
- 13º - Steirereck (Viena - Áustria)
- 14º- Don Julio (Buenos Aires - Argentina)
- 15 º- Reale (Castel di Sangro - Itália)
- 16º - Elkano (Getaria - Espanha)
- 17º- Nobelhart & Schmutzig (Berlim - Alemanha)
- 18 º- Alchemist (Copenhague - Dinamarca)
- 19º - Piazza Duomo (Alba - Itália)
- 20º- Den (Tóquio- Japão)
- 21º- Mugaritz (San Sebastian - Espanha)
- 22º- Septime (Paris- França)
- 23º- The Jane (Antwerp - Bélgica)
- 24º- The Chairman (Hong Kong - China)
- 25º - Frantzén (Estocolmo - Suécia)
- 26º- Restaurant Tim Raue (Berlim - Alemanha)
- 27º- Hof Van Clev( iKruishoutem - Bélgica)
- 28º- Le Clarence (Paris - França)
- 29º - St. Hubertus (San Cassiano - Itália)
- 30° - Florilège (Tóquio - Japão)
- 31° - Arpège (Paris – França)
- 32° - Mayta (Lima – Peru)
- 33° - Atomix (Nova York – Estados Unidos)
- 34° - Hiša Franko (Kobarid – Eslovênia)
- 35° - The Clove Club (Londres – Inglaterra)
- 36° - Odette (Singapura)
- 37° - Fyn (Cidade do Cabo – África do Sul)
- 38° - Jordnaer (Copenhaga – Dinamarca)
- 39° - Sorn (Bangkok – Tailândia)
- 40° - Schloss Schauenstein (Fürstenau – Alemanha)
- 41° - La Cime (Osaka – Japão)
- 42° - Quique Dacosta (Dénia – Espanha)
- 43° - Boragó (Santiago – Chile)
- 44° - Le Bernardin (Nova York – Estados Unidos)
- 45° - Narisawa (Tóquio – Japão)
- 46° - Belcanto (Lisboa – Portugal)
- 47° - Oteque (Rio de Janeiro – Brasil)
- 48° - Leo (Bogotá – Colômbia)
- 49° - Ikoyi (Londres – Inglaterra)
- 50° - Single Thread (Healdsburg – Estados Unidos)
- 51° - Alcalde (Guadalajara - México)
- 52° - Sud 777 (Cidade do México - México)
- 53° - D.O.M. (São Paulo - Brasil)
- 54° Lyle's (Londres - Inglaterra)
- 55° - Azurmendi (Larrabezúa - Espanha)
- 56° - La Colombe (Cidade do Cabo - África do Sul)
- 57° - Trèsind Studio (Dubai - Emirados Árabes)
- 58° - Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (Paris - França)
- 59° - Sazenka (Tóquio - Japão)
- 60° - Rosetta (Cidade do México - México)
- 61° - La Grenouillère (La Madelaine–sous–Montreuil - França)
- 62° - Ernst (Berlim - Alemanha)
- 63° - Chef's Table at Brooklyn Fare (Nova York - Estados Unidos)
- 64° - Fu He Hui (Xangai - China)
- 65° - Le Du (Bangkok - Tailândia)
- 66° - Sühring (Bangkok - Tailândia)
- 67° - Evvai (São Paulo - Brasil)
- 68° - Kjolle (Lima - Peru)
- 69° - Cosme (Nova York - Estados Unidos)
- 70° - Zén (Singapura)
- 71° - Mingles (Seoul - Coreia do Sul)
- 72° - Atelier Crenn (São Francisco - Estados Unidos)
- 73° - Kol (Londres - Inglaterra)
- 74° - Blue Hill at Stone Barns (Pocantico Hills - Estados Unidos)
- 75° - Samrub Samrub Thai (Bangkok - Tailândia)
- 76° - Neighborhood (Hong Kong - China)
- 77° - Table by Bruno Verjus (Paris - França)
- 78° - Lasai (Rio de Janeiro - Brasil)
- 79° - Estela (Nova York - Estados Unidos)
- 80° - AM par Alexandre Mazzia (Marselha - França)
- 81° - Brat (Londres - Inglaterra)
- 82° - Sézanne (Tóquio - Japão)
- 83° - El Chato (Bogotá - Colômbia)
- 84° - Gimlet at Cavendish House (Melbourne - Austrália)
- 85° - Raan Jay Fai (Bangkok - Tailândia)
- 86° - Mikla (Istanbul - Turquia)
- 87° - Orfali Bros Bistro (Dubai - Emirados Árabes)
- 88° - Mishiguene (Buenos Aires - Argentina)
- 89° - Máximo Bistrot (Cidade do México - México)
- 90° - Wolfgat (Paternoster - África do Sul)
- 91° - Oriole (Chicago - Estados Unidos)
- 92°- Indian Accent (Nova Deli - Índia)
- 93° - Hertog Jan at Botanic Sanctuary (Antuérpia - Bélgica)
- 94° - Burnt Ends (Singapura)
- 95° - Meta (Singapura)
- 96° - Maní (São Paulo - Brasil)
- 97° - Benu (San Francisco - Estados Unidos)
- 98° - Tantris (Munich - Alemanha)
- 99° - Flocons de Sel (Megève - França)
- 100° - Wing (Hong Kong - China)