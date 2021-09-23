Delicadas e saborosas, as flores estão com tudo na gastronomia

Lindaura Benevitz produz flores comestíveis em Domingos Martins Crédito: Vitor Jubini

Impossível não lembrar das flores quando a primavera chega. Presentes nos mais diversos momentos da vida, das celebrações às despedidas, elas também desempenham um papel relevante na gastronomia. Mas para isso é necessário um tratamento diferenciado, como relata a produtora de flores comestíveis Lindaura Benevitz, 49 anos, que aproveita as terras férteis de Domingos Martins para cultivar seu jardim.

"O segredo está no cultivo, que é muito delicado e sensível. O cuidado é desde a hora em que se planta, para que se tornem comestíveis". Eventuais problemas que surgem são tratados com chás naturais por Lindaura, que se apaixonou pelas flores durante a faculdade de gastronomia.

A chef Nayara Soares, 32 anos, é adepta do uso das pétalas no cardápio de seu restaurante, o Ubud Cafe, em Vitória, e relata que muitas espécies de flores são comestíveis. No entanto, isso não significa que qualquer flor esteja apta para consumo.

Nayara Soares é chefe de cozinha em Vitória e usa flores em suas criações Crédito: Vitor Jubini

"Existem fornecedores específicos que trabalham de forma orgânica, então não podemos simplesmente pegar uma flor da floricultura e ingerir. A produção precisa ser direcionada ao consumo", explica.

Diante de um produto tão sensível e especial, não bastam somente água e nutrientes para seu desenvolvimento. É o que pensa Lindaura, que desde criança sempre foi admiradora das flores. "As plantas, em primeiro lugar, precisam de amor. Quando vejo alguma tristinha, vou lá e bato um papo com ela. Faz toda a diferença", diz.

"Não podemos simplesmente pegar uma flor da floricultura e ingerir. A produção precisa ser direcionada ao consumo." Nayara Soares - Chefe de cozinha

Nayara percebeu que as flores poderiam ser protagonistas na culinária durante o tempo em que trabalhou no restaurante D.O.M, do chef Alex Atala, em São Paulo. "As flores deixam de ser decorativas e agregam à entrada, à sobremesa ou ao prato principal. Elas trazem acidez, crocância e principalmente frescor aos pratos".

Flores comestíveis

Antes exploradas apenas nos restaurantes mais sofisticados, as flores hoje ganham as mesas mais diversas, despertando sensações gustativas nos apreciadores da gastronomia.

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