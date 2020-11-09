Little Mix, Foo Fighters e Sérgio Britto nos lançamentos da semana #59

A segunda semana de novembro chega com bons lançamentos para a galera que curte pop e rock. No primeiro gênero, destaque para os esperados álbuns do Little Mix e de Kylie Minogue.
No rock, uma surpresa boa: o retorno do System Of a Down após 15 anos sem músicas inéditas. Outra coisa boa são as novas canções do Foo Fighters, Biquini Cavadão e Sérgio Britto. Mas a lista de canções ainda tem sertanejo, pagode, eletrônico e muito mais. Confira.
- "RODOU" - CLAUDIA LEITTE E WESLEY SAFADÃO
- Claudia Leitte se uniu a Wesley Safadão para seu novo single. "Rodou" integrará o novo EP da cantora, que será disponibilizado ainda neste ano, e chega com um clipe filmado em tecnologia 4D. Eu estou muito empolgada com esse trabalho que foi feito com muito amor e ao lado de pessoas tão especiais, como do meu amigo Wesley Safadão. Ele topou embarcar nesse projeto onde aparecemos juntos, mesmo que tenhamos filmados em dias e em estúdios diferentes. O resultado ficou massa!, conta Claudia Leitte.
- "TODO AMOR QUE HOUVER NESSA VIDA" - BIQUINI CAVADÃO
- Após apresentar a canção numa live com vários convidados em agosto em prol da Sociedade viva Cazuza, Bruno Gouveia curtiu a versão voz e violão para a música e resolveu disponibilizá-la para os fãs. A estreia ocorre ao mesmo tempo em que a banda entra novamente em estúdio para gravar um disco de inéditas, desta vez com a produção de Paul Ralphes, e previsto para 2021.
- "FKGO" - CAROLA E KOHEN
- Com os suportes de David Guetta, Morgan Page, Fedde Le Grand, Mike Williams, e entre outros, os DJs e produtores Carola e Kohen apresentam sua nova música, FKGO, pela Braslive. Na música, o duo incentiva que você faça o que você quiser sem se preocupar com o que os outros vão falar. O que você tiver vontade de fazer, vá e faça logo. Assim também foi a produção com a Carola. Foi divertido fazer essa track, onde as coisas fluíram a nosso favor. Achamos o vocal certo muito fácil, acertamos a pegada e tudo que foi usado parece que já estava no lugar certo para que se encaixasse de primeira. Amei trabalhar com ela, que é a principal representante feminina do Sul no quesito música eletrônica, conta Kohen.
- "SHAME SHAME" - FOO FIGHTERS
- A banda americana Foo Fighters transformou o Studio 8H do 30 Rockefeller Plaza em uma festa do rock com a primeira apresentação do novo single Shame Shame, exibida no programa Saturday Night Live do último sábado, 7 de novembro, sob o comando do amigo da banda Dave Chappelle. Shame Shame é o primeiro single do mais novo álbum da banda, Medicine at Midnight, com lançamento previsto para 5 de fevereiro de 2021 pela Roswell Records/RCA Records. O álbum terá nove canções e já está em pré-venda, além de uma edição limitada em vinil roxo, disponível exclusivamente pela loja da banda.
- "VENENO E REMÉDIO" - MAIARA E MARAÍSA
- Dizem que a dose é o que diferencia o remédio do veneno, certo? Já para Maiara & Maraisa, exagerar na dose de lançamentos é o melhor remédio para terminar esse 2020 desafiador! Por isso, as irmãs lançam o single Veneno e Remédio,f aixa inédita foi gravada durante a Fun Live, que a dupla realizou em um parque de diversões, e chega também com um clipe disponibilizado no canal das cantoras no YouTube. Apostando em uma sonoridade mais pop e menos sofrência, a música traz uma batida agitada e com elementos do funk, bastante diferente do momento mais raiz apresentado no projeto Patroas, fruto da parceria com Marília Mendonça.
- PROTECT THE LAND" E "GENOCIDAL HUMANOIDZ" - SYSTEM OF A DOWN
- Após 15 anos sem músicas inéditas, System Of A Down lançou logo duas. Motivados pelo conflito recente entre o Artsaque e o Azerbaijão, este último auxiliado pela Turquia e responsável pela maior violência que a região sofreu em 26 anos, o System Of A Down apresenta Protect The Land e Genocidal Humanoidz". "Somos provavelmente a única banda de rock que tem governos como inimigos, a única banda de rock que está em guerra, então escrevi essas músicas para aumentar o moral de nossas tropas e dos armênios ao redor do mundo", explica o vocalista Daron Malakian.
- "Eu mandei uma mensagem: 'Não importa como nos sentimos um pelo outro, não importa quais questões permaneçam do passado, precisamos colocá-las de lado porque isso é maior do que o System Of A Down e maior do que todos nós ... precisamos fazer algo para apoiar nosso povo'", explicou o baterista John Dolmayan, sobre a reunião. Foi um grande prazer para nós estarmos juntos no estúdio novamente, muito reconfortante e natural, como se o tempo não tivesse passado, completou o baixista Shavo Odadjian.
- "WHAT'S YOUR LOVE LIKE" - PAUL OAKENFOLD, EVE E BABY E
- O DJ e produtor internacionalmente aclamado, Paul Oakenfold, é conhecido por recrutar grandes estrelas como colaboradores para seus álbuns de estúdio, como Pharrell, Grandmaster Flash, Perry Farrell e Ice Cube. O próximo álbum de Oakenfold, "Shine On", segue essa mesma trajetória, contando com parcerias de peso. "The World Can Wait", o primeiro single do álbum, foi lançado no verão passado e conta com participação de Luis Fonsi. Agora, Paul Oakenfold abraça seu caso de amor de longa data com o hip-hop no segundo single "Whats Your Love Like", apresentando a rapper, atriz e premiada do Grammy, Eve, além do rapper e produtor Baby E. "Whats Your Love Like" é uma combinação imaculada de estrelas pop cativantes, com uma linha dance e o groove exclusivo de Oakenfold.
- "AMOR DA DESPEDIDA" - FERNANDO E SOROCABA
- Dominando o topo das paradas musicais nas plataformas digitais há mais de um mês com Recairei, Os Barões da Pisadinha seguem produzindo hits e lançam mais um single com potencial de figurar entre as canções mais escutadas do país. Amor da Despedida conta com a participação de Fernando & Sorocaba. A canção fala de um amor que acabou, mas que precisa de uma despedida para ter certeza do fim.
- "ACELERA" - OPA GANG
- Para quem estava acostumado a ouvir o famoso bordão JS no início dos hits Sentadão, Hit Contagiante, Surtada e Tudo OK, pode se surpreender com a nova produção do rei do brega funk. O mão de ouro mostrou que também tem versatilidade para produzir o trap Acelera, do grupo OPA Gang. Caminhando pela vertente da ostentação, o clipe da música conta como as motos, as roupas de marcas e as bebidas caras são peças de desejo e chamam a atenção de todos.
- "QUANDO VOCÊ VEM" - BG
- Depois do lançamento de Me Perdoa, single que compôs com Thiaguinho e Ferrugem, BG mostra que também consegue escrever para uma linguagem mais pop. O artista é autor do refrão de Quando Você Vem, uma música que mistura sonoridades diferentes em um estilo love song.
ÁLBUNS E EPs
- "TODOS OS RITMOS" - XAND AVIÃO
- Apostando na versatilidade, Xand Avião lança o EP Todos os Ritmos. Com quatro faixas e participações de Lauana Prado, Barões da Pisadinha, Dilsinho e Léo Santana, o cantor reúne, como o nome já diz, todos os ritmos de maior destaque no território brasileiro atualmente - forró eletrônico, sertanejo, pop, pagode, axé e piseiro -, em uma verdadeira miscelânea de sons. Além da disponibilidade do EP em todas as plataformas de música, semanalmente o público poderá curtir uma apresentação audiovisual de Xand com cada convidado. Toda sexta no canal oficial do cantor no YouTube, já começando com o clipe de Surra de Cama. Os conteúdos foram gravados no Borogodó Hotel, em Porto de Galinhas, no final de outubro.
- "TÔ ACHANDO QUE É AMOR - EP4" - PÉRICLES
- Péricles apresenta o penúltimo EP que resultará não disco "Tô Achando que é Amor". São quatro canções que compõem este compilado, que tem como destaque uma regravação do Araketu. "Mal Acostumado" chega com videoclipe. Eu gosto muito dessa canção. Ela me lembra uma época, não tão distante, onde podíamos ir aos pagodes para cantar de peito aberto todos os sucessos. A intenção, nessa releitura, foi resgatar de alguma forma essa boa lembrança e matar as saudades deste clássico da música brasileira. Ficou muito boa, com cara de pagode de mesa, conta Péricles. O EP 04, além da faixa de destaque, apresenta também as canções Sem Questionar, Ai Ai de Mim e Stand By. Confira.
- "O QUE ROLAR ROLOU" - DI PROPÓSITO
- Conhecido nacionalmente pelo hit "Manda Áudio", que ganhou ainda uma versão acústica que acumula mais de 35 milhões de streams nas plataformas digitais de áudio e passa de 16 milhões de plays no YouTube, o grupo Di Propósito apresenta seu primeiro disco. Gravado ao vivo no início do ano, O Que Rolar Rolou conta com 20 faixas que mostram as diferentes influências e referências do DP, como o grupo é chamado, reforçando como os meninos misturam diferentes estilos sem sair do samba/pagode. O álbum traz participações de Vitinho, Menos é Mais, Wilian & Marlon e Suel, além de versões de músicas conhecidas do público de artistas como Ed Motta, Jorge Vercillo, Natiruts, Charlie Brown Jr. e Belo. Um dos destaques é a nova música de trabalho, Princesinha, que tem grande potencial para continuar o ótimo trabalho iniciado com Manda Áudio, presente no disco e que fez a banda ser conhecida nacionalmente.
- "EPIFANIA" - SÉRGIO BRITTO
- O integrante da banda Titãs vem desenvolvendo nos últimos anos, paralelamente à banda, um projeto solo com personalidade e características próprias. Trata-se, a grosso modo, de música pop com elementos da bossa nova e MPB. Agora, Sérgio Britto apresenta compactos com duas canções, que serão lançados a cada três meses até completar um total de 12 músicas, fechando um álbum. Epifania, o lado A desse primeiro compacto, pende mais para o pop. Já Tradição tem ingredientes de samba tanto na melodia quanto na parte harmônica. Esta última canção, vale notar, foi gravada ano passado por Elza Soares no seu mais recente trabalho Planeta Fome. As duas músicas, como é habitual no trabalho solo de Britto, são extremamente melódicas e apesar das diferenças tem muitos traços em comum.
- "CONFETTI" - LITTLE MIX
- A espera chegou ao fim. A Little Mix, maior banda feminina da atualidade, finalmente lança seu tão aguardado sexto álbum, Confetti. Jade, Perrie, Leigh-Anne e Jesy trabalharam no novo álbum durante o ano passado, aperfeiçoando uma coleção de treze canções pop impressionantes, que mostram um talento sensacional para criar músicas que ultrapassam gerações. Das canções do disco, estão os singles de sucesso Break Up Song e Holiday, ao lado de surpreendentes canções recentemente lançadas, como "Sweet Melody", Not A Pop Song e Happiness.
- "DISCO" - KYLIE MINOGUE
- Kylie Minogue homenageia e moderniza o gênero musical setentista que foi uma das primeiras paixões musicais da artista em seu novo álbum. Disco traz o pop daquela era com um olhar maduro e sofisticado. Das 16 canções que compõem o trabalho, destaque para as já lançadas "Say Something" e "Magic". Confira o disco produzido durante a quarentena com a parceria de Biff Stannard (Spice Girls, Ellie Goulding, U2), Skylar Adams (que também trabalhou em Golden), Teemu Brunila (David Guetta, Jason Derulo) e Maegan Cottone (Iggy Azalea, Demi Lovato).