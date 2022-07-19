'A Casa do Porco' (SP) é eleito o 7° melhor restaurante do mundo

Uma das listas mais aguardadas e celebradas do ano pelos aficionados por gastronomia acaba de sair, trazendo um restaurante paulista de inspiração caipira entre os dez melhores do mundo em 2022.

Trata-se da colocação mais alta alcançada pelo badalado A Casa do Porco, dos chefs Jefferson e Janaína Rueda, na lista "The World's 50 Best Restaurants" da revista britânica "Restaurant".

O anúncio do ranking com os 100 eleitos deste ano, em que A Casa do Porco ocupa o sétimo lugar, foi feito nesta segunda-feira (18) durante um evento em Londres.

No ano passado, o restaurante dos Rueda havia ficado em 17º lugar e, em 2019, em 39º. Em 2022, é o único brasileiro entre os 10 primeiros colocados.

Outros cinco restaurantes do Brasil ganharam uma classificação. O carioca Oteque, do chef Alberto Landgraf, ficou entre os 50 primeiros, ocupando a 47ª posição. D.O.M., de Alex Atala; Evvai, de Luiz Filipe Souza; Lasai, de Rafa Costa e Silva; e Maní, de Helena Rizzo também entraram na lista, que você confere completa no final da matéria.

Porco San Zé: carro-chefe no menu d'A Casa do Porco Crédito: A Casa do Porco/Instagram

O restaurante A Casa do Porco fica no Centro de São Paulo e é chefiado pelo casal Jefferson e Janaina Rueda. Seu menu-degustação inclui carne de porco e legumes provenientes de uma fazenda própria, o Sítio Rueda, no interior paulista.

Um dos carros-chefes é o Porco San Zé, assado no espeto de seis a oito horas com legumes. A carne tem maciez e suculência impressionantes, assim como a pele, que é perfeitamente caramelizada e crocante.

O 47º colocado, Oteque, localizado em Botafogo, no Rio, tem como protagonistas os pescados frescos. No menu-degustação entram criações como ravióli de lagosta e sorvete de amora com morangos, pólen fermentado e beterraba.

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