Festa cervejeira: 5 opções de Oktoberfest para incluir na agenda

Celebrar o Oktoberfest já virou tradição em cervejarias e pubs do Estado Crédito: Shutterstock

O mês de outubro é o mais esperado pelos entusiastas da cerveja em todo o mundo. É quando acontece a Oktoberfest, principal festividade cervejeira do planeta, criada na Alemanha. Por aqui, compartilhamos o gosto dos alemães tanto pela bebida como pelas festas animadas, logo, as comemorações do Oktober acabaram virando tradição em nossas cervejarias e pubs. O evento também já conta com inúmeras versões nacionais, inclusive em terras capixabas.

Ao longo deste mês, cervejarias de vários pontos do Espírito Santo já estão a postos para receber os apreciadores da bebida com festas temáticas. É bom ressaltar que, de acordo com os estabelecimentos pesquisados pela coluna, as comemorações seguirão os protocolos de segurança exigidos para o controle da pandemia. Dessa forma, distanciamento e outros cuidados devem ser mantidos.

Para você curtir outubro com muita cerveja boa, trago abaixo uma seleção de cinco eventos inspirados na Oktoberfest que vale a pena incluir na agenda. Há opções tanto na Grande Vitória como no interior do Estado. Ein prosit!

CERVEJAS CAPIXABAS NO SHOPPING

Na Capital, o Shopping Vitória deu o start nas celebrações cervejeiras já na quinta-feira, 30 de setembro, com a primeira edição da Oktoberfest Vitória , na área de seu estacionamento. Além das comidas típicas e dos shows musicais, estarão lá as cervejarias Barba Ruiva, Trarko, Hood, Casa 107 e Vikings. Já os restaurantes confirmados são: Alcides Carnes y Tragos, Rigonito Sanduíches e Te Quiero Churros. O evento é restrito a 600 pessoas por dia.

Oktoberfest Vitória 2021

Atrações: comida alemã, cervejas artesanais capixabas, música ao vivo e apresentações folclóricas germânicas.



Quando: até 3/10 (domingo) e de 7 a 12/10, a partir das 11h.

Onde: estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.



Entrada gratuita.

AO SOM DE POP ROCK

A cervejaria Três Torres, em João Neiva, investiu em uma programação extensa para o mês de outubro. Além das cervejas de seu catálogo, a casa terá shows com uma caprichada seleção de bandas, ao som de pop rock, e um cardápio que vai de parilha a comidas típicas alemãs que são a cara do Oktoberfest.

Oktober Três Torres 2021

Atrações: Bandas Los Pepes, Dog Trio (Henrique Mattiuzi) e Trilha. BBQ Campos com parilha e comida alemã.



Quando: 2/10 (sábado), a partir das 11h, na cervejaria Três Torres. Rodovia BR-101, Km 203, João Neiva.

Ingressos: R$ 20, com direito ao copo do evento.

Mais informações: (27) 99784-7034.

KARAOKÊ E JOGOS CERVEJEIROS

Para sua versão da Oktoberfest, a Cervejaria Espírito Santo, em Vitória, garante 14 estilos de cervejas diferentes plugados nas torneiras da casa. O festival indoor acontecerá em dois finais de semana e terá, além de um cardápio típico alemão em food trucks, atrações como beer pong, desafio do chope e karaokê. A música fica por conta de atrações do pop rock ao chorinho.

A cervejaria fica em Jardim Camburi e produz 14 estilos da bebida Crédito: Cervejaria ES/Instagram

Oktoberfest Cervejaria Espírito Santo

Atrações: Saulo Simonassi (1/10), DJ John, Beto Luck & Laís Duarte & Os Germanos (2/10) e Vinícius Hekenhorff trio (3/10), food trucks, karaokê, jogos cervejeiros e 14 estilos de cerveja on tap.



Quando: 2, 3, 9 e 10/10, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.

Horários (1º fim de semana): sexta (1), a partir das 19h; sábado (2) e domingo (3), a partir das 13h.



Entrada gratuita.



Mais informações: (27) 99626-3425.



MÄRZEN PARA CELEBRAR

Para inovar em sua edição da Oktoberfest, a Cervejaria Mestra decidiu seguir à risca as tradições de quais estilos são consumidos no aclamado festival. Assim, criou uma cerveja do estilo Märzen-Oktoberfest, que fez história na versão original do evento, em Munique. Uma curiosidade: originalmente, esse estilo foi criado na Oktoberfest para celebrar o casamento de Ludwig von Bayern da Baviera. A cerveja foi produzida em março (por isso o nome Märzen) e ganhou coloração âmbar diferenciada.

Oktoberfest da Mestra

Atrações: cervejas da casa + Märzen-Oktoberfest, Masskrug de 500ml e 1l à venda e show com Dog Trio. As demais atrações ainda serão divulgadas.



Quando: 23/10, a partir das 15h, na Cervejaria Mestra. Alameda Barão de Monjardim, 272, Lote 1, Quadra 13, Alphaville Jacuhy, Serra.

Mais informações: (27) 99787-6656.

MÚSICA GERMÂNICA

A Teresense, maior cervejaria da Terra dos Colibris, promete comemorações durante todo o mês. Além de cervejas em promoção ao longo de outubro, um destaque é o show da banda germânica Germanos, que é da cidade vizinha, Santa Maria de Jetibá.

A banda Germanos será a atração da festa em Santa Teresa, no dia 23 Crédito: Germanos/Instagram