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Geek

Novo jogo para celular do grupo de K-pop BTS está disponível para download

No 'BTS Universe Story', usuário pode criar e desenvolver suas próprias histórias

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 15:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 15:15
Imagem do game
Imagem do game "BTS Universe Story" Crédito: Divulgação
A maior empresa de jogos para dispositivos móveis da Coreia do Sul, Netmarble, anunciou nesta quinta-feira (24) que o "BTS Universe Story", um novo game de interação social baseado nos astros do grupo de k-pop BTS, já está disponível para download gratuito na App Store e na Google Play em todo o mundo.
Esta não é a primeira vez que o grupo de k-pop ganha um game para celular em colaboração com a Netmarble. Em junho de 2019, o "BTS WORLD" fez sucesso entre os fãs dos músicos. A diferença para o novo game é que ele funciona com a criação de histórias interativas usando os próprios membros do BTS e podendo direcionar os rumos de cada episódio como preferir.
A interação com outros jogadores e a realidade aumentada que transporta os ídolos para dentro da sua casa com apenas alguns cliques devem ser os trunfos da brincadeira. 

O JOGO

O BTS Universe Story é um jogo social interativo. A ideia principal é que o usuário assista e crie várias histórias usando os membros da banda em versão animada. O jogador pode também acompanhar histórias prontas no app e sugerir mudanças de rumos nas conversas entre os personagens. Esses novos rumos levam a diferentes desfechos.
A jogabilidade não oferece engasgos e pode ser interessante para os fãs mais aficionados da banda. O fato de poder escolher qualquer um dos componentes e brincar com ele, vesti-lo ou colocá-lo em uma história que você pode montar dentro do universo BTS, deverá fazer com que os fãs dediquem boas horas ao app.
Cada vez que uma história é assistida outras são desbloqueadas. Para acompanhar cada uma delas é necessário ir tocando a tela para acompanhar a sequência de diálogos. Algumas das tramas têm efeitos especiais e chegam a durar mais de cinco minutos pelos testes realizados pelo F5.
O game pode ser um pouco difícil no começo, já que não é muito intuitivo. Mas não é possível afirmar se isso vai melhorar na versão lançada. Mas quem se debruçar por algumas horas no app talvez pegue com mais facilidade e a experiência fique mais fácil.

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Para comemorar o lançamento, a Netmarble anunciou um evento de sete dias com uma recompensa de 30 Joias. Os jogadores podem receber também várias recompensas dentro do jogo, como uma camiseta ou um tema do "Criação de História", por criar uma história que receba um número específico de likes de outras pessoas.

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