Capixabas despontam na categoria "Prestatenção" do MTV Miaw 2021

O MTV Miaw 2021 divulgou a lista de indicados nesta segunda-feira (23). Além de Pabllo Vittar e Luisa Sonza - nove indicações cada -, quem também chamou atenção na lista de indicações foram os capixabas. Morenna e Nick Cruz estão disputando na categoria "Pretatenção", que traz nomes a se ficar de olho no mercado musical.
Os capixabas disputam o voto popular com BIN, Jovem Dez, Hyperanhas, Tília e Duquesa. A votação acontece no site miaw.mtv.com.br e a premiação da quarta edição do evento deverá ocorrer em setembro.
"MORES EU TÔ NO CHÃO!!! Fomos Indicados ao Prêmio MTV MIAW 2021 na Categoria PRESTATENÇÃO. É uma honra pra mim, sempre foi um sonho de criança concorrer a um prêmio @mtvbrasil e ESSE MOMENTO CHEGOU", comemorou Morenna.
Na sequência, ela já começou sua campanha para sair na frente e levar o prêmio. "Conto muito com a ajuda de todos vocês que apoiam meu trabalho. VAMOS VOTAR MUITO pra levar esse prêmio pra casa. Vamos fazer vale a pena MORES".
PRÊMIO E INDICADOS
A edição 2021 da MTV MIAW contará com novas categorias. São elas: #EuShippo, Álbum do Ano, Coreô Envolvente, Girl Boss, Hitmaker Absurdo, Hitou no Passinho, Memeiro, Miawliscious, Música de Challenge, Orgulho do Vale, Reeleire do Ano, Reeleire Revelação, Style do Ano e Trap na Cena.
A apresentação do prêmio ainda é um segredo. Como em 2020, a premiação vai acontecer em estúdio seguindo todos os protocolos de segurança e higienização estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Confira todas as categorias e indicados do 'MTV MIAW 2021' abaixo.
- ÍCONE MIAW
- Larissa Manoela
- Maisa
- Sasha Meneghel
- Juliette
- Ítalo Ferreira
- Rebeca Andrade
- Virgínia Fonseca
- Pequena Lo
- REALEZA DO REALITY
- Gil do Vigor - BBB
- Ingrid O'Hara - De Férias Com o Ex Brasil: Celebs
- Isabella Scherer - MasterChef Brasil
- Jojo Todynho - A Fazenda
- Juliette - BBB
- Lipe - A Fazenda
- Matheus Novinho - Acapulco Shore
- Lucas Maciel - A Ilha
- APOSTA MIAW
- Bielo
- Yasmin
- Castilho
- Favelado Investidor
- Fefê
- Lara Silva
- Mariah Nala
- MC Dricka
- Raphael Vicente
- MEME PRA VIDA
- Ai, dor
- Cringe
- Dogg Face
- Gabi AE4
- Jacaré da Vacina
- O Brasil tá lascado
- Pfizer
- Shitty Flute
- PET INFLUENCER
- Amora, Bruna Marquezine
- Dionísio, Lipe
- Sol, Grazi Massafera
- Beethoven, Marina Ruy Barbosa
- Lilo, Viih Tube
- Nelson, Bianca e Fred
- Norbert Macedo, Anitta
- Valdemar, Larissa Manoela
- HITMAKER ABSURDO
- Alok
- Vitor Kley
- Barões da Pisadinha
- Kevin o Chris
- Luísa Sonza
- MC Don Juan
- Pabllo Vittar
- Pedro Sampaio
- GIRL BOSS
- Anitta
- Boca Rosa
- Bruna Tavares
- Flávia Durante
- Lorena
- Maisa
- Manu Gavassi
- Marina Ruy Barbosa
- STYLE DO ANO
- Bruna Marquezine
- Gloria Groove
- Matheus Pasquarelli
- Leo Picon
- Xamã
- Duda Beat
- Jão
- Sabrina Sato
- PODCAST NOSSO DE CADA DIA
- Vênus Podcast
- Eu Fico Loko
- Flow
- PodDarPrado
- Não Ouvo
- Nerdcast
- Pod Delas
- PodPah
- MIAWLICIOUS
- Ana Maria Brogui
- Bela Gil
- Downlicia
- Mohamad Hindi
- Paola Carosella
- Receitas de Pai
- Rodrigo Hilbert
- MEMEIRO
- Ademaravilha
- Alvaro
- Brasil Que Deu Certo
- De Sola
- Melted Videos
- Pequena Lo
- Saquinho de Lixo
- Vittor Fernando
- HITOU NO PASSINHO
- Ingrid O'Hara
- Klayver Pop
- Lara Silva
- Lucca Maciel
- Virgínia Fonseca
- Cínthia Cruz
- Orlandinho
- Vanessa Lopes
- REELEIRE DO ANO
- Gustavo Tubarão
- Camilla de Lucas
- Yarley
- Lucas Guedez
- Pequena Lo
- Bielo
- Ruivinha de Marte
- Vittor Fernando
- REELEIRO REVELAÇÃO
- Lorenza Valloto
- Josy Ramos
- Gabriel Holtz
- Lucca Najar
- Matheus Cardoso
- #EUSHIPPO
- Bianca e Fred
- Caíque Gama e Flavia Gabe
- Ícaro Silva e Lucas Leto
- Lahn Lahn e Nanda Costa
- Ludmilla e Brunna
- Sasha e João Figueiredo
- Vitória Strada e Marcella Rica
- Zé Felipe e Virgínia
- ORGULHO DO VALE
- Bruna Linzmeyer
- Dora Figueiredo
- Gil do Vigor
- Lia Clark Pepita
- Douglas Souza
- Spartakus
- Tarso Brant
- RI ALTO
- Afonso Padilha
- Evelyn Castro
- Bruna Louise
- Dani Calabresa
- Rafael Portugal
- Marcelo Adnet
- Renato Albani
- Thiago Ventura
- FEAT NACIONAL
- Liberdade Quando o Grave Bate Forte - Alok, MC Don Juan e GBR
- Deixa de Onda - Dennis feat Ludmilla e Xamã
- Modo Turbo - Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Anitta
- Bandida - Pabllo Vittar e Pocah
- Atenção - Pedro Sampaio e Luisa Sonza
- Fala Mal de Mim - Pedro Sampaio, Wesley Safadão e Daniel Caon
- Leão - Xamã e Marília Mendonça
- Tranquilita - Zé Felipe e Virgínia
- BEAT BR
- BIN
- Djonga
- Filipe Ret
- L7nnon
- Lourena
- MC Cabelinho
- Tasha e Tracie
- Xamã
- HINO DO ANO
- Deixa de Onda - Dennis, Ludmilla e Xamã
- Tipo Gin - Kevin o Chris
- Rainha da Favela - Ludmilla
- Modo Turbo - Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Anitta
- Bipolar - MC Davi, MC Pedrinho e MC Don Juan
- Quero Ver É Me Esquecer - Barões da Pisadinha ft. Jorge e Matheus
- Bandida - Pabllo Vittar e Pocah
- Atenção - Pedro Sampaio e Luísa Sonza
- HIT GLOBAL
- Positions - Ariana Grande
- Love Sick Girls - Black Pink
- Levitating - Dua Lipa
- Peaches - Justin Bieber
- Montero - Lil Nas X
- Midnight Sky - Miley Cyrus
- Good 4 U - Olivia Rodrigo
- Bad Habits - Ed Sheeran
- CLIPÃO DA PORR*
- Não Passa Vontade - Anavitoria e Duda Beat
- Girl From Rio - Anitta
- Sistema Obtuso - Criolo e Tropkillaz
- Coringa - Jão
- Morena - Luan Santana
- Modo Turbo - Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Anitta
- Lokko - Giulia Be
- Pensa - Vitão
- ZIKA DO BAILE
- Kevin o Chris
- Kevinho
- MC Don Juan
- MC Dricka
- MC Hariel
- Tati Zaqui
- Rebecca
- MC WM
- DJ LANSO A BRABA
- Alok
- Dennis
- DJ GM
- DJ Guuga
- GBR
- Lucas Beat
- Pedro Sampaio
- Rennan da Penha
- ARTISTA MUSICAL
- Anitta
- Luisa Sonza
- Lagum
- Ludmilla
- Pabllo Vittar
- Papatinho
- Kevin o Chris
- Xamã
- FEAT GRINGO
- Girl Like Me - Black Eyed Peas e Shakira
- Kiss Me More - Doja Cat e Sza
- Beautiful Mistakes - Maroon5 e Megan Thee Stallion
- Qué Más Pues? - J.Bavin e Maria Becerra
- Prisoner - Miley Cyrus feat Dua Lipa
- Monster - Shawn Mendes e Justin Bieber
- Leave The Door Open - Silk Sonic (Bruno Mars e Anderson Paak)
- Save Your Tears - The Weekend e Ariana Grande
- PRESTATENÇÃO
- BIN
- Nick Cruz
- Jovem Dex
- Hyperanhas
- Tília
- Morenna
- Duquesa
- TRAP NA CENA
- Hyperanhas
- Jovem Dex
- Kawe
- Keyblack
- Mautê
- Orochi
- Recayd Mob
- Sidoka
- COREÔ ENVOLVEITE
- Gueto - Iza
- Errada Ela não tá - Jottapê, Kevinho e ARON
- Senta com Amor - Kevinho e Zé Felipe
- Rainha da Favela - Ludmilla
- Bilhete Premiado - Gabily, Kevin o Chris e MC Kevin
- Bandida - Pabllo Vittar e Pocah
- Atenção - Pedro Sampaio e Luísa Sonza
- Peligrosa - Urias
- ÁLBUM OU EM DO ANO
- Cor - Anavitória
- NU - Djonga
- Te Amo Lá Fora - Duda Beat
- Imaterial - Filipe Ret
- Doce 22 - Luísa Sonza
- Portas - Marisa Monte
- Batidão Tropical - Pabllo Vittar
- Zodíaco - Xamã
- MÚSICA DE CHALLENGE
- Amor ou Litrão - Petter Ferraz e Menor Nico
- Apaga a Luz e Apaga Tudo - MC Torpe
- Bipolar - MC Davi, MC Pedrinho e MC Don Juan
- Disco Arranhado - Malu e DJ Lucas Beat
- Em Homem a Gente Não Confia - MC Manu
- Meu Pedaço de Pecado - João Gomes
- Preta do Cabelo Cacheado - MC Don Juan, TH CDM, DG e Batidão Estronda
- Tipo Gin - Kevin o Chris
- MARATONEI
- Bridgerton - Netflix
- Manhãs de Setembro - Amazon Prime Video
- Elite - Netflix
- Gossip Girl - HBO Max
- As Five - GloboPlay
- Pen15 - Paramount+
- The Handmaid's Tale - Paramount+
- Wandavision - Disney+
- FANDON_REAL_OFICIAL
- Anitters - Anitta
- Beliebers - Justin Bieber
- Blink - Black Pink
- Boca Rosers - Bianca Andrade
- Gavassiers - Manu Gavassi
- Cactos - Juliette
- Little Monsters - Lady Gaga
- RBDManíacos - RBD