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Música

'Acústico MTV' com o grupo de k-pop BTS tem estreia mundial

Emissora exibe a apresentação do grupo sul-coreano nesta terça-feira, 23, a partir das 23h

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 17:36

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 fev 2021 às 17:36
BTS no clipe de Life Goes On
BTS no clipe de Life Goes On Crédito: Reprodução/YouTube
Em mais uma edição especial, o clássico programa Acústico MTV estreia mundialmente nesta terça-feira, 23, o show intimista do grupo de k-pop BTS, que irá ao ar às 23h. No show, que foi gravado na Coreia do Sul, os jovens músicos RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook interpretam versões inéditas dos sucessos mais marcantes da carreira do grupo, além de canções do último álbum BE.
BTS é uma banda sul-coreana de k-pop reconhecida pela música autêntica, performances de alto nível e a forma como interage com seus fãs, o grupo se estabeleceu como superstar mundial quebrando incontáveis recordes.
O Acústico MTV marcou época se transformando em um dos programas de maior sucesso da emissora. Entre os nomes brasileiros que já passaram por ele, estão Legião Urbana, Rita Lee, Gilberto Gil, Capital Inicial, Charlie Brown Jr, Cidade Negra, Kid Abelha, Zeca Pagodinho, Ira, Titãs, Gal Costa, Os Paralamas do Sucesso, Lulu Santos, Cássia Eller, Roberto Carlos, Jorge Ben Jor, O Rappa, Sandy e Junior, Tiago Iorc.
Entre os destaques internacionais que estiveram no Unplugged da MTV estão nomes como Eric Clapton, Rod Stewart, Pearl Jam e Nirvana.

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