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Solidariedade

Fãs do BTS doam R$ 48 mil para ONG especializada em câncer infantil

Ação ocorre pelo 2º ano seguido e é uma forma de comemorar o lançamento da música Promise

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 14:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 14:32
BTS no clipe de Life Goes On
BTS no clipe de Life Goes On Crédito: Reprodução/YouTube
Um fã clube do cantor Jimin, membro do grupo de K-pop BTS, doou na segunda-feira, 28, o equivalente a R$ 48 mil para uma ONG especializada em cuidados para crianças com câncer infantil. A ação ocorre anualmente para comemorar o aniversário da música Promise.
A doação foi informada pela Korea Leukemia Children's Foundation (Fundação da Coreia para Crianças com Leucemia) pelo Twitter, que publicou um certificado da doação. A publicação contou que a iniciativa foi do fã clube All For Jimin (Todos por Jimin), que reuniu cerca de 10,13 milhões de won, moeda da Coreia do Sul.
Em seu site, a ONG explica que foi "criada para apoiar crianças com câncer na infância a terem uma vida saudável e feliz e ajudá-las a se tornarem membros saudáveis da sociedade". Uma outra doação foi feita em 2019 pelo fã clube, com o mesmo valor.
A ação é feita pelo grupo para celebrar o lançamento de Promise, em 2018, a primeira música autoral de Jimin. Com 25 anos, o cantor é um dos sete membros do BTS, o grupo de pop sul coreano mais famoso do mundo.
Na conta da ONG no Twitter, há diversas publicações de outras doações feitas por fãs de grupos ou cantores de K-pop ao longo do ano, como Super Junior, SF9, Iz*One e Mamamoo.

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