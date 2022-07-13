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Receita capixaba

Argentino representa o ES em prêmio nacional de melhor coquetel

Vencedor da etapa estadual do Enchefs Brasil 2022, o bartender Jonathan Piccolo vai apresentar um drinque inspirado nas Paneleiras de Goiabeiras
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 13:50

Coquetel “Histórias do Espírito Santo”, do argentino Jonathan Piccolo
“Histórias do Espírito Santo” é o drinque que concorre no Enchefs Crédito: Jonathan Piccolo
Nascido na província de Mendoza, na Argentina, Jonathan Piccolo, 31, vai representar o Espírito Santo no Festival Enchefs Brasil 2022, na disputa pelo prêmio de melhor coquetel do país. O evento acontece de 10 a 12 de agosto, em Macapá, no Amapá.
Piccolo participa da competição com o drinque vencedor da etapa estadual do Enchefs, chamado “Histórias do Espírito Santo”, elaborado pelo próprio bartender e inspirado nas Paneleiras de Goiabeiras.
“Eu me inspirei nas Paneleiras porque o galpão foi uns dos primeiros lugares que conheci quando cheguei ao Brasil. Fiquei impressionado com a história e com a produção das panelas de barro, desde a extração da argila do Vale de Mulembá até a modelagem. Destaco especialmente o isolamento, a queima e o açoite, que são as etapas que originam a panela”, explica Jonathan.
O argentino Jonathan Piccolo vai representar o Estado no Festival Enchefs Brasil 2022
Coquetel criado por Jonathan Piccolo foi inspirado nas Paneleiras de Goiabeiras Crédito: Arquivo pessoal
O coquetel que representa o argentino na etapa nacional contém duas bebidas produzidas no Espírito Santo - um gim e uma cachaça premium. Para dar uma nota adocicada, o bartender adicionou à bebida um xarope de frutas vermelhas cultivadas em Domingos Martins.
Para ganhar frescor, o drinque foi contemplado com toques cítricos de suco de limão e de suco de abacaxi defumado por sete horas com lascas de laranja.
A defumação da fruta tem o objetivo de lembrar o aroma de um dos processos da fabricação da panela de barro, a queima. O coquetel é servido em um copo que imita a tradicional panela capixaba segurada por mãos de paneleiras.
O argentino Jonathan Piccolo vai representar o Estado no Festival Enchefs Brasil 2022
O bartender argentino Jonathan Piccolo usou cachaça e gim capixabas Crédito: Jonathan Piccolo
“Eu tinha que contar um pouco a história, mostrar a técnica de preparação, os ingredientes. E no meu caso, juntei todos os ingredientes capixabas, como a cachaça Santa Terezinha Série Gourmet Sassafraz e o gim Mar. Para mim é um orgulho gigante, porque não é fácil competir. Seria uma honra trazer esse título para o Espírito Santo”, disse o argentino.

ETAPA ESTADUAL

Esse é o primeiro ano da categoria Coquetelaria Profissional no Enchefs Brasil. Para participar, o profissional precisaria residir há no mínimo dois anos no Estado e ter dois anos de experiência como bartender.
A etapa estadual aconteceu de forma online, e nela os participantes tiveram que enviar um vídeo mostrando a técnica de preparação e a história do coquetel. Na final da competição nacional, em agosto, Jonathan vai apresentar outro coquetel ainda não revelado por ele.
Para arcar com as despesas da viagem, o bartender está realizando uma rifa que tem como prêmios kits de bebidas. Os interessados poderão comprar através do Whatsapp (28) 99987-9912.

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