Novo jogo para celular do grupo de K-pop BTS está disponível para download

Imagem do game "BTS Universe Story" Crédito: Divulgação

A maior empresa de jogos para dispositivos móveis da Coreia do Sul, Netmarble, anunciou nesta quinta-feira (24) que o "BTS Universe Story", um novo game de interação social baseado nos astros do grupo de k-pop BTS, já está disponível para download gratuito na App Store e na Google Play em todo o mundo.

Esta não é a primeira vez que o grupo de k-pop ganha um game para celular em colaboração com a Netmarble. Em junho de 2019, o "BTS WORLD" fez sucesso entre os fãs dos músicos. A diferença para o novo game é que ele funciona com a criação de histórias interativas usando os próprios membros do BTS e podendo direcionar os rumos de cada episódio como preferir.

A interação com outros jogadores e a realidade aumentada que transporta os ídolos para dentro da sua casa com apenas alguns cliques devem ser os trunfos da brincadeira.

O JOGO

O BTS Universe Story é um jogo social interativo. A ideia principal é que o usuário assista e crie várias histórias usando os membros da banda em versão animada. O jogador pode também acompanhar histórias prontas no app e sugerir mudanças de rumos nas conversas entre os personagens. Esses novos rumos levam a diferentes desfechos.

A jogabilidade não oferece engasgos e pode ser interessante para os fãs mais aficionados da banda. O fato de poder escolher qualquer um dos componentes e brincar com ele, vesti-lo ou colocá-lo em uma história que você pode montar dentro do universo BTS, deverá fazer com que os fãs dediquem boas horas ao app.

Cada vez que uma história é assistida outras são desbloqueadas. Para acompanhar cada uma delas é necessário ir tocando a tela para acompanhar a sequência de diálogos. Algumas das tramas têm efeitos especiais e chegam a durar mais de cinco minutos pelos testes realizados pelo F5.

O game pode ser um pouco difícil no começo, já que não é muito intuitivo. Mas não é possível afirmar se isso vai melhorar na versão lançada. Mas quem se debruçar por algumas horas no app talvez pegue com mais facilidade e a experiência fique mais fácil.