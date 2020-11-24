BTS, Kelly Rowland e Zé Neto e Cristiano nos lançamentos da semana #61

Pop, hip hop, forró, pagode, sertanejo, funk e eletrônico compõem a nova lista de músicas do Divirta-se. Na última semana de novembro, artistas como BTS, Elba Ramalho e Zé Neto e Cristiano trazem trabalhos completos e repletos de faixas inéditas.
Quem também aparece é Kelly Rowland, Péricles e Miley Cyrus, que trazen singles esperados pelos fãs. Confira a lista completa de lançamentos abaixo.
- "PRISONER" - MILEY CYRUS E DUA LIPA
- Miley Cyrus apresenta mais uma faixa do álbum "Plastic Hearts", que será lançado oficialmente nesta sexta-feira (27). Desta vez, a parceria é com Dua Lipa na faixa "Prisoner". A música chega com clipe em que as cantoras aparecem no melhor estilo banda de rock dos anos 1980 e 1990. As duas embarcam numa van com direito a muita pegação até chegar no show.
- "MIS OJOS LLORAN POR TI" - CNCO
- Os rapazes do CNCO trouxeram mais um aperitivo do próximo álbum "Déja Vu". "Mis Ojos Lloran Por Ti é um reggaeton lento e chega com clipe. O vídeo mostra Christopher, Richard, Joel, Erick e Zabdiel se jogando nos passinhos de dança em meio a um ensaio de fotos. Lembra bastante o clipe de "Tearin' Up My Heart", do Nsync. A diferença está no ritmo mais devagar que o da boyband dos anos 1990. Confira e tire as conclusões.
- "HITMAN" - KELLY ROWLAND
- Kelly Rowland segue o ano com mais um lançamento. Depois de Coffee e Crazy, a ex-Destiny's Child apresenta "Hitman". O single chega com um lyric video bem colorido. Confira o lançamento.
- "MONSTER" - SHAWN MENDES E JUSTIN BIEBER
- A esperada parceria entre Shawn Mendes e Justin Bieber está entre nós. "Monster" fala sobre o estrelato e seu lado amargo. Na letra, Bieber chega a relembrar seus erros no início da carreira. Confira o clipe que já passa dos 25 milhões de views.
- "LEAD ME BACK" - RALK E GHOSTT FEAT. JULIAH
- O DJ Ralk, em parceria com o produtor GHOSTT, apresenta "Lead Me Back". Canção que flerta com o dance dos anos 1990, "Lead..." conta com feat com a cantora Juliah, responsável pelos vocais. A união do trio resulta em um progressive house vibrante e sonoro, que acerta em cheio os ouvidos saudosistas do house dos fim do século XX.
- "LINDA, CHIQUE, SEXY & BRABA" - KYNNIE
- Com uma mensagem autoafirmativa poderosa, a cantora Kynnie lança "Linda, Chique, Sexy & Braba". O último single de Kynnie em 2020 chega para empoderar as mulheres negras. A música encerra a trilogia que teve início com as canções "Simples e Assim" e "Desculpa os Áudios". Em conjunto, as três faixas compõem uma verdadeira jornada da heroína, na qual ela se apresentou segura e potente, na sequência sofreu por amor, e agora dá a volta por cima com empoderamento e autoconhecimento, respectivamente.
- "VOLTA QUE DÁ TEMPO" - GAAB
- Trap, soul, funk, pagode... Gaab já mostrou diversas facetas na carreira. Dando início a uma nova fase, ele apresenta "Volta Que Dá Tempo". Mergulhada no R&B, a música abre os lançamentos de "Hora do Show", seu próximo disco solo com previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2021. A canção chega ainda com um clipe no canal do artista do YouTube, ilustrando os desencontros por meio de um casal de bailarinos que executam movimentos de dança contemporânea.
- "HOMEM INVISÍVEL" - PÉRICLES FEAT. PROJOTA
- Péricles apresenta mais uma faixa do álbum Tô Achando que é Amor, que vem sendo divulgado em EPs desde agosto. "Homem Invisível" conta com a participação do rapper Projota e é um brado por respeito vindo das ruas, daqueles que só são lembrados quando fazem gol ou quando cantam na avenida, mas que não têm voz para galgar melhores lugares na sociedade. Escolhemos o Dia da Consciência Negra para o lançamento de Homem Invisível para que essa música seja também uma ferramenta de luta por melhores condições de vida para o povo menos favorecido, que em sua maioria é o povo negro. Temos muito o que comemorar, mas a luta não está vencida ainda, comenta.
- "DOMINADA" - JOJO MARONTTINNI, DJ BATATA E MC DU BLACK
- Mesmo confinada, Jojo Todynho tem música sendo lançada. A cantora se uniu a MC Du Black e apresenta "Dominada". O funk fala da relação de dominação e prazer de um casal entre quatro paredes. A música chega com clipe no maior estilo sadomasoquista. Confira.
ÁLBUNS E EPs
- "VOZ & VIOLÃO" - ZÉ NETO E CRISTIANO
- Com produção musical de Dudu Oliveira, Zé Neto & Cristiano apresentam o EP "Voz & Violão". O trabalho é composto por cinco faixas inéditas com bastante sertanejo no melhor barzinho e violão: Esses Vícios, Marcha de Núpcias, Vida Noturna, Imagina Pra Ela e Atentado Pessoal. Esses Vícios é a primeira canção a ganhar clipe. A partir desta semana, as demais faixas também ganharão conteúdo audiovisual no canal dos artistas no YouTube.
- "EU E VOCÊS" - ELBA RAMALHO
- Elba Ramalho apresenta seu 38º disco. "Eu e Vocês" conta com 12 faixas gravadas na casa da artista, incluindo - de forma remota - a participação de grandes músicos do Rio de Janeiro e de Recife, como Mestrinho e Padre Fábio de Melo. Luã Yvys, filho de Elba, foi quem produziu o disco, que exalta os sentimentos vividos neste momento atual onde se consolidou a união familiar da artista. A primeira faixa lançada, "Maçã do Rosto" trouxe um lyric video muito expressivo para o YouTube. A faixa título do projeto foi composta por Zélia Duncan e inspirada pelas postagens de Elba durante a pandemia. A música conta com a participação de Luã e dos outros três filhos de Elva: Maria Clara, Maria Paula e Maria Esperança.
- "ARA KETU EM CASA - VOL. 2" - ARA KETU
- No dia da Consciência Negra, Ara Ketu lançou segunda parte de álbum "Ara Ketu em Casa" com homenagem à música baiana. No álbum, que tem 6 faixas, os fãs vão contar com hits do grupo e homenagens ao Olodum e Timbalada que, assim como o Ara, fomentam a cultura negra no Brasil e no mundo. Serão quatro músicas do Ara Ketu ("Avisa a Vizinha", "Toma Lá, Dá Cá", "Ô Meu Pai" e "Praça da Paixão"), um medley em homenagem ao Olodum ("Protesto Do Olodum/Faraó Divindade do Egito") e um hit da Timbalada ("Beija-Flor").
- "CP 25 ANOS - VOl.4" - CALCINHA PRETA
- A banda Calcinha Preta apresenta a quarta parte do DVD "CP 25 Anos". Com 3 faixas, "CP 25 Anos - Vol. 4" traz a participação de Márcia Fellipe na faixa "Perdeu Playboy". Vale lembrar que o DVD "CP 25 Anos" promete reunir sucessos da banda e participações de Gusttavo Lima, MC JottaPê e Raí Saia Rodada.
- "BE" - BTS
- O aguardado álbum da maior banda de k-pop chegou. "BE" chega com oito faixas, incluindo o hit "Dynamite". A música de trabalho é Life Goes On, que chega com clipe no qual os cantores aparecem bem à vontade curtindo momentos juntos. Veja o clipe e confira o álbum inteiro na sequência.
- "HIP HOP RARE" - L7NNON
- Direto de Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro, L7NNON apresenta seu segundo álbum "Hip Hop Rare". São 15 músicas em que o rapper canta sob a perspectiva de um batalhador que chegou onde sempre sonhou, mas reforça as dificuldades da caminhada. Lírica afiada, diferentes cadências no flow, vivência e muito papo reto garantem um disco completo, que conta ainda com a participação de Gaab, Black Alien, MC Hariel, MC Marks, Pescadinha e Bolinho. Confira a produção.