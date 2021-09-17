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Feira das Flores é mantida até o fim do mês em Santa Teresa

Evento será realizado em formato reduzido na Rua de Lazer, no Centro da cidade; Veja a programação

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 10:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2021 às 10:12
Santa Teresa, cidade do Espírito Santo
Santa Teresa está toda florida para a Primavera Teresense Crédito: Prefeitura de Santa Teresa
O sucesso da Feira de Flores no último fim de semana (9 a 12 de setembro) foi tão grande que a Prefeitura de Santa Teresa, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a manteve em formato mais reduzido e a transformou na Mini Feira de Flores, na Praça Primo Sancio, na Rua do Lazer. No local há uma farta gastronomia, com vários restaurantes e bares e música de qualidade nos pubs.
Na feira, será possível encontrar orquídeas, cactos, suculentas, além do estande de flores de corte. Estandes de artesanatos e doces produzidos por associações teresenses também fazem parte do evento. Além disso, a exposição "Bucólica", de artistas teresenses continua até o dia 15 de outubro, na Secretaria Municipal de Tursimo e Cultura.

TURISMO

Aproveitando a visita pela cidade, o turista ainda pode visitar as flores na Praça Augusto Ruschi e fazer um passeio no Museu Mello Leitão (visitas restritas a 50 pessoas). Além disso dá para curtir a culinária no encantador Circuito Caravaggio, onde estão cervejaria, vinícolas, produção de shitake, hospedagens, história na Igreja Nossa Senhora do Caravaggio e um belo visual na Rampa de Voo Livre.
Destaques ainda para os Circuitos Colibri (Alto Santo Antônio) e Alto Bonito (Aparecidinha) com belíssimas paisagens e mais vinícolas no Vale Tabocas. Outras comunidades do município não ficam para trás: cachoeiras convidativas, comida caseira e hospitalidade, o visitante pode encontrar em Santo Antônio do Canaã, Valsugana Velha, 25 de Julho, São João de Petrópolis e Várzea Alegre.

PROGRAMAÇÃO DA MINI FEIRA DE FLORES

  • 17 a 19/9 : Dani Flores, de Itarana, e Sítio Vale das Flores
  • 24 a 26/9 : Anna Flores (Recreio), Sítio São Pedro e Adelson, de Santa Maria de Jetiba
  • Onde: Na Rua de Lazer, no centro de Santa Teresa
*Com informações da Prefeitura de Santa Teresa

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