Acústico MTV volta com BTS; relembre 10 edições memoráveis

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O projeto chegou às terras tupiniquins em 1990, com Marcelo Nova comandando o piloto que nunca foi lançado. O Barão Vermelho foi o segundo convidado, em 1991, mas sua produção só veio à público em 2006 quando o grupo lançou o box "MTV Barão Vermelho (1991-2005)". Mas o primeiro a ultrapassar a marca de 1 milhão de vendas foi o Acústico MTV - Titãs, com 1,7 milhões de cópias vendidas. O trabalho traz arranjos profundos e belas participações como Marisa Monte, em "Flores", e Marina Lima, em "Cabeça Dinossauro". O sucesso foi tanto para a banda que, no ano seguinte, lançou "Volume Dois", uma espécie de extensão do projeto, mas gravado sem a chancela da MTV. Deste último, além de sucessos da banda, a regravação de "É Preciso Saber Viver", de Roberto Carlos, toca até hoje em algumas rádios.

Lançado em 1998, o Acústico de Rita Lee é considerado um dos 11 melhores eleitos pela Rolling Stone. Gravado em junho de 1998, no Rio de Janeiro, o projeto ganhou disco de platina, com releituras de seus maiores sucessos de Rita Lee. As participações escolhidas a dedo garantem momentos incríveis: Milton Nascimento, Titãs, Paula Toller e Cássia Eller dividiram o palco com Rita. O primeiro citado garantiu uma apresentação bastante acalorada de "Mania de Você". Tudo isso ainda rendeu uma turnê por um ano no Brasil e em alguns países da Europa.

O popular Zeca Pagodinho mostrou que o samba também tem seu lugar no projeto. Em 2003, o Acústico Zeca Pagodinho trouxe as cordas para acompanhar o carioca em versões mais complexas de sambas como "Verdade", "Samba Pras Moças". O show contou, inclusive, com a Velha Guarda da Portela fazendo coro no pout-pourri "Vai Vadiar/Coração em Desalinho". O sucesso do samba acústico foi tanto que Zeca foi o único brasileiro a ter duas edições do projeto. O segundo disco "Acústico MTV - Zeca Pagodinho 2: Gafieira", foi lançado em 2006.

O Acústico de Gal Costa foi gravado em 1997. O convite feito a Herbert Viana para cantar "Lanterna dos Afogados" foi cumprido com sucesso e, mesmo com o nervosismo, garantiu um dos melhores duetos realizados nas edições do projeto no Brasil. No time de convidados ainda temos Zeca Baleiro, Luis Melodia e Frejat. As 16 músicas passeiam por composições da carreira de Gal e de seus convidados.