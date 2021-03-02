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Música

Acústico MTV volta com BTS; relembre 10 edições memoráveis

Série elaborada há 32 anos conta com shows de artistas como Alicia Keys, Nirvana, Gal Costa, Rita Lee, entre vários outros

Publicado em 02 de Março de 2021 às 15:04

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

02 mar 2021 às 15:04
O BTS durante apresentação do 'Acústico MTV'
O BTS durante apresentação do 'Acústico MTV' Crédito: Reprodução/Instagram
Na última semana, a MTV exibiu uma edição especial do Acústico MTV. Os convidados da vez foram os jovens coreanos do grupo BTS. A apresentação dos meninos é um marco importante já que é a primeira edição de k-pop no estilo.
Gravado na Coreia do Sul, o show intimista contou com cinco músicas, sendo quatro canções autorais e um cover do Coldplay. Por conta da pandemia, a apresentação seguiu sem plateia, mas não faltaram mensagens de carinho para o fandom, chamado de Army.

O PROJETO

O Acústico MTV - ou Unplugged MTV - foi criado no fim de 1989. Foram 13 programas que seguiram sendo exibidos no ano seguinte e traziam nomes como 10.000 Maniacs, Aerosmith, Elton John, Sinéad O'Connor, Poison, Stevie Ray Vaughan e Joe Satriani apresentando suas canções em versões mais calma e não plugadas.
Tony Bennet, The Corrs, Shakira, Alicia Keys, Elton John, The Cure, R.E.M., Sting, Mariah Carey, Lauryn Hill, Adele, Rod Stewart, Maroon 5 e até Miley Cyrus - esta com duas participações - são alguns artistas que se apresentaram nesses 31 anos.
Por aqui, artistas como Cássia Eller, Legião Urbana, Marina Lima, Gal Costa, Rita Lee, Art Popular e até Roberto Carlos deixaram sua marca na série, que foi interrompida em 2012 com o Acústico de Arnaldo Antunes e a posterior venda da emissora no Brasil. O retorno aconteceu em 2019 com o Acústico MTV - Tiago Iorc.
Em meio a tantos momentos incríveis e artistas competentes, fica difícil fazer uma seleção. Mas o Divirta-se relembra 10 apresentações memoráveis.

INTERNACIONAIS

MARIAH CAREY

Uma curiosidade é que, no início, ninguém tocava com instrumentos "desplugados", e sim não amplificados - exceto o microfone. A primeira edição com instrumentos totalmente desplugados aconteceu em 1991 com Paul McCartney à frente. Foram 17 canções sendo muitas raras, incluindo três do seu disco de estreia McCartney (1970).
Em, 1992 foi lançado o Unplugged de Eric Clapton. Considerado um dos melhores acústicos e uma das melhores performances da carreira, o registro de 14 canções inclui uma versão do aclamado single "Tears in Heaven". Vale lembrar que este é o álbum mais vendido so selo Acústico MTV de todos os tempos. São 26 milhões de cópias.
Gravado em 1993 e apresenado em 1994, o "MTV Unplugged in New York" é um dos registros mais icônicos da banda comandada por Kurt Cobain. Além de ser o primeiro disco ao vivo da banda, ele conta com canções que fogem dos hits da banda. O único hit presente nas 14 canções é "Come As You Are". O setlist ainda contou com covers do Meat Puppets, Leadbelly, Vaselines e David Bowie. Alguns dizem que este acústico também foi especial porque foi o único a ser grava num take só. O unplugged da banda foi o segundo mais vendido da história com 15 milhões de cópias, tendo a segunda melhor estreia na Billboard, entrando já no número 1 da lista.
O "Alicia Unplugged" foi o acústico que conseguiu quebrar a marca do Nirvana e ter a melhor estreia na Billboard. Foram vendidas mais de 196 mil cópias somente nos Estados Unidos e mais de 245 mil cópias no mundo todo em sua primeira semana. O show traz um bom resgate da carreira até 2005 - quando tinha dois álbuns lançados -, ano em que o projeto foi lançado, e ótimas participações como Damian Marley, em "Welcome to Jamrock", e Adam Levine, em "Wild Horses". O disco contou com 16 faixas e o DVD vinha com as apresentações extras de "Goodbye" e "Butterflyz"
Após dois discos lançados, Mariah Carey trouxe seu primeiro show ao vivo já com o selo da MTV. O disco a ajudou a mostrar que não era uma artista de estúdio e mostrou toda extensão vocal de Carey em 7 canções, sendo a última "Can't Let Go", realizada quase no improviso. O disco permaneceu por 14 semanas no Top 20 da Billboard. A regravação de "I'll Be There" foi a responsável por puxar os números. Lançada um mês antes do EP, ela foi a sexta canção de Carey a atingir o topo da Billboard.

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NACIONAIS

CAPITAL INICIAL

O projeto chegou às terras tupiniquins em 1990, com Marcelo Nova comandando o piloto que nunca foi lançado. O Barão Vermelho foi o segundo convidado, em 1991, mas sua produção só veio à público em 2006 quando o grupo lançou o box "MTV Barão Vermelho (1991-2005)". Mas o primeiro a ultrapassar a marca de 1 milhão de vendas foi o Acústico MTV - Titãs, com 1,7 milhões de cópias vendidas. O trabalho traz arranjos profundos e belas participações como Marisa Monte, em "Flores", e Marina Lima, em "Cabeça Dinossauro". O sucesso foi tanto para a banda que, no ano seguinte, lançou "Volume Dois", uma espécie de extensão do projeto, mas gravado sem a chancela da MTV. Deste último, além de sucessos da banda, a regravação de "É Preciso Saber Viver", de Roberto Carlos, toca até hoje em algumas rádios.
Lançado em 1998, o Acústico de Rita Lee é considerado um dos 11 melhores eleitos pela Rolling Stone. Gravado em junho de 1998, no Rio de Janeiro, o projeto ganhou disco de platina, com releituras de seus maiores sucessos de Rita Lee. As participações escolhidas a dedo garantem momentos incríveis: Milton Nascimento, Titãs, Paula Toller e Cássia Eller dividiram o palco com Rita. O primeiro citado garantiu uma apresentação bastante acalorada de "Mania de Você". Tudo isso ainda rendeu uma turnê por um ano no Brasil e em alguns países da Europa.
O popular Zeca Pagodinho mostrou que o samba também tem seu lugar no projeto. Em 2003, o Acústico Zeca Pagodinho trouxe as cordas para acompanhar o carioca em versões mais complexas de sambas como "Verdade", "Samba Pras Moças". O show contou, inclusive, com a Velha Guarda da Portela fazendo coro no pout-pourri "Vai Vadiar/Coração em Desalinho". O sucesso do samba acústico foi tanto que Zeca foi o único brasileiro a ter duas edições do projeto. O segundo disco "Acústico MTV - Zeca Pagodinho 2: Gafieira", foi lançado em 2006.
O Acústico de Gal Costa foi gravado em 1997. O convite feito a Herbert Viana para cantar "Lanterna dos Afogados" foi cumprido com sucesso e, mesmo com o nervosismo, garantiu um dos melhores duetos realizados nas edições do projeto no Brasil. No time de convidados ainda temos Zeca Baleiro, Luis Melodia e Frejat. As 16 músicas passeiam por composições da carreira de Gal e de seus convidados.
Na leva dos milhões em vendas temos também o acústico do Capital Inicial, que ajudou na retomada do grupo. Na época de lançamento trouxe duas músicas inéditas: "Tudo Que Vai" e "Natasha". O projeto foi tão importante para o grupo que em 2020 eles iriam fazer uma turnê em homenagem aos 20 anos do disco, que vendeu 2 milhões de cópias. Dentro das 14 faixas do disco estão as participações de Kiko Zambianchi, no single "Primeiros Erros (Chove)" - que tocou sem parar nas rádios -, e Zélia Duncan, em "Eu Vou Estar", que você confere abaixo.

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