Cerveja low carb? Conheça 5 rótulos com essa proposta

01

Lapa Low - Cervejaria Lapa Low (RJ)

Criada por Ricardo Lapa, um empreendedor fitness, a Lapa Low surgiu, de acordo com o empresário, para "acabar com o estigma social das bebidas alcoólicas com amantes da vida fit". A cerveja é definida como Pilsen clássica e tem apenas 77 calorias por lata.

02

Albanos Life Lager - Cervejaria Albanos (MG)

Com apenas 34 calorias por 100ml, a Life Lager leva dry hopping do lúpulo cascade, o que garante um aroma frutado e cítrico mais presente do que em outras American Light Lagers tradicionais. Tem ABV de 4,6%.

03

Amstel Ultra - Grupo Heineken

Versão com baixo teor de carboidratos da já conhecida Amstel, essa American Light Lager também é sem glúten. São apenas 72 calorias em uma long neck de 275ml e o teor alcóolico é de 4%.

04

Verace Lager Low Carb - Cervejaria Verace (MG)

Essa é uma lager leve e que tem um borogodó a mais, já que não perde em nada no quesito sabor para cervejas tradicionais. Sua graduação alcoólica é de 4,5% e o amargor é baixinho, como o estilo pede. Excelente pedida para dias quentes.

05

Michelob Ultra, AMBEV