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Consumo de cerveja artesanal aumenta no país; veja os diferenciais

Desde cervejas artesanais de hortelã e coentro, até sabor de caramelo e marshmallow. São diferentes tipos para todos os gostos

Públicado em 

02 mar 2022 às 16:37
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Consumo de cerveja cresce entre brasileiros Crédito: pexels
Não há nada mais brasileiro que um bom churrasco de domingo acompanhado de uma cervejinha para reunir a família, convidar os amigos e descansar depois de uma semana de trabalho intensa. Com a pandemia da Covid-19, esse tipo de encontro passou a ser mais frequente e o consumo da bebida também aumentou.
O que comprova isso são os dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil). Só em 2020 a fabricação nacional cresceu 2,9% e totalizou mais de 14,1 bilhões de litros produzidos.
Além disso, segundo o Ministério da Agricultura, no país existem 1383 cervejarias registradas, em uma média de crescimento de 19,6% nos últimos 20 anos. Tudo isso impulsionado, principalmente, pela popularização das cervejas artesanais.
Quem ainda não provou ou não sabe a diferença entre os produtos, o proprietário da Casa 107 e sommelier em Cerveja, Kamylo Tresena, afirma que esse tipo de bebida foge um pouco do que é fabricado pelas grandes indústrias. Isso porque o processo não é tão mecanizado e o cuidado com as escolhas tanto dos ingredientes quanto da matéria-prima é muito maior.
"Hoje, trabalhamos com uma média de 16 a 18 mil litros por mês e temos 12 estilos de cerveja. Temos cervejas com notas de café e chocolate, cítricas com sensação de maracujá e manga, e também as mais tradicionais. A Pilsen é a que mais vende por ser um tipo mais leve"
Kamylo Tresena - proprietário da Casa 107
Ainda de acordo com o proprietário da Casa 107, que é parceira do Clube A Gazeta, uma das principais diferenças na produção artesanal é o uso de água, malte, lúpulo e levedura. Grandes empresas, comumente, utilizam, em maior quantidade, o malte de cevada, milho e arroz.
Entre as recomendações de cervejas artesanais, afirma que as com presença de caramelo e marshmallow são algumas de suas favoritas por serem mais doces. Já para quem tem um paladar mais forte, ela indica as de maracujá, que são mais azedas, amargas e alcoólicas.
Escolher uma que combine com o seu gosto vai depender muito das preferências de cada um. Temos cervejas mais refrescantes com coentro e hortelã e outras mais quentes. Podemos tomá-las, quase sempre puras, porque elas são feitas para apreciação do cliente.

BENEFÍCIOS E CORTESIAS

Quem ficou interessado em experimentar as cervejas artesanais e os sabores mais exóticos e faz parte do Clube A Gazeta, a notícia é boa. Na Cervejaria Casa 107, os assinantes têm 10% de desconto sob o valor da conta e tem a cortesia de um chopp pilsen na unidade do Aeroporto de Vitória.

INFORMAÇÕES:

SITE: Clube A Gazeta
Telefone: (27) 3321-8699
WhatsApp: (27) 3321-8699

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