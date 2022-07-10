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Festival gastronômico

Petiscaria do Jojo e Jojo’s Gastro Bar vencem o Roda de Boteco 2022

Estabelecimentos levaram os troféus de Melhor Boteco e Melhor Bar, respectivamente. Karina Gomes venceu na categoria de Melhor Atendimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Julho de 2022 às 13:57

A Petiscaria do Jojo e o Jojo's Gastrobar foram os vencedores do festival Roda de Boteco na edição Grande Vitória 2022. Os melhores botecos, bares e atendimentos foram anunciados na noite de sábado (9), durante o Botecão, no Parque da Prainha, em Vila Velha.
Na categoria Melhor Boteco, o canela-verde Petiscaria do Jojo foi o campeão com o petisco Eva. O prato leva um purê de aipim na manteiga, com costelinha de porco na páprica e farofa de linguiça defumada, além de geleia de abacaxi com pimenta.
Karina Gomes, vencedora da categoria Melhor Atendimento no Roda de Boteco
Karina Gomes, vencedora da categoria Melhor Atendimento no Roda de Boteco Crédito: Bruno Lira / Divulgação
O segundo lugar no mesmo quesito foi para o Maranga's Bar, e o terceiro lugar para o Recanto do Feijão, ambos localizados em Vila Velha.
Já o Jojo's Gastrobar, de Vila Velha, ficou em primeiro lugar na categoria Melhor Bar com o petisco Adão. A criação leva polenta com manteiga e queijo acompanhada de costela de boi ensopada e pesto de agrião.
O pódio da categoria contou ainda com o Recanto Gastrobar, de Vitória, em segundo lugar e com o Gigabyte, de Cariacica, em terceiro.
Karina Gomes, da Petiscaria do Jojo, levou o troféu de "Melhor Atendimento". Ela recebeu um prêmio de R$ 1 mil em dinheiro.

CONCURSO GASTRONÔMICO

O público votou na competição no período de 3 de junho a 3 de julho. O Roda de Boteco de 2022 contou com a participação de 40 bares e botecos, marcando a retomada do festival de forma presencial após os períodos restritivos da pandemia de Covid-19.
Durante a votação, foram avaliados o sabor do petisco, a originalidade da criação, a limpeza do ambiente, a temperatura da bebida, e o atendimento do garçom. Foram recebidos cerca de 55 mil votos - um recorde na história do festival.
Além dos petiscos vencedores, o público pôde apreciar desde bolinho de banana-da-terra recheado com siri a fondue de moela até polvo e escondidinhos com carne seca e creme de queijos.
Os vencedores foram anunciados durante o Botecão – a festa de encerramento do festival, que contou com muita música e um show de três horas de Alexandre Pires, em sua nova turnê “Baile do Nêgo Veio” na sexta (08). No sábado foi a vez do Grupo Clareou e Vou pro Sereno animarem o público que compareceu na Prainha. Sué, SambaSoul e SambADM também formaram o line-up.

CONFIRA OS VENCEDORES

MELHOR BOTECO
Petiscaria do Jojô foi a grande campeã na categoria
Petiscaria do Jojo conquistou o título de Melhor Boteco com o petisco Eva Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
  • 1º lugar - Petiscaria do Jojo, com o petisco Eva
  • 2º lugar - Maranga's Bar, com o petisco Quem Não Arrisca Não Petisca 
  • 3º lugar - Recanto do Feijão, com o petisco Feijão Marruá
MELHOR BAR
Adão e..., petisco do Jojo Gastro Bar para o Roda de Boteco 2022
Adão e..., petisco do Jojo's Gastro Bar, campeão como Melhor Bar Crédito: Bruno Coelho/FStill
  • 1º lugar - Jojo's Gastrobar, com o petisco Adão 
  • 2º lugar - Recanto Gastrobar, com o petisco Escondidinho de Camarão 
  • 3º lugar - Gigabyte, com o petisco Chapoca 
MELHOR ATENDIMENTO
  • 1º lugar - Karina, da Petiscaria do Jojo
  • 2º lugar - Roberto, do Marangas Bar
  • 3º lugar - Edmar, do Recanto do Feijão

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