Gastronomia

Crepioca: 3 receitas práticas e ricas em proteínas para o lanche da tarde

Veja como preparar versões saborosas e proteicas para incluir no cardápio

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:49

Crepioca recheada com tomate, rúcula e queijo Crédito: Imagem: Iuliia Timofeeva | Shutterstock

Manter uma alimentação equilibrada ao longo do dia faz diferença direta na disposição, na concentração e no controle da fome. No lanche da tarde, escolher preparações leves e nutritivas ajuda a evitar exageros mais tarde, além de sustentar a energia até a próxima refeição. Nesse cenário, acrepiocaganha espaço por unir praticidade a ingredientes simples, funcionando como uma base versátil para diferentes combinações.

Quando preparada com fontes proteicas, a crepioca se transforma em uma opção mais completa, capaz de aumentar a saciedade, apoiar a manutenção muscular e favorecer a recuperação do corpo, inclusive para quem pratica atividades físicas. Confira estas três receitas para incluir no cardápio do dia a dia de forma simples!

1. Crepioca recheada com tomate, rúcula e queijo

Ingredientes

2 colheres de sopa de goma de tapioca hidratada

1 ovo inteiro

1 pitada de sal

1 fio de azeite

3 fatias de queijo Minas

3 rodelas de tomate

Pimenta-do-reino moída e folhas de rúcula higienizadas a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a goma de tapioca hidratada, o ovo inteiro e o sal. Misture bem com um garfo até obter uma massa homogênea e levemente cremosa. Depois, leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio e unte levemente com o fio de azeite, espalhando com papel-toalha. Despeje toda a massa na frigideira, espalhando suavemente para formar um disco uniforme.

Cozinhe por cerca de dois minutos, até a base firmar e desgrudar facilmente. Vire a massa com cuidado e distribua o queijo sobre metade da crepioca ainda na frigideira. Acrescente as rodelas de tomate, a rúcula e finalize com pimenta-do-reino moída. Dobre a crepioca ao meio, formando uma meia-lua, e mantenha no fogo por mais dois minutos. Retire do fogo e sirva imediatamente.

Crepioca com frango e milho-verde Crédito: Imagem: Best Food Photos | Shutterstock

2. Crepioca recheada com frango e milho-verde

Ingredientes

2 colheres de sopa de goma de tapioca hidratada

2 ovos

1 pitada de sal

1 colher de chá de azeite de oliva

170 g de frango cozido e desfiado

2 colheres de sopa de maionese

2 colheres de sopa de milho-verde cozido

1 colher de sopa de cenoura ralada fina

Pimenta-do-reino moída, cebolinha picada e tomate-cereja fatiado na metade a gosto

1 fatia fina de rabanete para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a goma de tapioca, os ovos e o sal. Misture com um garfo até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e espalhe o azeite com papel-toalha. Despeje a massa na frigideira, espalhando de forma uniforme. Cozinhe por 3 minutos, até a base firmar. Vire cuidadosamente e cozinhe por mais 30 segundos. Retire do fogo e reserve.

Em um recipiente, misture o frango desfiado, a maionese, o milho-verde, a cenoura, a cebolinha e a pimenta-do-reino até obter um recheio cremoso. Distribua o recheio de frango por cima e dobre a crepioca ao meio. Finalize com a fatia de rabanete, tomate-cereja e mais cebolinha picada. Sirva em seguida.

3. Crepioca de grão-de-bico

Ingredientes

2 colheres de sopa de goma de tapioca hidratada

1 ovo

1 pitada de sal

4 colheres de sopa de grão-de-bico cozido e amassado

1 colher de sopa de tahine

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de cebola picada bem fina

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Misture a goma de tapioca, o ovo e o sal até ficar homogêneo. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e prepare a crepioca, dourando levemente os dois lados. Misture o grão-de-bico com o tahine, o suco de limão, a cebola, a salsinha e a pimenta-do-reino até formar um creme rústico. Recheie a crepioca, dobre e sirva em seguida.