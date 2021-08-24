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Arte

Hapticus Silvestris: mostra no ES incita os sentidos para orientação na mata

Mostra fica em cartaz na Galeria Homero Massena, no Centro de Vitória, até 23 de outubro

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 09:30

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

24 ago 2021 às 09:30
Mostra Hapticus silvestris, de Flávia Arruda, na Galeria Homero Massena
Mostra Hapticus Silvestris, de Flávia Arruda, transforma a Galeria Homero Massena num labirinto Crédito: Acervo Pessoal
Prepare os sentidos. A Galeria Homero Massena, no Centro de Vitória, recebe até o dia 24 de outubro a mostra Hapticus Silvestris, de Flávia Arruda, que promete levar o espectador a uma imersão sensorial na Mata Atlântica. A exposição conta com instalações, fotografias e sons para ativar a sensação tátil e sonora através das imagens e do espaço. A abertura acontece nesta terça-feira (24), a partir das 17h.
"Hapticus Silvestris é uma instalação e conta com fotografias, áudios e tecidos. São várias camadas de tecido voal de forma que a galeria vire uma espécie de labirinto", explica Flávia, em entrevista ao Divirta-se.
A pesquisadora e arquiteta Flávia Arruda
A pesquisadora e arquiteta Flávia Arruda Crédito: Acervo Pessoal
De acordo com a arquiteta e pesquisadora, a ideia é que as pessoas explorem a galeria sem um trajeto pré-definido para que cada momento gere uma descoberta. A inspiração para tudo isso foi a pesquisa de mestrado, desenvolvida por Flávia, que estuda o deslocamento dos povos nômades.
"Além das fotografias, dos áudios e tecidos, também tem uma mesa com exemplares de espécies botânicas e da fauna da Mata Atlântica, que estão disponíveis para manuseio com uma lupa, como pele de cobra. Os temas das fotografias também são texturas da fauna e flora da Mata Atlântica. A ideia é pensar como seria explorar o ecossistema original de Vitória, que é a Mata Atlântica", completa Flávia, que produziu a pesquisa e imagens em alguns meses.
Mostra Hapticus silvestris, de Flávia Arruda, na Galeria Homero Massena
Exemplares de espécies botânicas e da fauna da Mata Atlântica Crédito: Acervo Pessoal
As imagens foram realizadas no Parque da Fonte Grande, no Instituto Nacional da Mata Atlântica, no Projeto Caiman e com alguns biólogos que possuem um acervo particular de espécies da fauna. A mostra conta com a curadoria de Erly Vieira Jr., pesquisador da sensorialidade no audiovisual, e projeto de arte-educação do historiador da arte Rodrigo Hipólito.
A visitação do público acontecerá conforme as recomendações sanitárias, com grupos de até cinco pessoas e uso obrigatório de máscaras. A galeria recebe visitantes de segunda a sábado.
Durante a permanência na Galeria Homero Massena, a mostra terá ainda eventos de lançamento do catálogo, conversa com a artista e com o curador e ciclo de formação com educadores. "No mesmo dia do lançamento do catálogo, farei uma visita guiada com o público por toda a instalação", explica Flávia.

SERVIÇO

  • EXPOSIÇÃO HAPTICUS SILVESTRIS
  • Artista: Flávia Arruda
  • Abertura: 24/08 (terça-feira), às 17h
  • Onde: Galeria Homero Massena - Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória
  • Visitação: de segunda a sexta das 9h às 18h, e sábados das 13h às 17h - até 23 de outubro

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