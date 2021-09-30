Vai aguentar?

Oktoberfest Vitória começa com concurso de chope a metro

Evento vai até 12 de outubro com música, comida, cerveja e espaço kids

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 14:50

Erik Oakes

 Competidora participa do concurso nacional de tomadores de chope de metro na Oktoberfest, em Blumenau (SC) Crédito: Ricardo Silva/Folhapress
O Oktoberfest Vitória promete movimentar a capital capixaba já a partir desta quinta-feira (30). Com abertura às 17h - com um happy hour -, o evento vai levar cinco cervejarias artesanais ao estacionamento do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, para alegria da turma cervejeira. A entrada é franca.
Por falar nos animados com a bebida, o Oktoberfest Vitória contará com o Concurso de Chope a Metro. Bastante comum nas edições de Blumenal (SC) - e tradicional no evento alemão -, ele consiste na disputa de quem consegue beber um metro de chope (600 ml) no menor tempo.
"A gente pede um metro de chope, feito próprio para a competição, pois ele não pode ter álcool. Quem conseguir esvaziar primeiro, é o vencedor", explica Filipe Pontes, organizador da Oktoberfest Vitória.
Segundo Filipe, serão cinco participantes por categoria: masculina e feminina. O vencedor levará brindes e vouchers dos patrocinadores do evento.
"As inscrições são feitas no caixa do evento. Se tivermos mais inscrito do que a quantidade de vagas, faremos um sorteio", explica o produtor, avisando que a inscrição é gratuita.

PARA TODA A FAMÍLIA

Além do concurso, os visitantes poderão saborear as cervejas produzidas pelas fábricas Barba Ruiva, Hood, Vikings, Trarko e Casa 107. Os chopps pilsen valem a partir de R$14,00 e os demais artesanais a partir de R$12,00.
No quesito comida, o público poderá degustar de mais de 15 pratos típicos alemães a partir de R$ 12, em restaurantes como Alcides Carnes Y Tragos, Rigonito Sanduíches e Te Quiero Churros. Alguns exemplos são joelho de porco defumado, Schnitzel com mostarda e salada de batata, Frankfurt Sandwich, Weisswurst a La Chorrillana e Coxiketten Abrasileirado.
E vale levar a família toda para curtir. Além do concurso, a Oktoberfest Vitória terá atrações musicais, grupos folclóricos e uma área kids, com pula-pula, brinquedos infláveis e muita diversão. Além disso, a Oktoberfest também é pet friendly.
Segundo as novas normas sanitárias do governo do estado, para comparecer ao evento será necessário apresentar o cartão de vacinação (ao menos a primeira dose) ou teste negativo covid 19 feito a 48h antes do início do evento. Confira a programação abaixo:

PRIMEIRA SEMANA

  • Quinta-feira - 30/09  - de 17h a 0h
  • 17h: Happy Hour Oktoberfest
  • 19h: Grupo Pilger Der Hoffnung
  • 20h30: Concurso Chopp a Metro Feminino
  • 21h: Dança Folclórica Pilger Der Hoffnung
  • 22h: Concurso de Chopp a Metro Masculino
  • 0h: Encerramento 

  • Sexta-feira - 01/10 - de 17h a 0h
  • 17h: Happy Hour Oktoberfest
  • 19h: Abertura Oficial
  • 19h30: Grupo Folclórico Blumen Der Erde Volkstanzgruppe
  • 20h30: Concurso de Chopp a Metro Feminino
  • 21h: Grupo Folclórico Blumen Der Erde Volkstanzgruppe
  • 21h30: FROHLICH
  • 23h: Concurso de Chopp a Metro Masculino
  • 0h: Encerramento 

  • Sábado - 02/10 - de 11h a 0h
  • 11h: Abertura
  • 14h: Grupo Folclórico Bergfreunde
  • 15h30: Concurso de Chopp a Metro Feminino
  • 17h: Grupo Folclórico Bergfreunde
  • 18h30: Concurso de Chopp a Metro Masculino
  • 19h30: FROHLICH
  • 21h: Concurso Chopp a Metro
  • 21h30: OS GERMANOS
  • 0h: Encerramento 

  • Domingo - 03/10 - de 11h a 0h
  • 11h: Abertura
  • 14h: Grupo Cultural Martinense
  • 15h30: Concurso de Chopp a Metro Feminino
  • 17h: Grupo Folclórico Belutenblattertal
  • 18h30: Concurso de Chopp a Metro Masculino
  • 19h30: Os Tradicionais Pomeranos
  • 21h: Concurso Chopp a Metro Masculino 
  • 0h: Encerramento

SEGUNDA SEMANA

  • Quinta-feira - 07/10 - de 17h a 0h
  • 17h: Happy Hour Oktoberfest
  • 19h: Grupo Pilger Der Hoffnung
  • 20h30: Concurso Chopp a Metro Feminino
  • 21h: Dança Folclórica Pilger Der Hoffnung
  • 22h: Concurso De Chopp a Metro Masculino
  • 0h: Encerramento

  • Sexta-feira - 08/10 - de 17h a 0h
  • 17h: Happy Hour Oktoberfest
  • 19h: Grupo Folclórico Grunes Tal
  • 20h: Concurso Chopp a Metro Feminino
  • 20h30: Grupo Folclórico Grunes Tal
  • 21h30: OS TRADICIONAIS POMERANOS
  • 23h: Concurso Chopp a Metro Masculino
  • 0h: Encerramento

  • Sábado - 09/10 - de 11h a 0h
  • 11h: Abertura
  • 14h: Grupo Folclórico Pilger Der Hoffnung
  • 15h30: Concurso De Chopp a Metro Feminino
  • 17h: Grupo Folclórico Pilger Der Hoffnung
  • 18h30: Concurso De Chopp a Metro Masculino
  • 19h30: Os GERMANOS
  • 21h30: RENAN LAYBER
  • 23h: Concurso Chopp a Metro Masculino
  • 0h: Encerramento

  • Domingo - 10/10 - de 11h a 0h
  • 11h: Abertura
  • 14h: Grupo Folclórico Pilger Der Hoffnung
  • 15h30: Concurso De Chopp a Metro Feminino
  • 17h: Grupo Folclórico Pilger Der Hoffnung
  • 18h30: Concurso De Chopp a Metro Masculino
  • 19h30: SAMBA CRIOLO
  • 21h: Concurso Chopp a Metro Masculino
  • 0h: Encerramento

  • Segunda-feira - 11/10 - de 11h a 0h
  • 11h: Abertura
  • 17h: Happy Hour Oktoberfest
  • 19h: Grupo Folclórico Pilger Der Hoffnung
  • 20h30: Concurso Chopp a Metro Feminino
  • 21h: XÁ DA ÍNDIA
  • 22h30: Concurso Chopp a Metro Masculino
  • 0h: Encerramento

  • Terça-feira - 12/10 - de 11h a 0h
  • 11h: Abertura
  • 14h: Grupo Folclórico Bergfreunde
  • 15h30: Concurso De Chopp a Metro Feminino
  • 17h: Grupo Folclórico Bergfreunde
  • 18h30: Concurso De Chopp a Metro Masculino
  • 19h: OS GERMANOS
  • 21h: Concurso Chopp a Metro
  • 21h30: Cerimônia de encerramento
  • 0h: Encerramento

