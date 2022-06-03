Cerveja também combina com queijo! Aprenda a harmonizar

Quando o assunto é queijo, logo vêm à mente combinações da iguaria com aquele cafezinho coado na hora ou com um bom vinho. Mas e se eu lhe disser que harmonizar queijo com cerveja é uma experiência única?
O casamento entre ambos se difere porque, ao paladar, os sabores se misturam e se complementam. Essa sensação é o que chamamos de harmonização por complementação.
Garanto a você que a aventura de combinar esses dois alimentos vale a pena. A cerveja, afinal, é considerada "o pão líquido". E ninguém aqui dispensa um pão com queijo, tenho certeza.
Proponho a seguir uma harmonização entre quatro dos meus queijos favoritos e quatro estilos de cervejas. Também sugiro alguns rótulos para você testar essas combinações. Aproveite!
GORGONZOLA
De origem italiana e conhecida pela leveza, pela baixa quantidade de gordura e pela textura cremosa, a muçarela de búfala pede cervejas leves e com leve perfil maltado, para que o sabor do queijo não se perca em outras notas de maior complexidade. Para harmonizar, opte pelas Pilsen tradicionais e outras Lagers mais leves. Cervejas sugeridas: Dádiva Classic Styles German Pils, ZlatoPrazske Lager, Eisenbahn Pilsen.
Se eu precisasse escolher apenas uma harmonização para o resto da vida seria cerveja belga com queijo brie. Caso você opte pelas combinações com cervejas mais complexas e robustas, aposte nas trapistas de estilos como Tripel e Quadrupel. Essas opções contêm notas de aroma e paladar de frutas passas e frutas doces, como cereja, que harmonizam com esse queijo. Experimente também com cervejas que têm acidez, como as Lambics, também belgas, e estilos florais e frutados como as Saison. Cervejas sugeridas: Westmalle Tripel, Straffe Hendrik Quadrupel, St. Feuillien Saison.
Queijos duros e salgados como o Grana Padano pedem cervejas com corpo, teor alcoólico mais elevado e notas de maltes mais tostados. De amargor baixo, a harmonização aqui se dá por contraste e você também pode investir em cervejas mais lupuladas e amargas para ter notas diferentes. Indico estilos tradicionais da Escola Inglesa, como as Porter e as Stout, mas não abro mão de estilos como Belgian Strong Ale e Doppelbock. Cervejas sugeridas: Anchor Porter, Paulaner Salvator (Doppelbock), Duvel (Belgian Strong Golden Ale).
Um queijo que tem tudo: potência, sal, gordura e intensidade. Para segurar um gorgonzola, a cerveja precisa ser complexa. Minhas sugestões são cervejas doces, para equilibrar com o salgado; alcóolicas, para quebrar a gordura e limpar as papilas gustativas; e complexas, para que todos os sabores possam ser explorados. Você também pode harmonizar queijos potentes com cervejas de guarda, que tenham forte presença de álcool, torrefação ou amargor. Cervejas sugeridas: La Trappe Dubbel, DUM Petroleum Chipotle Imperial (Oatmeal Stout), Bodebrown Hair of the Bode (Barley Wine).