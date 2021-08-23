Bora votar

Capixabas despontam na categoria "Prestatenção" do MTV Miaw 2021

Morenna e Nick Cruz vão disputar o voto popular com outros 5 artistas. Cantora comemorou a indicação e já iniciou a campanha nas redes sociais

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 17:26

Erik Oakes

Os capixabas Morenna e Nick Cruz disputam prêmio do MTV Miaw
Os capixabas Morenna e Nick Cruz disputam prêmio do MTV Miaw Crédito: Reprodução/Instagram
O MTV Miaw 2021 divulgou a lista de indicados nesta segunda-feira (23). Além de Pabllo Vittar e Luisa Sonza - nove indicações cada -, quem também chamou atenção na lista de indicações foram os capixabas. Morenna e Nick Cruz estão disputando na categoria "Pretatenção", que traz nomes a se ficar de olho no mercado musical.
Os capixabas disputam o voto popular com BIN, Jovem Dez, Hyperanhas, Tília e Duquesa. A votação acontece no site miaw.mtv.com.br e a premiação da quarta edição do evento deverá ocorrer em setembro.
"MORES EU TÔ NO CHÃO!!! Fomos Indicados ao Prêmio MTV MIAW 2021 na Categoria PRESTATENÇÃO. É uma honra pra mim, sempre foi um sonho de criança concorrer a um prêmio @mtvbrasil e ESSE MOMENTO CHEGOU", comemorou Morenna.
Na sequência, ela já começou sua campanha para sair na frente e levar o prêmio. "Conto muito com a ajuda de todos vocês que apoiam meu trabalho. VAMOS VOTAR MUITO pra levar esse prêmio pra casa. Vamos fazer vale a pena MORES".

PRÊMIO E INDICADOS

A edição 2021 da MTV MIAW contará com novas categorias. São elas: #EuShippo, Álbum do Ano, Coreô Envolvente, Girl Boss, Hitmaker Absurdo, Hitou no Passinho, Memeiro, Miawliscious, Música de Challenge, Orgulho do Vale, Reeleire do Ano, Reeleire Revelação, Style do Ano e Trap na Cena.

A apresentação do prêmio ainda é um segredo. Como em 2020, a premiação vai acontecer em estúdio seguindo todos os protocolos de segurança e higienização estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Confira todas as categorias e indicados do 'MTV MIAW 2021' abaixo.
  • ÍCONE MIAW  
  • Larissa Manoela 
  • Maisa 
  • Sasha Meneghel 
  • Juliette 
  • Ítalo Ferreira 
  • Rebeca Andrade 
  • Virgínia Fonseca 
  • Pequena Lo 

  • REALEZA DO REALITY  
  • Gil do Vigor - BBB 
  • Ingrid O'Hara - De Férias Com o Ex Brasil: Celebs 
  • Isabella Scherer - MasterChef Brasil 
  • Jojo Todynho - A Fazenda 
  • Juliette - BBB 
  • Lipe - A Fazenda 
  • Matheus Novinho - Acapulco Shore 
  • Lucas Maciel - A Ilha 

  • APOSTA MIAW
  • Bielo 
  • Yasmin 
  • Castilho 
  • Favelado Investidor 
  • Fefê 
  • Lara Silva 
  • Mariah Nala 
  • MC Dricka 
  • Raphael Vicente 
Juliette é a campeã do BBB 21
Juliette é a campeã do BBB 21 Crédito: Instagram/laraimperiano.foto
  • MEME PRA VIDA  
  • Ai, dor 
  • Cringe 
  • Dogg Face 
  • Gabi AE4 
  • Jacaré da Vacina 
  • O Brasil tá lascado 
  • Pfizer 
  • Shitty Flute 

  • PET INFLUENCER  
  • Amora, Bruna Marquezine 
  • Dionísio, Lipe 
  • Sol, Grazi Massafera 
  • Beethoven, Marina Ruy Barbosa 
  • Lilo, Viih Tube
  • Nelson, Bianca e Fred 
  • Norbert Macedo, Anitta 
  • Valdemar, Larissa Manoela 

  • HITMAKER ABSURDO  
  • Alok 
  • Vitor Kley 
  • Barões da Pisadinha 
  • Kevin o Chris 
  • Luísa Sonza 
  • MC Don Juan 
  • Pabllo Vittar 
  • Pedro Sampaio 
A drag queen Pabllo Vittar
A drag queen Pabllo Vittar está com 9 indicações Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar
  • GIRL BOSS 
  • Anitta 
  • Boca Rosa 
  • Bruna Tavares 
  • Flávia Durante 
  • Lorena 
  • Maisa 
  • Manu Gavassi 
  • Marina Ruy Barbosa 

  • STYLE DO ANO 
  • Bruna Marquezine 
  • Gloria Groove 
  • Matheus Pasquarelli 
  • Leo Picon 
  • Xamã 
  • Duda Beat 
  • Jão 
  • Sabrina Sato 

  • PODCAST NOSSO DE CADA DIA 
  • Vênus Podcast 
  • Eu Fico Loko 
  • Flow 
  • PodDarPrado 
  • Não Ouvo 
  • Nerdcast 
  • Pod Delas 
  • PodPah 
Anitta
Anitta segue como segunda com mais indicações, depois de Pabllo e Luisa Crédito: @anitta
  • MIAWLICIOUS
  • Ana Maria Brogui 
  • Bela Gil 
  • Downlicia 
  • Mohamad Hindi 
  • Paola Carosella 
  • Receitas de Pai 
  • Rodrigo Hilbert

  • MEMEIRO
  • Ademaravilha 
  • Alvaro 
  • Brasil Que Deu Certo 
  • De Sola 
  • Melted Videos 
  • Pequena Lo 
  • Saquinho de Lixo 
  • Vittor Fernando 

  • HITOU NO PASSINHO
  • Ingrid O'Hara 
  • Klayver Pop 
  • Lara Silva 
  • Lucca Maciel 
  • Virgínia Fonseca 
  • Cínthia Cruz 
  • Orlandinho 
  • Vanessa Lopes 
A chef e jurada do reality Masterchef Paola Carosella
A chef Paola Carosella também foi indicada Crédito: Instagram/@paulovitale
  • REELEIRE DO ANO
  • Gustavo Tubarão 
  • Camilla de Lucas 
  • Yarley 
  • Lucas Guedez 
  • Pequena Lo 
  • Bielo 
  • Ruivinha de Marte 
  • Vittor Fernando 

  • REELEIRO REVELAÇÃO
  • Lorenza Valloto 
  • Josy Ramos 
  • Gabriel Holtz 
  • Lucca Najar 
  • Matheus Cardoso 

  • #EUSHIPPO 
  • Bianca e Fred 
  • Caíque Gama e Flavia Gabe 
  • Ícaro Silva e Lucas Leto 
  • Lahn Lahn e Nanda Costa 
  • Ludmilla e Brunna 
  • Sasha e João Figueiredo 
  • Vitória Strada e Marcella Rica 
  • Zé Felipe e Virgínia 
A cantora Ludmilla e a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves
A cantora Ludmilla e a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, estão na categoria #eushippo Crédito: Reprodução/Instagram @brunnagoncalves
  • ORGULHO DO VALE
  • Bruna Linzmeyer 
  • Dora Figueiredo 
  • Gil do Vigor
  • Lia Clark Pepita 
  • Douglas Souza
  • Spartakus 
  • Tarso Brant

  • RI ALTO
  • Afonso Padilha
  •  Evelyn Castro
  •  Bruna Louise
  •  Dani Calabresa
  • Rafael Portugal 
  • Marcelo Adnet 
  • Renato Albani 
  • Thiago Ventura 

  • FEAT NACIONAL
  • Liberdade Quando o Grave Bate Forte - Alok, MC Don Juan e GBR 
  • Deixa de Onda - Dennis feat Ludmilla e Xamã 
  • Modo Turbo - Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Anitta 
  • Bandida - Pabllo Vittar e Pocah 
  • Atenção - Pedro Sampaio e Luisa Sonza 
  • Fala Mal de Mim - Pedro Sampaio, Wesley Safadão e Daniel Caon 
  • Leão - Xamã e Marília Mendonça 
  • Tranquilita - Zé Felipe e Virgínia 
  • BEAT BR
  • BIN 
  • Djonga 
  • Filipe Ret 
  • L7nnon 
  • Lourena 
  • MC Cabelinho 
  • Tasha e Tracie 
  • Xamã 

  • HINO DO ANO
  • Deixa de Onda - Dennis, Ludmilla e Xamã 
  • Tipo Gin - Kevin o Chris 
  • Rainha da Favela - Ludmilla 
  • Modo Turbo - Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Anitta 
  • Bipolar - MC Davi, MC Pedrinho e MC Don Juan 
  • Quero Ver É Me Esquecer - Barões da Pisadinha ft. Jorge e Matheus 
  • Bandida - Pabllo Vittar e Pocah 
  • Atenção - Pedro Sampaio e Luísa Sonza 
  • Deixa de Onda - Dennis, Ludmilla e Xamã
      
  • HIT GLOBAL
  • Positions - Ariana Grande 
  • Love Sick Girls - Black Pink 
  • Levitating - Dua Lipa 
  • Peaches - Justin Bieber 
  • Montero - Lil Nas X 
  • Midnight Sky - Miley Cyrus 
  • Good 4 U - Olivia Rodrigo 
  • Bad Habits - Ed Sheeran 
  • CLIPÃO DA PORR*
  • Não Passa Vontade - Anavitoria e Duda Beat 
  • Girl From Rio - Anitta 
  • Sistema Obtuso - Criolo e Tropkillaz 
  • Coringa - Jão 
  • Morena - Luan Santana 
  • Modo Turbo - Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Anitta 
  • Lokko - Giulia Be 
  • Pensa - Vitão 

  • ZIKA DO BAILE
  • Kevin o Chris 
  • Kevinho 
  • MC Don Juan 
  • MC Dricka 
  • MC Hariel 
  • Tati Zaqui 
  • Rebecca 
  • MC WM 

  • DJ LANSO A BRABA
  • Alok 
  • Dennis 
  • DJ GM 
  • DJ Guuga 
  • GBR 
  • Lucas Beat 
  • Pedro Sampaio 
  • Rennan da Penha
  • ARTISTA MUSICAL
  • Anitta 
  • Luisa Sonza 
  • Lagum 
  • Ludmilla 
  • Pabllo Vittar 
  • Papatinho 
  • Kevin o Chris 
  • Xamã 

  • FEAT GRINGO
  • Girl Like Me - Black Eyed Peas e Shakira 
  • Kiss Me More - Doja Cat e Sza 
  • Beautiful Mistakes - Maroon5 e Megan Thee Stallion 
  • Qué Más Pues? - J.Bavin e Maria Becerra 
  • Prisoner - Miley Cyrus feat Dua Lipa 
  • Monster - Shawn Mendes e Justin Bieber 
  • Leave The Door Open - Silk Sonic (Bruno Mars e Anderson Paak) 
  • Save Your Tears - The Weekend e Ariana Grande 

  • PRESTATENÇÃO
  • BIN
  • Nick Cruz
  • Jovem Dex 
  • Hyperanhas 
  • Tília 
  • Morenna 
  • Duquesa
  • TRAP NA CENA
  • Hyperanhas 
  • Jovem Dex 
  • Kawe 
  • Keyblack 
  • Mautê 
  • Orochi 
  • Recayd Mob 
  • Sidoka 

  • COREÔ ENVOLVEITE
  • Gueto - Iza 
  • Errada Ela não tá - Jottapê, Kevinho e ARON 
  • Senta com Amor - Kevinho e Zé Felipe 
  • Rainha da Favela - Ludmilla 
  • Bilhete Premiado - Gabily, Kevin o Chris e MC Kevin 
  • Bandida - Pabllo Vittar e Pocah 
  • Atenção - Pedro Sampaio e Luísa Sonza 
  • Peligrosa - Urias
      
  • ÁLBUM OU EM DO ANO
  • Cor - Anavitória 
  • NU - Djonga 
  • Te Amo Lá Fora - Duda Beat 
  • Imaterial - Filipe Ret 
  • Doce 22 - Luísa Sonza 
  • Portas - Marisa Monte 
  • Batidão Tropical - Pabllo Vittar 
  • Zodíaco - Xamã 
  • MÚSICA DE CHALLENGE
  • Amor ou Litrão - Petter Ferraz e Menor Nico 
  • Apaga a Luz e Apaga Tudo - MC Torpe 
  • Bipolar - MC Davi, MC Pedrinho e MC Don Juan 
  • Disco Arranhado - Malu e DJ Lucas Beat 
  • Em Homem a Gente Não Confia - MC Manu 
  • Meu Pedaço de Pecado - João Gomes 
  • Preta do Cabelo Cacheado - MC Don Juan, TH CDM, DG e Batidão Estronda 
  • Tipo Gin - Kevin o Chris 

  • MARATONEI
  • Bridgerton - Netflix 
  • Manhãs de Setembro - Amazon Prime Video 
  • Elite - Netflix 
  • Gossip Girl - HBO Max 
  • As Five - GloboPlay 
  • Pen15 - Paramount+ 
  • The Handmaid's Tale - Paramount+ 
  • Wandavision - Disney+ 

  • FANDON_REAL_OFICIAL
  • Anitters - Anitta 
  • Beliebers - Justin Bieber 
  • Blink - Black Pink 
  • Boca Rosers - Bianca Andrade 
  • Gavassiers - Manu Gavassi 
  • Cactos - Juliette 
  • Little Monsters - Lady Gaga 
  • RBDManíacos - RBD

