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BTS, Kelly Rowland e Zé Neto e Cristiano nos lançamentos da semana #61

Miley Cyrus, Péricles, Jojo Todynho e Elba Ramalho também estão na lista do Divirta-se

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 00:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 00:16
BTS no clipe de Life Goes On
BTS no clipe de Life Goes On Crédito: Reprodução/YouTube
Pop, hip hop, forró, pagode, sertanejo, funk e eletrônico compõem a nova lista de músicas do Divirta-se. Na última semana de novembro, artistas como BTS, Elba Ramalho e Zé Neto e Cristiano trazem trabalhos completos e repletos de faixas inéditas.
Quem também aparece é Kelly Rowland, Péricles e Miley Cyrus, que trazen singles esperados pelos fãs. Confira a lista completa de lançamentos abaixo.
  • "PRISONER" - MILEY CYRUS E DUA LIPA
  • Miley Cyrus apresenta mais uma faixa do álbum "Plastic Hearts", que será lançado oficialmente nesta sexta-feira (27). Desta vez, a parceria é com Dua Lipa na faixa "Prisoner". A música chega com clipe em que as cantoras aparecem no melhor estilo banda de rock dos anos 1980 e 1990. As duas embarcam numa van com direito a muita pegação até chegar no show.
  • "MIS OJOS LLORAN POR TI" - CNCO
  • Os rapazes do CNCO trouxeram mais um aperitivo do próximo álbum "Déja Vu". "Mis Ojos Lloran Por Ti é um reggaeton lento e chega com clipe. O vídeo mostra Christopher, Richard, Joel, Erick e Zabdiel se jogando nos passinhos de dança em meio a um ensaio de fotos. Lembra bastante o clipe de "Tearin' Up My Heart", do Nsync. A diferença está no ritmo mais devagar que o da boyband dos anos 1990. Confira e tire as conclusões.
  • "HITMAN" - KELLY ROWLAND
  • Kelly Rowland segue o ano com mais um lançamento. Depois de Coffee e Crazy, a ex-Destiny's Child apresenta "Hitman". O single chega com um lyric video bem colorido. Confira o lançamento.
  • "MONSTER" - SHAWN MENDES E JUSTIN BIEBER
  • A esperada parceria entre Shawn Mendes e Justin Bieber está entre nós. "Monster" fala sobre o estrelato e seu lado amargo. Na letra, Bieber chega a relembrar seus erros no início da carreira. Confira o clipe que já passa dos 25 milhões de views.
  • "LEAD ME BACK" - RALK E GHOSTT FEAT. JULIAH
  • O DJ Ralk, em parceria com o produtor GHOSTT, apresenta "Lead Me Back". Canção que flerta com o dance dos anos 1990, "Lead..." conta com feat com a cantora Juliah, responsável pelos vocais. A união do trio resulta em um progressive house vibrante e sonoro, que acerta em cheio os ouvidos saudosistas do house dos fim do século XX.
  • "LINDA, CHIQUE, SEXY & BRABA" - KYNNIE
  • Com uma mensagem autoafirmativa poderosa, a cantora Kynnie lança "Linda, Chique, Sexy & Braba". O último single de Kynnie em 2020 chega para empoderar as mulheres negras. A música encerra a trilogia que teve início com as canções "Simples e Assim" e "Desculpa os Áudios". Em conjunto, as três faixas compõem uma verdadeira jornada da heroína, na qual ela se apresentou segura e potente, na sequência sofreu por amor, e agora dá a volta por cima com empoderamento e autoconhecimento, respectivamente.
  • "VOLTA QUE DÁ TEMPO" - GAAB
  • Trap, soul, funk, pagode... Gaab já mostrou diversas facetas na carreira. Dando início a uma nova fase, ele apresenta "Volta Que Dá Tempo". Mergulhada no R&B, a música abre os lançamentos de "Hora do Show", seu próximo disco solo com previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2021. A canção chega ainda com um clipe no canal do artista do YouTube, ilustrando os desencontros por meio de um casal de bailarinos que executam movimentos de dança contemporânea.
  • "HOMEM INVISÍVEL" - PÉRICLES FEAT. PROJOTA
  • Péricles apresenta mais uma faixa do álbum Tô Achando que é Amor, que vem sendo divulgado em EPs desde agosto. "Homem Invisível" conta com a participação do rapper Projota e é um brado por respeito vindo das ruas, daqueles que só são lembrados quando fazem gol ou quando cantam na avenida, mas que não têm voz para galgar melhores lugares na sociedade. Escolhemos o Dia da Consciência Negra para o lançamento de Homem Invisível para que essa música seja também uma ferramenta de luta por melhores condições de vida para o povo menos favorecido, que em sua maioria é o povo negro. Temos muito o que comemorar, mas a luta não está vencida ainda, comenta.

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  • "DOMINADA" - JOJO MARONTTINNI, DJ BATATA E MC DU BLACK
  • Mesmo confinada, Jojo Todynho tem música sendo lançada. A cantora se uniu a MC Du Black e apresenta "Dominada". O funk fala da relação de dominação e prazer de um casal entre quatro paredes. A música chega com clipe no maior estilo sadomasoquista. Confira.

ÁLBUNS E EPs

  • "VOZ & VIOLÃO" - ZÉ NETO E CRISTIANO
  • Com produção musical de Dudu Oliveira, Zé Neto & Cristiano apresentam o EP "Voz & Violão". O trabalho é composto por cinco faixas inéditas com bastante sertanejo no melhor barzinho e violão: Esses Vícios, Marcha de Núpcias, Vida Noturna, Imagina Pra Ela e Atentado Pessoal. Esses Vícios é a primeira canção a ganhar clipe. A partir desta semana, as demais faixas também ganharão conteúdo audiovisual no canal dos artistas no YouTube.
  • "EU E VOCÊS" - ELBA RAMALHO
  • Elba Ramalho apresenta seu 38º disco. "Eu e Vocês" conta com 12 faixas gravadas na casa da artista, incluindo - de forma remota - a participação de grandes músicos do Rio de Janeiro e de Recife, como Mestrinho e Padre Fábio de Melo. Luã Yvys, filho de Elba, foi quem produziu o disco, que exalta os sentimentos vividos neste momento atual onde se consolidou a união familiar da artista. A primeira faixa lançada, "Maçã do Rosto" trouxe um lyric video muito expressivo para o YouTube. A faixa título do projeto foi composta por Zélia Duncan e inspirada pelas postagens de Elba durante a pandemia. A música conta com a participação de Luã e dos outros três filhos de Elva: Maria Clara, Maria Paula e Maria Esperança.
  • "ARA KETU EM CASA - VOL. 2" - ARA KETU
  • No dia da Consciência Negra, Ara Ketu lançou segunda parte de álbum "Ara Ketu em Casa" com homenagem à música baiana. No álbum, que tem 6 faixas, os fãs vão contar com hits do grupo e homenagens ao Olodum e Timbalada que, assim como o Ara, fomentam a cultura negra no Brasil e no mundo. Serão quatro músicas do Ara Ketu ("Avisa a Vizinha", "Toma Lá, Dá Cá", "Ô Meu Pai" e "Praça da Paixão"), um medley em homenagem ao Olodum ("Protesto Do Olodum/Faraó Divindade do Egito") e um hit da Timbalada ("Beija-Flor").
  • "CP 25 ANOS - VOl.4" - CALCINHA PRETA
  • A banda Calcinha Preta apresenta a quarta parte do DVD "CP 25 Anos". Com 3 faixas, "CP 25 Anos - Vol. 4" traz a participação de Márcia Fellipe na faixa "Perdeu Playboy". Vale lembrar que o DVD "CP 25 Anos" promete reunir sucessos da banda e participações de Gusttavo Lima, MC JottaPê e Raí Saia Rodada.
  • "BE" - BTS
  • O aguardado álbum da maior banda de k-pop chegou. "BE" chega com oito faixas, incluindo o hit "Dynamite". A música de trabalho é Life Goes On, que chega com clipe no qual os cantores aparecem bem à vontade curtindo momentos juntos. Veja o clipe e confira o álbum inteiro na sequência.
  • "HIP HOP RARE" - L7NNON
  • Direto de Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro, L7NNON apresenta seu segundo álbum "Hip Hop Rare". São 15 músicas em que o rapper canta sob a perspectiva de um batalhador que chegou onde sempre sonhou, mas reforça as dificuldades da caminhada. Lírica afiada, diferentes cadências no flow, vivência e muito papo reto garantem um disco completo, que conta ainda com a participação de Gaab, Black Alien, MC Hariel, MC Marks, Pescadinha e Bolinho. Confira a produção.

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