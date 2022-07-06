Botecão: Alexandre Pires promete três horas de show em Vila Velha

A cultura no Brasil é tão vasta e abrangente que, mesmo nesses momentos em que certos estilos musicais estão em alta, os outros continuam se mantendo e fazendo grandes shows. Nos anos 1980 e boa parte dos anos 1990, o rock também estava em alta no Brasil. Isso demonstra apenas que a organização da indústria da música era um pouco mais aberta e que tínhamos mais opções entre as tendências musicais. O que mudou apenas foi a maneira de consumir música. Existe espaço para todos os estilos e segmentos. Durante todo esse tempo, me mantive na estrada, me apresentando tanto no Brasil, como no exterior, e trabalhando muito para consolidar minha carreira. Sou extremamente determinado e focado em trazer o melhor para quem me acompanha.