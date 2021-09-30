Oktoberfest Vitória começa com concurso de chope a metro

O Oktoberfest Vitória promete movimentar a capital capixaba já a partir desta quinta-feira (30). Com abertura às 17h - com um happy hour -, o evento vai levar cinco cervejarias artesanais ao estacionamento do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, para alegria da turma cervejeira. A entrada é franca.
Por falar nos animados com a bebida, o Oktoberfest Vitória contará com o Concurso de Chope a Metro. Bastante comum nas edições de Blumenal (SC) - e tradicional no evento alemão -, ele consiste na disputa de quem consegue beber um metro de chope (600 ml) no menor tempo.
"A gente pede um metro de chope, feito próprio para a competição, pois ele não pode ter álcool. Quem conseguir esvaziar primeiro, é o vencedor", explica Filipe Pontes, organizador da Oktoberfest Vitória.
Segundo Filipe, serão cinco participantes por categoria: masculina e feminina. O vencedor levará brindes e vouchers dos patrocinadores do evento.
"As inscrições são feitas no caixa do evento. Se tivermos mais inscrito do que a quantidade de vagas, faremos um sorteio", explica o produtor, avisando que a inscrição é gratuita.
PARA TODA A FAMÍLIA
Além do concurso, os visitantes poderão saborear as cervejas produzidas pelas fábricas Barba Ruiva, Hood, Vikings, Trarko e Casa 107. Os chopps pilsen valem a partir de R$14,00 e os demais artesanais a partir de R$12,00.
No quesito comida, o público poderá degustar de mais de 15 pratos típicos alemães a partir de R$ 12, em restaurantes como Alcides Carnes Y Tragos, Rigonito Sanduíches e Te Quiero Churros. Alguns exemplos são joelho de porco defumado, Schnitzel com mostarda e salada de batata, Frankfurt Sandwich, Weisswurst a La Chorrillana e Coxiketten Abrasileirado.
E vale levar a família toda para curtir. Além do concurso, a Oktoberfest Vitória terá atrações musicais, grupos folclóricos e uma área kids, com pula-pula, brinquedos infláveis e muita diversão. Além disso, a Oktoberfest também é pet friendly.
Segundo as novas normas sanitárias do governo do estado, para comparecer ao evento será necessário apresentar o cartão de vacinação (ao menos a primeira dose) ou teste negativo covid 19 feito a 48h antes do início do evento. Confira a programação abaixo:
PRIMEIRA SEMANA
- Quinta-feira - 30/09 - de 17h a 0h
- 17h: Happy Hour Oktoberfest
- 19h: Grupo Pilger Der Hoffnung
- 20h30: Concurso Chopp a Metro Feminino
- 21h: Dança Folclórica Pilger Der Hoffnung
- 22h: Concurso de Chopp a Metro Masculino
- 0h: Encerramento
- Sexta-feira - 01/10 - de 17h a 0h
- 17h: Happy Hour Oktoberfest
- 19h: Abertura Oficial
- 19h30: Grupo Folclórico Blumen Der Erde Volkstanzgruppe
- 20h30: Concurso de Chopp a Metro Feminino
- 21h: Grupo Folclórico Blumen Der Erde Volkstanzgruppe
- 21h30: FROHLICH
- 23h: Concurso de Chopp a Metro Masculino
- 0h: Encerramento
- Sábado - 02/10 - de 11h a 0h
- 11h: Abertura
- 14h: Grupo Folclórico Bergfreunde
- 15h30: Concurso de Chopp a Metro Feminino
- 17h: Grupo Folclórico Bergfreunde
- 18h30: Concurso de Chopp a Metro Masculino
- 19h30: FROHLICH
- 21h: Concurso Chopp a Metro
- 21h30: OS GERMANOS
- 0h: Encerramento
- Domingo - 03/10 - de 11h a 0h
- 11h: Abertura
- 14h: Grupo Cultural Martinense
- 15h30: Concurso de Chopp a Metro Feminino
- 17h: Grupo Folclórico Belutenblattertal
- 18h30: Concurso de Chopp a Metro Masculino
- 19h30: Os Tradicionais Pomeranos
- 21h: Concurso Chopp a Metro Masculino
- 0h: Encerramento
SEGUNDA SEMANA
- Quinta-feira - 07/10 - de 17h a 0h
- 17h: Happy Hour Oktoberfest
- 19h: Grupo Pilger Der Hoffnung
- 20h30: Concurso Chopp a Metro Feminino
- 21h: Dança Folclórica Pilger Der Hoffnung
- 22h: Concurso De Chopp a Metro Masculino
- 0h: Encerramento
- Sexta-feira - 08/10 - de 17h a 0h
- 17h: Happy Hour Oktoberfest
- 19h: Grupo Folclórico Grunes Tal
- 20h: Concurso Chopp a Metro Feminino
- 20h30: Grupo Folclórico Grunes Tal
- 21h30: OS TRADICIONAIS POMERANOS
- 23h: Concurso Chopp a Metro Masculino
- 0h: Encerramento
- Sábado - 09/10 - de 11h a 0h
- 11h: Abertura
- 14h: Grupo Folclórico Pilger Der Hoffnung
- 15h30: Concurso De Chopp a Metro Feminino
- 17h: Grupo Folclórico Pilger Der Hoffnung
- 18h30: Concurso De Chopp a Metro Masculino
- 19h30: Os GERMANOS
- 21h30: RENAN LAYBER
- 23h: Concurso Chopp a Metro Masculino
- 0h: Encerramento
- Domingo - 10/10 - de 11h a 0h
- 11h: Abertura
- 14h: Grupo Folclórico Pilger Der Hoffnung
- 15h30: Concurso De Chopp a Metro Feminino
- 17h: Grupo Folclórico Pilger Der Hoffnung
- 18h30: Concurso De Chopp a Metro Masculino
- 19h30: SAMBA CRIOLO
- 21h: Concurso Chopp a Metro Masculino
- 0h: Encerramento
- Segunda-feira - 11/10 - de 11h a 0h
- 11h: Abertura
- 17h: Happy Hour Oktoberfest
- 19h: Grupo Folclórico Pilger Der Hoffnung
- 20h30: Concurso Chopp a Metro Feminino
- 21h: XÁ DA ÍNDIA
- 22h30: Concurso Chopp a Metro Masculino
- 0h: Encerramento
- Terça-feira - 12/10 - de 11h a 0h
- 11h: Abertura
- 14h: Grupo Folclórico Bergfreunde
- 15h30: Concurso De Chopp a Metro Feminino
- 17h: Grupo Folclórico Bergfreunde
- 18h30: Concurso De Chopp a Metro Masculino
- 19h: OS GERMANOS
- 21h: Concurso Chopp a Metro
- 21h30: Cerimônia de encerramento
- 0h: Encerramento