Hapticus Silvestris: mostra no ES incita os sentidos para orientação na mata

Mostra Hapticus Silvestris, de Flávia Arruda, transforma a Galeria Homero Massena num labirinto Crédito: Acervo Pessoal

Prepare os sentidos. A Galeria Homero Massena, no Centro de Vitória, recebe até o dia 24 de outubro a mostra Hapticus Silvestris, de Flávia Arruda, que promete levar o espectador a uma imersão sensorial na Mata Atlântica. A exposição conta com instalações, fotografias e sons para ativar a sensação tátil e sonora através das imagens e do espaço. A abertura acontece nesta terça-feira (24), a partir das 17h.

"Hapticus Silvestris é uma instalação e conta com fotografias, áudios e tecidos. São várias camadas de tecido voal de forma que a galeria vire uma espécie de labirinto", explica Flávia, em entrevista ao Divirta-se.

A pesquisadora e arquiteta Flávia Arruda Crédito: Acervo Pessoal

De acordo com a arquiteta e pesquisadora, a ideia é que as pessoas explorem a galeria sem um trajeto pré-definido para que cada momento gere uma descoberta. A inspiração para tudo isso foi a pesquisa de mestrado, desenvolvida por Flávia, que estuda o deslocamento dos povos nômades.

"Além das fotografias, dos áudios e tecidos, também tem uma mesa com exemplares de espécies botânicas e da fauna da Mata Atlântica, que estão disponíveis para manuseio com uma lupa, como pele de cobra. Os temas das fotografias também são texturas da fauna e flora da Mata Atlântica. A ideia é pensar como seria explorar o ecossistema original de Vitória, que é a Mata Atlântica", completa Flávia, que produziu a pesquisa e imagens em alguns meses.

Exemplares de espécies botânicas e da fauna da Mata Atlântica Crédito: Acervo Pessoal

As imagens foram realizadas no Parque da Fonte Grande, no Instituto Nacional da Mata Atlântica, no Projeto Caiman e com alguns biólogos que possuem um acervo particular de espécies da fauna. A mostra conta com a curadoria de Erly Vieira Jr., pesquisador da sensorialidade no audiovisual, e projeto de arte-educação do historiador da arte Rodrigo Hipólito.

A visitação do público acontecerá conforme as recomendações sanitárias, com grupos de até cinco pessoas e uso obrigatório de máscaras. A galeria recebe visitantes de segunda a sábado.

Durante a permanência na Galeria Homero Massena, a mostra terá ainda eventos de lançamento do catálogo, conversa com a artista e com o curador e ciclo de formação com educadores. "No mesmo dia do lançamento do catálogo, farei uma visita guiada com o público por toda a instalação", explica Flávia.

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