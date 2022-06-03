Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bora tomar uma?

Cerveja também combina com queijo! Aprenda a harmonizar

Conheça quatro estilos cervejeiros que casam com muçarela de búfala, brie, grana padano e gorgonzola em uma experiência única

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 02:00

Publicado em 

03 jun 2022 às 02:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Quando o assunto é queijo, logo vêm à mente combinações da iguaria com aquele cafezinho coado na hora ou com um bom vinho. Mas e se eu lhe disser que harmonizar queijo com cerveja é uma experiência única?
O casamento entre ambos se difere porque, ao paladar, os sabores se misturam e se complementam. Essa sensação é o que chamamos de harmonização por complementação.
Cerveja e queijo
Cervejas e queijos harmonizam por complementação  Crédito: Shutterstock
Garanto a você que a aventura de combinar esses dois alimentos vale a pena. A cerveja, afinal, é considerada "o pão líquido". E ninguém aqui dispensa um pão com queijo, tenho certeza.
Proponho a seguir uma harmonização entre quatro dos meus queijos favoritos e quatro estilos de cervejas. Também sugiro alguns rótulos para você testar essas combinações. Aproveite! 

GORGONZOLA

De origem italiana e conhecida pela leveza, pela baixa quantidade de gordura e pela textura cremosa, a muçarela de búfala pede cervejas leves e com leve perfil maltado, para que o sabor do queijo não se perca em outras notas de maior complexidade. Para harmonizar, opte pelas Pilsen tradicionais e outras Lagers mais leves. Cervejas sugeridas: Dádiva Classic Styles German Pils, ZlatoPrazske Lager, Eisenbahn Pilsen.
Se eu precisasse escolher apenas uma harmonização para o resto da vida seria cerveja belga com queijo brie. Caso você opte pelas combinações com cervejas mais complexas e robustas, aposte nas trapistas de estilos como Tripel e Quadrupel. Essas opções contêm notas de aroma e paladar de frutas passas e frutas doces, como cereja, que harmonizam com esse queijo. Experimente também com cervejas que têm acidez, como as Lambics, também belgas, e estilos florais e frutados como as Saison. Cervejas sugeridas: Westmalle Tripel, Straffe Hendrik Quadrupel, St. Feuillien Saison.
Queijos duros e salgados como o Grana Padano pedem cervejas com corpo, teor alcoólico mais elevado e notas de maltes mais tostados. De amargor baixo, a harmonização aqui se dá por contraste e você também pode investir em cervejas mais lupuladas e amargas para ter notas diferentes. Indico estilos tradicionais da Escola Inglesa, como as Porter e as Stout, mas não abro mão de estilos como Belgian Strong Ale e Doppelbock. Cervejas sugeridas: Anchor Porter, Paulaner Salvator (Doppelbock), Duvel (Belgian Strong Golden Ale).
Um queijo que tem tudo: potência, sal, gordura e intensidade. Para segurar um gorgonzola, a cerveja precisa ser complexa. Minhas sugestões são cervejas doces, para equilibrar com o salgado; alcóolicas, para quebrar a gordura e limpar as papilas gustativas; e complexas, para que todos os sabores possam ser explorados. Você também pode harmonizar queijos potentes com cervejas de guarda, que tenham forte presença de álcool, torrefação ou amargor. Cervejas sugeridas: La Trappe Dubbel, DUM Petroleum Chipotle Imperial (Oatmeal Stout), Bodebrown Hair of the Bode (Barley Wine). 

Veja Também

Capixabas participam de festival de cervejas extremas em Belo Horizonte

Cerveja low carb? Conheça 5 rótulos com essa proposta

O que são escolas cervejeiras? Conheça as quatro principais

Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

Tópicos Relacionados

Cerveja Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados