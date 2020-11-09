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Little Mix, Foo Fighters e Sérgio Britto nos lançamentos da semana #59

Kylie Minogue, System of a Down, Maiara & Maraísa e outros artistas também estão na lista do Divirta-se
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 20:43

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 20:43

Capa do disco
Capa do disco "Confetti", do grupo Little Mix Crédito: Divulgação
A segunda semana de novembro chega com bons lançamentos para a galera que curte pop e rock. No primeiro gênero, destaque para os esperados álbuns do Little Mix e de Kylie Minogue.
No rock, uma surpresa boa: o retorno do System Of a Down após 15 anos sem músicas inéditas. Outra coisa boa são as novas canções do Foo Fighters, Biquini Cavadão e Sérgio Britto. Mas a lista de canções ainda tem sertanejo, pagode, eletrônico e muito mais. Confira.
  • "RODOU" - CLAUDIA LEITTE E WESLEY SAFADÃO
  • Claudia Leitte se uniu a Wesley Safadão para seu novo single. "Rodou" integrará o novo EP da cantora, que será disponibilizado ainda neste ano, e chega com um clipe filmado em tecnologia 4D. Eu estou muito empolgada com esse trabalho que foi feito com muito amor e ao lado de pessoas tão especiais, como do meu amigo Wesley Safadão. Ele topou embarcar nesse projeto onde aparecemos juntos, mesmo que tenhamos filmados em dias e em estúdios diferentes. O resultado ficou massa!, conta Claudia Leitte.
  • "TODO AMOR QUE HOUVER NESSA VIDA" - BIQUINI CAVADÃO
  • Após apresentar a canção numa live com vários convidados em agosto em prol da Sociedade viva Cazuza, Bruno Gouveia curtiu a versão voz e violão para a música e resolveu disponibilizá-la para os fãs. A estreia ocorre ao mesmo tempo em que a banda entra novamente em estúdio para gravar um disco de inéditas, desta vez com a produção de Paul Ralphes, e previsto para 2021.
  • "FKGO" - CAROLA E KOHEN
  • Com os suportes de David Guetta, Morgan Page, Fedde Le Grand, Mike Williams, e entre outros, os DJs e produtores Carola e Kohen apresentam sua nova música, FKGO, pela Braslive. Na música, o duo incentiva que você faça o que você quiser sem se preocupar com o que os outros vão falar. O que você tiver vontade de fazer, vá e faça logo. Assim também foi a produção com a Carola. Foi divertido fazer essa track, onde as coisas fluíram a nosso favor. Achamos o vocal certo muito fácil, acertamos a pegada e tudo que foi usado parece que já estava no lugar certo para que se encaixasse de primeira. Amei trabalhar com ela, que é a principal representante feminina do Sul no quesito música eletrônica, conta Kohen.
  • "SHAME SHAME" - FOO FIGHTERS
  • A banda americana Foo Fighters transformou o Studio 8H do 30 Rockefeller Plaza em uma festa do rock com a primeira apresentação do novo single Shame Shame, exibida no programa Saturday Night Live do último sábado, 7 de novembro, sob o comando do amigo da banda Dave Chappelle. Shame Shame é o primeiro single do mais novo álbum da banda, Medicine at Midnight, com lançamento previsto para 5 de fevereiro de 2021 pela Roswell Records/RCA Records. O álbum terá nove canções e já está em pré-venda, além de uma edição limitada em vinil roxo, disponível exclusivamente pela loja da banda.
  • "VENENO E REMÉDIO" - MAIARA E MARAÍSA
  • Dizem que a dose é o que diferencia o remédio do veneno, certo? Já para Maiara & Maraisa, exagerar na dose de lançamentos é o melhor remédio para terminar esse 2020 desafiador! Por isso, as irmãs lançam o single Veneno e Remédio,f aixa inédita foi gravada durante a Fun Live, que a dupla realizou em um parque de diversões, e chega também com um clipe disponibilizado no canal das cantoras no YouTube. Apostando em uma sonoridade mais pop e menos sofrência, a música traz uma batida agitada e com elementos do funk, bastante diferente do momento mais raiz apresentado no projeto Patroas, fruto da parceria com Marília Mendonça.
  • PROTECT THE LAND" E "GENOCIDAL HUMANOIDZ" - SYSTEM OF A DOWN
  • Após 15 anos sem músicas inéditas, System Of A Down lançou logo duas. Motivados pelo conflito recente entre o Artsaque e o Azerbaijão, este último auxiliado pela Turquia e responsável pela maior violência que a região sofreu em 26 anos, o System Of A Down apresenta Protect The Land e Genocidal Humanoidz". "Somos provavelmente a única banda de rock que tem governos como inimigos, a única banda de rock que está em guerra, então escrevi essas músicas para aumentar o moral de nossas tropas e dos armênios ao redor do mundo", explica o vocalista Daron Malakian.
  • "Eu mandei uma mensagem: 'Não importa como nos sentimos um pelo outro, não importa quais questões permaneçam do passado, precisamos colocá-las de lado porque isso é maior do que o System Of A Down e maior do que todos nós ... precisamos fazer algo para apoiar nosso povo'", explicou o baterista John Dolmayan, sobre a reunião. Foi um grande prazer para nós estarmos juntos no estúdio novamente, muito reconfortante e natural, como se o tempo não tivesse passado, completou o baixista Shavo Odadjian.
  • "WHAT'S YOUR LOVE LIKE" - PAUL OAKENFOLD, EVE E BABY E
  • O DJ e produtor internacionalmente aclamado, Paul Oakenfold, é conhecido por recrutar grandes estrelas como colaboradores para seus álbuns de estúdio, como Pharrell, Grandmaster Flash, Perry Farrell e Ice Cube. O próximo álbum de Oakenfold, "Shine On", segue essa mesma trajetória, contando com parcerias de peso. "The World Can Wait", o primeiro single do álbum, foi lançado no verão passado e conta com participação de Luis Fonsi. Agora, Paul Oakenfold abraça seu caso de amor de longa data com o hip-hop no segundo single "Whats Your Love Like", apresentando a rapper, atriz e premiada do Grammy, Eve, além do rapper e produtor Baby E. "Whats Your Love Like" é uma combinação imaculada de estrelas pop cativantes, com uma linha dance e o groove exclusivo de Oakenfold.
  • "AMOR DA DESPEDIDA" - FERNANDO E SOROCABA
  • Dominando o topo das paradas musicais nas plataformas digitais há mais de um mês com Recairei, Os Barões da Pisadinha seguem produzindo hits e lançam mais um single com potencial de figurar entre as canções mais escutadas do país. Amor da Despedida conta com a participação de Fernando & Sorocaba. A canção fala de um amor que acabou, mas que precisa de uma despedida para ter certeza do fim.
  • "ACELERA" - OPA GANG
  • Para quem estava acostumado a ouvir o famoso bordão JS no início dos hits Sentadão, Hit Contagiante, Surtada e Tudo OK, pode se surpreender com a nova produção do rei do brega funk. O mão de ouro mostrou que também tem versatilidade para produzir o trap Acelera, do grupo OPA Gang. Caminhando pela vertente da ostentação, o clipe da música conta como as motos, as roupas de marcas e as bebidas caras são peças de desejo e chamam a atenção de todos.
  • "QUANDO VOCÊ VEM" - BG
  • Depois do lançamento de Me Perdoa, single que compôs com Thiaguinho e Ferrugem, BG mostra que também consegue escrever para uma linguagem mais pop. O artista é autor do refrão de Quando Você Vem, uma música que mistura sonoridades diferentes em um estilo love song. 

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ÁLBUNS E EPs

  • "TODOS OS RITMOS" - XAND AVIÃO
  • Apostando na versatilidade, Xand Avião lança o EP Todos os Ritmos. Com quatro faixas e participações de Lauana Prado, Barões da Pisadinha, Dilsinho e Léo Santana, o cantor reúne, como o nome já diz, todos os ritmos de maior destaque no território brasileiro atualmente - forró eletrônico, sertanejo, pop, pagode, axé e piseiro -, em uma verdadeira miscelânea de sons. Além da disponibilidade do EP em todas as plataformas de música, semanalmente o público poderá curtir uma apresentação audiovisual de Xand com cada convidado. Toda sexta no canal oficial do cantor no YouTube, já começando com o clipe de Surra de Cama. Os conteúdos foram gravados no Borogodó Hotel, em Porto de Galinhas, no final de outubro.
  • "TÔ ACHANDO QUE É AMOR - EP4" - PÉRICLES
  • Péricles apresenta o penúltimo EP que resultará não disco "Tô Achando que é Amor". São quatro canções que compõem este compilado, que tem como destaque uma regravação do Araketu. "Mal Acostumado" chega com videoclipe. Eu gosto muito dessa canção. Ela me lembra uma época, não tão distante, onde podíamos ir aos pagodes para cantar de peito aberto todos os sucessos. A intenção, nessa releitura, foi resgatar de alguma forma essa boa lembrança e matar as saudades deste clássico da música brasileira. Ficou muito boa, com cara de pagode de mesa, conta Péricles. O EP 04, além da faixa de destaque, apresenta também as canções Sem Questionar, Ai Ai de Mim e Stand By. Confira.
  • "O QUE ROLAR ROLOU" - DI PROPÓSITO
  • Conhecido nacionalmente pelo hit "Manda Áudio", que ganhou ainda uma versão acústica que acumula mais de 35 milhões de streams nas plataformas digitais de áudio e passa de 16 milhões de plays no YouTube, o grupo Di Propósito apresenta seu primeiro disco. Gravado ao vivo no início do ano, O Que Rolar Rolou conta com 20 faixas que mostram as diferentes influências e referências do DP, como o grupo é chamado, reforçando como os meninos misturam diferentes estilos sem sair do samba/pagode. O álbum traz participações de Vitinho, Menos é Mais, Wilian & Marlon e Suel, além de versões de músicas conhecidas do público de artistas como Ed Motta, Jorge Vercillo, Natiruts, Charlie Brown Jr. e Belo. Um dos destaques é a nova música de trabalho, Princesinha, que tem grande potencial para continuar o ótimo trabalho iniciado com Manda Áudio, presente no disco e que fez a banda ser conhecida nacionalmente.
  • "EPIFANIA" - SÉRGIO BRITTO
  • O integrante da banda Titãs vem desenvolvendo nos últimos anos, paralelamente à banda, um projeto solo com personalidade e características próprias. Trata-se, a grosso modo, de música pop com elementos da bossa nova e MPB. Agora, Sérgio Britto apresenta compactos com duas canções, que serão lançados a cada três meses até completar um total de 12 músicas, fechando um álbum. Epifania, o lado A desse primeiro compacto, pende mais para o pop. Já Tradição tem ingredientes de samba tanto na melodia quanto na parte harmônica. Esta última canção, vale notar, foi gravada ano passado por Elza Soares no seu mais recente trabalho Planeta Fome. As duas músicas, como é habitual no trabalho solo de Britto, são extremamente melódicas e apesar das diferenças tem muitos traços em comum.
  • "CONFETTI" - LITTLE MIX
  • A espera chegou ao fim. A Little Mix, maior banda feminina da atualidade, finalmente lança seu tão aguardado sexto álbum, Confetti. Jade, Perrie, Leigh-Anne e Jesy trabalharam no novo álbum durante o ano passado, aperfeiçoando uma coleção de treze canções pop impressionantes, que mostram um talento sensacional para criar músicas que ultrapassam gerações. Das canções do disco, estão os singles de sucesso Break Up Song e Holiday, ao lado de surpreendentes canções recentemente lançadas, como "Sweet Melody", Not A Pop Song e Happiness.
  • "DISCO" - KYLIE MINOGUE
  • Kylie Minogue homenageia e moderniza o gênero musical setentista que foi uma das primeiras paixões musicais da artista em seu novo álbum. Disco traz o pop daquela era com um olhar maduro e sofisticado. Das 16 canções que compõem o trabalho, destaque para as já lançadas "Say Something" e "Magic". Confira o disco produzido durante a quarentena com a parceria de Biff Stannard (Spice Girls, Ellie Goulding, U2), Skylar Adams (que também trabalhou em Golden), Teemu Brunila (David Guetta, Jason Derulo) e Maegan Cottone (Iggy Azalea, Demi Lovato).

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