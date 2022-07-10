Petiscaria do Jojo e Jojo’s Gastro Bar vencem o Roda de Boteco 2022

A Petiscaria do Jojo e o Jojo's Gastrobar foram os vencedores do festival Roda de Boteco na edição Grande Vitória 2022. Os melhores botecos, bares e atendimentos foram anunciados na noite de sábado (9), durante o Botecão, no Parque da Prainha, em Vila Velha.

Na categoria Melhor Boteco, o canela-verde Petiscaria do Jojo foi o campeão com o petisco Eva. O prato leva um purê de aipim na manteiga, com costelinha de porco na páprica e farofa de linguiça defumada, além de geleia de abacaxi com pimenta.

Karina Gomes, vencedora da categoria Melhor Atendimento no Roda de Boteco Crédito: Bruno Lira / Divulgação

O segundo lugar no mesmo quesito foi para o Maranga's Bar, e o terceiro lugar para o Recanto do Feijão, ambos localizados em Vila Velha.

Já o Jojo's Gastrobar, de Vila Velha, ficou em primeiro lugar na categoria Melhor Bar com o petisco Adão. A criação leva polenta com manteiga e queijo acompanhada de costela de boi ensopada e pesto de agrião.

O pódio da categoria contou ainda com o Recanto Gastrobar, de Vitória, em segundo lugar e com o Gigabyte, de Cariacica, em terceiro.

Karina Gomes, da Petiscaria do Jojo, levou o troféu de "Melhor Atendimento". Ela recebeu um prêmio de R$ 1 mil em dinheiro.

CONCURSO GASTRONÔMICO

O público votou na competição no período de 3 de junho a 3 de julho. O Roda de Boteco de 2022 contou com a participação de 40 bares e botecos , marcando a retomada do festival de forma presencial após os períodos restritivos da pandemia de Covid-19.

Durante a votação, foram avaliados o sabor do petisco, a originalidade da criação, a limpeza do ambiente, a temperatura da bebida, e o atendimento do garçom. Foram recebidos cerca de 55 mil votos - um recorde na história do festival.

Além dos petiscos vencedores, o público pôde apreciar desde bolinho de banana-da-terra recheado com siri a fondue de moela até polvo e escondidinhos com carne seca e creme de queijos.

CONFIRA OS VENCEDORES

MELHOR BOTECO

Petiscaria do Jojo conquistou o título de Melhor Boteco com o petisco Eva Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

1º lugar - Petiscaria do Jojo, com o petisco Eva

2º lugar - Maranga's Bar, com o petisco Quem Não Arrisca Não Petisca

3º lugar - Recanto do Feijão, com o petisco Feijão Marruá

MELHOR BAR

Adão e..., petisco do Jojo's Gastro Bar, campeão como Melhor Bar Crédito: Bruno Coelho/FStill

1º lugar - Jojo's Gastrobar, com o petisco Adão

2º lugar - Recanto Gastrobar, com o petisco Escondidinho de Camarão

3º lugar - Gigabyte, com o petisco Chapoca

MELHOR ATENDIMENTO