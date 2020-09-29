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Música

BTS anuncia novo álbum versão deluxe para novembro

Depois de alcançar topo da Billboard Hot 100 com 'Dynamite', grupo k-pop deve lançar também parceria com Jason Derulo; saiba mais

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 16:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 16:30
O grupo de k-pop BTS
O grupo de k-pop BTS Crédito: Instagram/@bts.bighitofficial
Os fãs de BTS ainda estão sob o efeito do recente Dynamite, atual single dos rapazes do grupo de k-pop, lançado no mês passado em meio à pandemia do novo coronavírus. Agora, a banda anuncia um novo álbum para 20 de novembro, versão deluxe, intitulado BE.
Desta vez, os meninos estão muito mais envolvidos no projeto como um todo, desde a concepção das músicas até a produção, de acordo com um comunicado do grupo para a revista Variety.
"Para este álbum em particular, o septeto deu um passo adiante e se envolveu não só no processo de fazer música, mas também em toda a produção: conceito, composição, design. Reflete os pensamentos, emoções e reflexões mais profundas sobre BTS enquanto trabalhava no álbum. Este novo projeto oferece uma experiência de espectro musical ainda mais rica, bem como a música mais 'BTS' até agora", enfatiza a divulgação.
Ainda segundo o comunicado da Big Hit Entertainment, o álbum BE (Deluxe Edition) quer transmitir uma mensagem em meio à pandemia de covid-19: "Mesmo em face desta nova normalidade, nossa vida continua".
Com Dynamite, BTS ocupou a primeira posição no Billboard Hot 100, que mede as vendas, reprodução em plataformas de streaming e transmissões de rádios nos Estados Unidos, e está nesse lugar há três semanas. Esta é uma conquista inédita para a música da Coreia do Sul em território americano. Há dois anos, Maroon 5 com Cardi B repetiram o feito com a canção Girls Lilke You, que chegou a ficar sete semanas no topo da lista.

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E desde esta segunda-feira, 28, o BTS estará no programa de Jimmy Fallon durante uma semana inteira. O evento foi intitulado como 'Semana BTS', no The Tonight Show.
"Estou muito animado por ter o BTS de volta no programa. Acabamos de começar a nova temporada e estamos trabalhando em muitas coisas realmente empolgantes", declarou Fallon ao Entertainment Weekly.

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