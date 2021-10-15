Conheça as cervejas do estilo Saison, leves e bastante aromáticas

As cervejas do tipo saison são fabricadas geralmente entre o outono e a primavera Crédito: Shutterstock

Frutadas, leves, muito bem carbonatadas, com notas condimentadas e de frutas, além de um quê de complexidade. Esta poderia ser a definição básica das cervejas do estilo Saison, originário de Valônia, região ao sul da Bélgica e bem pertinho da França. Mas garanto a vocês: elas entregam muito mais do que prometem.

O nome já revela algo sobre sua história. As Saison são cervejas produzidas sazonalmente, em épocas do ano mais favoráveis. Geralmente, o estilo era fabricado entre o final do outono e o início da primavera, justamente pelo controle de temperatura da fermentação.

Além disso, o período do inverno demandava menos trabalho na lavoura, e produzir essas cervejas era uma função dos trabalhadores rurais. Outro nome para o estilo, que também entrega seu caráter artesanal e rural, é Farmhouse Ale.

Dá para dizer que as Saison são uma exemplificação perfeita dos processos artesanais de produção cervejeira, visto que o desafio dos lavradores era produzir cervejas que fermentassem em altas temperaturas e que seriam consumidas nos meses mais quentes, e por isso deveriam ser leves e refrescantes.

CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS

Confesso que sou suspeita para falar de Saison, já que é um dos meus estilos favoritos, mas o mais legal dessas belezinhas é que elas são cervejas claras, leves e que entregam muita complexidade, tanto no aroma quanto no paladar. É bem comum encontrar receitas com adição de frutas, flores e muitas especiarias.

As Saison precisam ter boa formação de espuma. Suas cores são variações de dourado e elas geralmente são turvas, bem “caseiras”. No aroma, notas frutadas trazem bossa às notas de levedura (algumas contam com fermentação a partir de leveduras selvagens).

Condimento é o truque do estilo: é comum que as receitas contenham especiarias como cardamomo, coentro, anis estrelado, canela, pimenta, gengibre, noz-moscada ou ingredientes como melado, cana-de-açúcar, cascas de frutas e até mesmo flores. Tudo vai da criatividade do fazendeiro, ops, do cervejeiro!

Quer conhecer melhor as Saison? A seguir sugiro três das minhas favoritas nesse estilo. Aproveite as dicas!