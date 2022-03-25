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Cerveja salgada: conheça o estilo Gose, criado na Alemanha

Esquecida durante a Segunda Guerra Mundial, a bebida voltou à cena há alguns anos e chama atenção não só pelo sabor salgado, mas pela refrescância

Públicado em 

25 mar 2022 às 02:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Cerveja do estilo Gose
Cervejas Gose têm adição de sal, lactobacilos e semente de coentro Crédito: Shutterstock
Já imaginou beber uma cerveja salgada? Isso pode acontecer, mas não me refiro à clássica michelada, drinque mexicano de cerveja com borda de sal, cuja receita que você confere clicando aqui. Cerveja salgada é sinônimo de um dos estilos mais inusitados da tradicionalíssima Escola Alemã, o Gose.
Esse estilo, natural da extinta região de Goslar, na Baixa Saxônia, ganhou sua primeira amostra em meados do século XIII. O rio Gose, que abastece aquela área, era também alvo de despejo de inúmeros resíduos que vinham da exploração de minas de sal nos arredores.

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Como tratar a água para produzir cerveja não era comum naquela época, as cervejas, todas da família Ale, apresentavam essa característica salgada. Uma afronta daquelas à Lei da Pureza Alemã, lançada dois séculos depois, em 1516.
Devido à baixa produção e popularidade, o Gose foi se perdendo aos poucos e, apesar de ter resistido em algumas tabernas de Leipzig, as Gosenschänken, desapareceu completamente séculos depois, durante a Segunda Guerra Mundial.
Nas décadas seguintes, alguns cervejeiros da região voltaram a produzir o estilo, porém sempre em pequena escala, tornando as Gose uma joia alemã.

DE VOLTA À CENA

A partir dos anos 1980, Ohne Bedenken, um entusiasta cervejeiro, tornou-se o responsável por recriar receitas antigas e reviver o estilo por um período mais considerável.
Para alegria dos apreciadores de cervejas diferentonas, as Gose voltaram à cena há alguns anos, tornando-se conhecidas nos Estados Unidos, já que a Escola Americana destaca-se por resgatar estilos tradicionais e trazer inovações.
Essas cervejas, do tipo Ale, têm como características o uso de malte pilsner e de malte de trigo em suas receitas, bem como a adição de sal, além de sementes de coentro e lactobacilos.

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Além do sabor salgado, outra sensação de destaque nas Gose é a de frescor, que vem à tona com o coentro. As notas salinas devem mostrar características de sal marinho ou de sal fresco, sem qualquer resquício metálico ou de iodo.
Podemos dizer que o estilo se parece com as Berliner Weisse, pela adição do malte de trigo e dos lactobacilos, assim como se assemelha às primas belgas Gueuze - essas, porém, são produzidas com fermentação espontânea.
As Gose são excelentes pedidas para quem busca cervejas diferentes, refrescantes e com amargor quase nulo, e harmonizam bem com frutos do mar em geral. Abaixo, trago dicas de bons exemplares do estilo.

4 CERVEJAS GOSE QUE VALE A PENA PROVAR

Narcose Flip-Flops To Heaven Gose Caju (Brasil)

Com adição de sal rosa do Himalaia, limão kaffir (tailandês) e sementes de coentro, essa cerveja panamenha exemplifica perfeitamente como uma Gose pode ser refrescante. Recomendadíssima!
Além de salgada, é incrivelmente ácida. A nota cítrica extra fica por conta da adição de uvaia, que também entrega um dulçor necessário para a receita. Surpreendente por seu frescor e complexidade.
Clara, dourada e levemente ácida, essa representante do estilo Gose produzida em Santa Catarina parece ter nascido para a harmonização com crustáceos e bivalves. Perfeita para um dia de praia, sol e sal.
Essa collab da gaúcha Narcose com as cervejarias brasileiras Suricato e 4 Islands e a alemã Freigeist coleciona prêmios - destaque para a medalha de prata do Concurso Brasileiro de Cervejas 2021 e para a de ouro na Copa Cerveja Brasil Abracerva 2019. Com final seco e caju proeminente, é uma excelente representante do jeito brasileiro de fazer cervejas alemãs. Clique aqui para comprar.

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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