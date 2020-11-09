Little Mix, Foo Fighters e Sérgio Britto nos lançamentos da semana #59

A segunda semana de novembro chega com bons lançamentos para a galera que curte pop e rock. No primeiro gênero, destaque para os esperados álbuns do Little Mix e de Kylie Minogue.

No rock, uma surpresa boa: o retorno do System Of a Down após 15 anos sem músicas inéditas. Outra coisa boa são as novas canções do Foo Fighters, Biquini Cavadão e Sérgio Britto. Mas a lista de canções ainda tem sertanejo, pagode, eletrônico e muito mais. Confira.