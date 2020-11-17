Gal Costa, Ariana Grande e Wesley Safadão nos lançamentos da semana #60

A terceira semana de outubro chega com bons lançamentos para quem gosta de pop e MPB. O maior destaque fica para Gal Costa, que está revisitando suas músicas com os novos nomes da música.
Por falar em revisitar, uma trupe de artistas internacionais se uniram num projeto para ajudar desabrigados no Reino Unido. Quer uns nomes? Cher, Kylie Minogue, James Morrison, Lenny Kravitz, entre outros.
Além dela, tem clipe da música nova de Ariana Grande e disco novo do Wesley Safadão. Confira a lista do Divirta-se, que começa com a estreia do capixaba Pedro Victor, e atualize a playlist.
- "PELE" - PEDRO VICTOR
- O capixaba Pedro Victor apresenta sua música de estreia. Autoral, "Pele" traz em sua letra a aceitação e o amor próprio. A música chega com clipe e participações de dançarinos da Grande Vitória fazendo performances. Confira.
- "34+35" - ARIANA GRANDE
- Ariana Grande divulgou o videoclipe da faixa 34+35, presente no recém-lançado álbum Positions. Com direção de Director X, o vídeo traz a cantora como uma cientista tentando fazer um "clone", que acaba dando errado. Com muita dança e bela produção, o clipe tem um ar setentista, que remete ao filme "Austin Powers", ainda mais na parte da dança. Confira.
- "STOP CRYING YOUR HEART OUT" - ALL STARS
- O clássico do Oasis ganhou uma versão repleta de significado. A BBC reuniu diversos artistas para ajudar a Children In Need, organização que ajuda crianças e jovens em situação de risco no Reino Unido. Entre as vozes, você encontra Cher, Kylie Minogue, Mel C e Robbie Williams. Lançada pela rádio BBC Radio 2, através da Universal Music, a faixa trouxe também Ava Max, Clean Bandit, James Morrison, Lenny Kravitz, Nile Rodgers e mais. Que timaço, vale muito ouvir.
- "LANCE INDIVIDUAL" - JORGE E MATEUS
- A nova música da dupla conta a história de um casal que só dá certo se os dois estiverem separados. A canção, que faz parte do álbum "Tudo em Paz", chega ainda com um clipe da apresentação gravada em setembro deste ano na cidade de Pirenópolis, no interior de Goiás. O disco completo tem lançamento previsto para o início de 2021.
- "NA TELA" - PITTY
- Pitty apresenta "Na Tela". Produzida na quarentena da cantora, a faixa fala de quando os relacionamentos passam a depender mais das telas do que a presença. Confira o clipe da canção.
- "ELA É LINDA" - DANNY FEAT. FERRUGEM E DJ 2F
- A faixa faz parte do novo projeto do funkeiro carioca Danny, onde mistura o pagode de Ferrugem e funk do DJ 2F. "Ela É Linda" conta a história um relacionamento só para curtir a vida, sem lances e paixões. "Os convidados trazem para o primeiro single um funk romântico, com uma pitada de ousadia. Confira.
- "TARSILINHA" - ZECA BALEIRO FEAT. NÁ OZZETTI
- Zeca Baleiro e a produtora Pinguim Content apresentam a música tema do filme de animação "Tarsilinha". O longa metragem é inspirado na obra de Tarsila do Amaral e conta a história de Tarsilinha, uma menina de 8 anos que embarca numa jornada incrível para recuperar as memórias roubadas de sua mãe. A canção, composta por Zeca Baleiro especialmente para o filme, ressalta a brasilidade presente no longa, especialmente nas suas cores, paisagens e personagens originários da cultura brasileira, como a Cuca e o Saci. Confira o clipe.
- "FREQUENTE(MENTE)" - CHAMELEO E PABLLO VITTAR
- O encontro de Chameleo e Pabllo Vittar rendeu num belo clipe de ficção científica. Misturando as batidas do jovem com a voz de Vittar, a música fala de mentira. Confira o clipe.
- "CHEIA DE MANIAS" - ART POPULAR
- O grupo Art Popular resolveu regravar o clássico do Raça Negra, "Cheia de Manias". A versão faz parte do projeto "Os Bambas", um musical com releituras de clássicos do samba como Ataulfo Alves, João Gilberto, Trio Mocotó, Agepê, Jair Rodrigues, Baden Powell, Demônios da Garoa, Jorge Ben, Olodum, Banda Raça Negra, entre outros. O musical foi gravado ao vivo no Auditório do Ibirapuera em agosto de 2019 e contou com as participações de Leci Brandão e Anderson Leonardo (Grupo Molejo).
- "TE TRAGO À TONA" - DANIEL
- Daniel apresenta sua nova música de trabalho. Composição de Dudu Borges, Euler Coelho e Luan Santana, "Te Trago à Tona" tem levada intimista, romântica e delicada. "Estou feliz com o resultado. É uma obra marcante, que ficou comigo, na cabeça e no coração, até eu conseguir gravar. A música tem dessas características incríveis", reflete o cantor.
- "NIPE DE BANDIDA" - IGOR SALES E PEZÃO
- Meio português, meio espanhol. Quem ouve a voz de Igor Sales pela primeira vez nem imagina que o artista nasceu em Diadema (SP). O cantor de 24 anos, que aposta forte no reggaeton, desta vez se jogou nas batidas do funk com Pezão. Confira a novidade.
- "SÓ EU SEI TE ARREPIAR" - BG E RODRIGUINHO
- BG segue na divulgação de seu recente EP "Pagodinho Romântico". Depois do sucesso de "Oi, Prazer", com Gaab, ele traz a parceria de Rodriguinho na faixa "Só Eu Sei Te Arrepiar". Mesclando novamente o soul e o pagode, a faixa chega com clipe.
- "AVARANDADO" E "NENHUMA DOR" - GAL COSTA FEAT. RODRIGO AMARANTES E ZECA VELOSO
- Gal Costa resolveu comemorar o aclamado álbum "Domingo" (1967) e trouxe Rodrigo Amarante e Zeca Veloso para regravar duas canções do disco. Elas fazem parte do projeto "Gal 75", que reúne artistas da nova geração cantando com Gal os sucessos da cantora. Serão 10 músicas que serão lançadas aos poucos até fevereiro de 2021. Confira os dois primeiros lançamentos.
ÁLBUNS E EPs
- "PAZ, AMOR E GRAVE" - RUXELL
- O beatmaker Ruxell - que compõe o trio de produtores Dogz ao lado de Pablo Bispo e Sergio Santos - apresenta seu primeiro álbum, batizado de "Paz, Amor e Grave". Nele, o produtor mostra toda a essência e personalidade. São 11 faixas com participações de diversos nomes como IZA, Gloria Groove, Di Ferrero, Rincon Sapiência, MC Rebecca, Jerry Smith, Psirico, Kafé, BRAZA, entre outros. A música de trabalho é "Tremelique", que conta com Lexa e MC WM e traz o pop/reggae como base. Ela chega com um clipe que você confere abaixo.
- "SAFADÃO AMPLIFICADO" - WESLEY SAFADÃO
- Após o sucesso do single Confidencial, Wesley Safadão o álbum Safadão Amplificado. Com 8 faixas inéditas, o destaque vai para Ele é Ele, Eu Sou Eu, que traz a participação especial de Os Barões da Pisadinha. A música chega também com um videoclipe, disponível no canal oficial de Wesley na plataforma de vídeos, apresentando a irreverência e a alegria do piseiro, novo ritmo do Nordeste que está conquistando o Brasil. Além deste, Safadão Amplificado vem acompanhado de vídeos gravados em Recife sob o comando do diretor Kelson Veras, parceiro de Safadão, que serão lançados no decorrer do ano.
- "MARGEM, FINDA A VIAGEM" - ADRIANA CALCANHOTO
- Gravado ao vivo na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, em dezembro de 2019, "Margem, Finda a Viagem" está disponível no streaming. Com 18 faixas, o disco conta com duas participações de Rubel (Você Me Pergunta e Mentiras) e grandes sucessos da carreira da cantora. A primeira canção com clipe é "Devolva-Me", que ganhou uma versão trabalhada na Jovem Guarda. Confira.
- "YOUNG DUMB THRILLS" - MCFLAY
- O álbum de retorno do McFlay está entre nós. São 12 faixas - incluindo as já lançadas "Happiness" e "Tonight Is The Night" - que mostram o amadurecimento da banda e trata de assuntos mais sérios, como a depressão. Confira o disco.