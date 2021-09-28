Artista israelense radicado no ES promove exposição no MAES

O Museu de Arte do Espírito Santo recebe a exposição "Os Sonhos de Quem Estamos Sonhando" até 28 de novembro Crédito: Fernando Madeira

O Museu de Artes do Espírito Santo (MAES), no Centro de Vitória, recebe nova exposição nesta terça-feira (28). Trata-sede "Os Sonhos de Quem Estamos Sonhando?", mostra que faz uma retrospectiva da jornada de Yiftah Peled no Estado. O artista é israelense radicado no Brasil e morador de Vitória há 10 anos.

Contemplada pelo Edital 019/2019 (Seleção de projetos de exposições de Artes Visuais), da Secult, com recursos do Funcultura, a mostra ocupará toda a parte interna do MAES e também realizará ações de intervenções externas, em busdoors (termo em inglês que se refere aos adesivos colado na parte externa do vidro traseiros de ônibus).

Nesse caso, as imagens vão circular pela cidade, por meio dos ônibus do sistema Transcol. O objetivo é, de alguma maneira, ocupar a cidade.

Na parte interna do Museu, a curadoria intenciona apresentar ao público obras criadas por Yiftah Peled a partir de elementos e lugares específicos da cidade de Vitória, a serem expostos, por meio de instalações e displays. A exposição conta ainda com práticas artísticas colaborativas.

Exposição "Os Sonhos de Quem Estamos Sonhando?": obra Leve de Leve Crédito: Yasmin Carolino/Divulgação

De acordo com a Coordenadora de Projeto Educativo, Adriana Magro, a lógica retrospectiva das obras flui como uma trajetória que mantém espectador e obra ativos para além do momento de visitação da exposição. A curadoria de Ananda Carvalho nos propõe a responder não somente à questão que dá título à exposição, mas também a refletir sobre quais são os nossos verdadeiros desejos. E para isso será necessário não ficar restrito apenas ao olhar.

INTERATIVO

Como marco de seus trabalhos, Yiftah Peled nos convida a fazer parte de sua exposição, através de práticas artísticas colaborativas, performances e oficinas educativas. Assim, o artista trabalha com ambientes onde o espectador, por meio de instruções, é induzido a vivenciar certas experiências, com o apoio de variados elementos, como formas, objetos, fotografia, som e filmes.

Exposição “Os Sonhos de Quem Estamos Sonhando?”: parte da obra "A Morte do Cão" Crédito: Yasmin Carolino/Divulgação

O objetivo é despertar a curiosidade dos visitantes de maneira provocativa e perspicaz a fim de ativar algumas de suas obras. O projeto expográfico é assinado por Flora Gurgel, e a concepção e produção executiva ficam por conta de Livia Egger.

As obras que possuem propostas de maior interação com o público foram adaptadas para seguirem de acordo com todos os protocolos sanitários contra Covid-19. O uso de máscara é obrigatório durante toda a visita.

VISITAÇÃO COM REGRAS

A entrada de visitantes acontece com entrada máxima de 5 pessoas por vez. É possível receber grupos maiores desde que seja feito agendamento prévio através do email: [email protected] ou telefone: (27) 3132 - 8393.

Ainda neste projeto, está prevista a elaboração de 500 exemplares do catálogo e vídeo documental de três minutos, para fins de registro de todas as ações realizadas.

O ARTISTA

Nascido em Israel, em 1964, Yiftah Peled Afula vive e trabalha em Vitória. Ele iniciou suas atividades em 1991 desenvolvendo projetos a partir de diferentes suportes, como instalação, ambientes, múltiplos, fotos, objetos, performance e intervenção urbana.

O artista participou em mostras como Bienal de São Paulo (1994), Projeto Parede MAM/SP (2011), Panorama de Arte Brasileira, MAM/SP (1999, 2005, 2010), Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo (2019) e Festivais de Performance Verbo (2005, 2008, 2019). Desde 2009, coordena o espaço independente Contemporão que passou pelas cidades de Florianópolis, Vitória e São Paulo (desde 2018). O espaço Contemporão promove projetos artísticos transdisciplinares e interfaces entre as práticas de performance, participação e performatividade.

Yiftah Peled: artista israelense radicado no ES realiza exposição no MAES Crédito: Acervo Pessoal

Em 2013, finalizou seu doutorado em Poéticas Visuais na ECA/USP, pesquisando performance e participação nas Artes Visuais e, desde 2012, atua como professor/pesquisador no Curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Espírito Santo onde desenvolve pesquisa e projetos artísticos junto a três grupos do CNPq: Práticas e Processos da Performance (3P), Diálogos entre Sociologia e Arte (DISSOA) e Grupo de estudo em curadoria.

Yiftah tem obras em acervo na FUNARTE, no Rio de Janeiro, RJ; no Museu da Gravura, em Curitiba, PR; no MAM em São Paulo, SP; e no MASC, em Florianópolis, SC.

SERVIÇO

OS SONHOS DE QUEM ESTAMOS SONHANDO?

Exposição de Yiftah Peled

Quando: até o dia 28 de novembro



até o dia 28 de novembro Onde: Museu de Arte do Espírito Santo (MAES) - Av. Jerônimo Monteiro, 631 - Centro, Vitória



Museu de Arte do Espírito Santo (MAES) - Av. Jerônimo Monteiro, 631 - Centro, Vitória Visitação: de terça a sexta, das 10h às 16h / Sábados e Domingos, das 12h às 16h - uso obrigatório de máscara



de terça a sexta, das 10h às 16h / Sábados e Domingos, das 12h às 16h - uso obrigatório de máscara Entrada Gratuita

