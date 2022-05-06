Cerveja low carb? Conheça 5 rótulos com essa proposta

Se você é adepto de uma dieta com baixa quantidade de carboidratos mas é apaixonado por cerveja, comemore. As cervejas low carb vêm ganhando espaço no mercado brasileiro e já é fácil encontrá-las nas prateleiras das grandes redes de supermercado.
As cervejas low carb já são bastante conhecidas em outros lugares do mundo, mas despontam na cena brasileira impulsionadas recentemente pelo lançamento da Michelob Ultra, da Ambev.
Nos EUA, a Bud Light reina como a mais popular do país há décadas, mas tem perdido território para a Michelob e para outras cervejas que fazem a cabeça de adeptos do estilo wellness.
Para ser considerada low carb, a cerveja precisa ser livre de açúcar. Como consequência, esse tipo de bebida costuma ter baixo estímulo insulínico e acaba sendo uma ótima opção para diabéticos.
Além da redução dos carbos, as cervejas desse segmento também costumam ter o teor alcoólico (ABV) ligeiramente menor do que o das lager tradicionais.
CERVEJAS LOW CARB SÃO TOTALMENTE LIVRES DE CARBOIDRATO?
Vale ressaltar, porém, que o álcool presente em qualquer cerveja é fonte de carboidratos. Portanto, não é possível fazer uma cerveja que tenha presença de álcool e seja totalmente livre de carboidratos.
Refrescantes e acessíveis, as low carb também têm agitado a cena das cervejas premium no Brasil, levando muitas cervejarias artesanais a elaborar suas próprias receitas com baixo carboidrato e garantir espaço no mercado.
Conheça abaixo cinco opções de cerveja low carb, das comerciais às premium.
01
Lapa Low - Cervejaria Lapa Low (RJ)
Criada por Ricardo Lapa, um empreendedor fitness, a Lapa Low surgiu, de acordo com o empresário, para "acabar com o estigma social das bebidas alcoólicas com amantes da vida fit". A cerveja é definida como Pilsen clássica e tem apenas 77 calorias por lata.
02
Albanos Life Lager - Cervejaria Albanos (MG)
Com apenas 34 calorias por 100ml, a Life Lager leva dry hopping do lúpulo cascade, o que garante um aroma frutado e cítrico mais presente do que em outras American Light Lagers tradicionais. Tem ABV de 4,6%.
03
Amstel Ultra - Grupo Heineken
Versão com baixo teor de carboidratos da já conhecida Amstel, essa American Light Lager também é sem glúten. São apenas 72 calorias em uma long neck de 275ml e o teor alcóolico é de 4%.
04
Verace Lager Low Carb - Cervejaria Verace (MG)
Essa é uma lager leve e que tem um borogodó a mais, já que não perde em nada no quesito sabor para cervejas tradicionais. Sua graduação alcoólica é de 4,5% e o amargor é baixinho, como o estilo pede. Excelente pedida para dias quentes.
05
Michelob Ultra, AMBEV
Classificada como Superior Light Beer, a Michelob é uma Lager que promete 80% a menos de carboidratos do que as outras cervejas comerciais mais consumidas no Brasil. A bebida é leve e bem refrescante, com cerca de 74 calorias por 330ml e 3,5% de ABV.
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