Acústico MTV volta com BTS; relembre 10 edições memoráveis

Na última semana, a MTV exibiu uma edição especial do Acústico MTV. Os convidados da vez foram os jovens coreanos do grupo BTS. A apresentação dos meninos é um marco importante já que é a primeira edição de k-pop no estilo.
Gravado na Coreia do Sul, o show intimista contou com cinco músicas, sendo quatro canções autorais e um cover do Coldplay. Por conta da pandemia, a apresentação seguiu sem plateia, mas não faltaram mensagens de carinho para o fandom, chamado de Army.
O PROJETO
O Acústico MTV - ou Unplugged MTV - foi criado no fim de 1989. Foram 13 programas que seguiram sendo exibidos no ano seguinte e traziam nomes como 10.000 Maniacs, Aerosmith, Elton John, Sinéad O'Connor, Poison, Stevie Ray Vaughan e Joe Satriani apresentando suas canções em versões mais calma e não plugadas.
Tony Bennet, The Corrs, Shakira, Alicia Keys, Elton John, The Cure, R.E.M., Sting, Mariah Carey, Lauryn Hill, Adele, Rod Stewart, Maroon 5 e até Miley Cyrus - esta com duas participações - são alguns artistas que se apresentaram nesses 31 anos.
Por aqui, artistas como Cássia Eller, Legião Urbana, Marina Lima, Gal Costa, Rita Lee, Art Popular e até Roberto Carlos deixaram sua marca na série, que foi interrompida em 2012 com o Acústico de Arnaldo Antunes e a posterior venda da emissora no Brasil. O retorno aconteceu em 2019 com o Acústico MTV - Tiago Iorc.
Em meio a tantos momentos incríveis e artistas competentes, fica difícil fazer uma seleção. Mas o Divirta-se relembra 10 apresentações memoráveis.
INTERNACIONAIS
MARIAH CAREY
Uma curiosidade é que, no início, ninguém tocava com instrumentos "desplugados", e sim não amplificados - exceto o microfone. A primeira edição com instrumentos totalmente desplugados aconteceu em 1991 com Paul McCartney à frente. Foram 17 canções sendo muitas raras, incluindo três do seu disco de estreia McCartney (1970).
Em, 1992 foi lançado o Unplugged de Eric Clapton. Considerado um dos melhores acústicos e uma das melhores performances da carreira, o registro de 14 canções inclui uma versão do aclamado single "Tears in Heaven". Vale lembrar que este é o álbum mais vendido so selo Acústico MTV de todos os tempos. São 26 milhões de cópias.
Gravado em 1993 e apresenado em 1994, o "MTV Unplugged in New York" é um dos registros mais icônicos da banda comandada por Kurt Cobain. Além de ser o primeiro disco ao vivo da banda, ele conta com canções que fogem dos hits da banda. O único hit presente nas 14 canções é "Come As You Are". O setlist ainda contou com covers do Meat Puppets, Leadbelly, Vaselines e David Bowie. Alguns dizem que este acústico também foi especial porque foi o único a ser grava num take só. O unplugged da banda foi o segundo mais vendido da história com 15 milhões de cópias, tendo a segunda melhor estreia na Billboard, entrando já no número 1 da lista.
O "Alicia Unplugged" foi o acústico que conseguiu quebrar a marca do Nirvana e ter a melhor estreia na Billboard. Foram vendidas mais de 196 mil cópias somente nos Estados Unidos e mais de 245 mil cópias no mundo todo em sua primeira semana. O show traz um bom resgate da carreira até 2005 - quando tinha dois álbuns lançados -, ano em que o projeto foi lançado, e ótimas participações como Damian Marley, em "Welcome to Jamrock", e Adam Levine, em "Wild Horses". O disco contou com 16 faixas e o DVD vinha com as apresentações extras de "Goodbye" e "Butterflyz"
Após dois discos lançados, Mariah Carey trouxe seu primeiro show ao vivo já com o selo da MTV. O disco a ajudou a mostrar que não era uma artista de estúdio e mostrou toda extensão vocal de Carey em 7 canções, sendo a última "Can't Let Go", realizada quase no improviso. O disco permaneceu por 14 semanas no Top 20 da Billboard. A regravação de "I'll Be There" foi a responsável por puxar os números. Lançada um mês antes do EP, ela foi a sexta canção de Carey a atingir o topo da Billboard.
NACIONAIS
CAPITAL INICIAL
O projeto chegou às terras tupiniquins em 1990, com Marcelo Nova comandando o piloto que nunca foi lançado. O Barão Vermelho foi o segundo convidado, em 1991, mas sua produção só veio à público em 2006 quando o grupo lançou o box "MTV Barão Vermelho (1991-2005)". Mas o primeiro a ultrapassar a marca de 1 milhão de vendas foi o Acústico MTV - Titãs, com 1,7 milhões de cópias vendidas. O trabalho traz arranjos profundos e belas participações como Marisa Monte, em "Flores", e Marina Lima, em "Cabeça Dinossauro". O sucesso foi tanto para a banda que, no ano seguinte, lançou "Volume Dois", uma espécie de extensão do projeto, mas gravado sem a chancela da MTV. Deste último, além de sucessos da banda, a regravação de "É Preciso Saber Viver", de Roberto Carlos, toca até hoje em algumas rádios.
Lançado em 1998, o Acústico de Rita Lee é considerado um dos 11 melhores eleitos pela Rolling Stone. Gravado em junho de 1998, no Rio de Janeiro, o projeto ganhou disco de platina, com releituras de seus maiores sucessos de Rita Lee. As participações escolhidas a dedo garantem momentos incríveis: Milton Nascimento, Titãs, Paula Toller e Cássia Eller dividiram o palco com Rita. O primeiro citado garantiu uma apresentação bastante acalorada de "Mania de Você". Tudo isso ainda rendeu uma turnê por um ano no Brasil e em alguns países da Europa.
O popular Zeca Pagodinho mostrou que o samba também tem seu lugar no projeto. Em 2003, o Acústico Zeca Pagodinho trouxe as cordas para acompanhar o carioca em versões mais complexas de sambas como "Verdade", "Samba Pras Moças". O show contou, inclusive, com a Velha Guarda da Portela fazendo coro no pout-pourri "Vai Vadiar/Coração em Desalinho". O sucesso do samba acústico foi tanto que Zeca foi o único brasileiro a ter duas edições do projeto. O segundo disco "Acústico MTV - Zeca Pagodinho 2: Gafieira", foi lançado em 2006.
O Acústico de Gal Costa foi gravado em 1997. O convite feito a Herbert Viana para cantar "Lanterna dos Afogados" foi cumprido com sucesso e, mesmo com o nervosismo, garantiu um dos melhores duetos realizados nas edições do projeto no Brasil. No time de convidados ainda temos Zeca Baleiro, Luis Melodia e Frejat. As 16 músicas passeiam por composições da carreira de Gal e de seus convidados.
Na leva dos milhões em vendas temos também o acústico do Capital Inicial, que ajudou na retomada do grupo. Na época de lançamento trouxe duas músicas inéditas: "Tudo Que Vai" e "Natasha". O projeto foi tão importante para o grupo que em 2020 eles iriam fazer uma turnê em homenagem aos 20 anos do disco, que vendeu 2 milhões de cópias. Dentro das 14 faixas do disco estão as participações de Kiko Zambianchi, no single "Primeiros Erros (Chove)" - que tocou sem parar nas rádios -, e Zélia Duncan, em "Eu Vou Estar", que você confere abaixo.