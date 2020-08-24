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BTS lança novas versões da música 'Dynamite' e bate recorde de visualizações no YouTube

Grupo de k-pop atingiu mais de 100 mil visualizações em 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 18:41

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 18:41

A banda superstar de k-pop BTS lançou duas versões remix do single "Dynamite" nesta segunda-feira (24). A música que já quebrou recordes, ganhou uma versão acústica a outra em EDM.
O grupo de k-pop BTS
O grupo de k-pop BTS Crédito: Instagram/@bts.bighitofficial
A gravadora Big Hit Entertainment quis pegar os fãs do grupo de surpresa com o lançamento. "Enquanto a faixa acústica coloca em primeiro plano os vocais dos membros, o EDM é um rearranjo da música original que maximiza as vibrações alegres e divertidas", disse BHE, em um comunicado.
"Dynamite" ficou em primeiro lugar no Global Top 50 do Spotify, a primeira vez que um ato coreano foi alcançado. A música também alcançou 101,1 milhões de visualizações em suas primeiras 24 horas no YouTube, com o vídeo dirigido por Yong Seok Choi da produtora Lumpens.
O lançamento de "Dynamite" não fazia parte dos planos da BTS. Isso aconteceu apenas seis meses após o lançamento do quarto álbum de estúdio do grupo, "Map of the Soul: 7", que foi lançado em 21 de fevereiro. Mas os membros da banda mudaram de abordagem depois de ouvir a versão final e decidiram que poderia ser um tônico para os tempos difíceis.

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"O BTS não tem intenção de parar e busca espalhar ainda mais a energia positiva ao redor do mundo com as novas versões remixadas", disse a banda em uma mensagem.
O quarto filme teatral do grupo, "Break the Silence: The Movie", está programado para atingir mais de 70 países a partir de 10 de setembro.

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