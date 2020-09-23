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Fãs do BTS arrecadam dinheiro para ajudar Pantanal; vaquinha já ultrapassou R$ 25 mil

Doação será destinada ao Instituto Homem Pantaneiro em Corumbá

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 16:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 16:10
O grupo de k-pop BTS
O grupo de k-pop BTS Crédito: Instagram/@bts.bighitofficial
Conhecidos como "Armys", os fãs do grupo k-pop BTS resolveram fazer uma arrecadação para ajudar no combate aos incêndios que assolam a região do Pantanal. A fanbase brasileira lançou uma campanha de financiamento coletivo pelo site Benfeitoria.
Até o momento desta publicação, a vaquinha online já atingiu R$ 27 mil. Segundo os fãs, o dinheiro será destinado ao IHP (Instituto Homem Pantaneiro), uma organização sem fins lucrativos, responsável por proteger o Pantanal no sul-mato-grossense.
Sediado em Corumbá, o IHP atua como gestor da Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar.

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O grupo de fãs Army Help The Planet é organizado por brasileiros e conta com mais de 20 mil seguidores no Twitter. A iniciativa dos jovens é unir a paixão pela banda com ações sociais. Esta, portanto, não é a primeira vez que os "armys" se envolvem em uma causa.
Neste ano, eles entraram em protestos nas mídias sociais contra o racismo e a brutalidade policial nos Estados Unidos. Os fãs do BTS igualaram a doação de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,1 milhões) da banda ao movimento Black Lives Matter.
Os focos de incêndio iniciados em nove fazendas do Pantanal já destruíram 141.773 hectares de vegetação. Quatro dessas fazendas foram identificadas pela Polícia Federal (PF), na Operação Matáá, que investiga queimadas ilegais no Pantanal de Mato Grosso do Sul. A soma desses focos foi responsável pela destruição de 25 mil hectares.
O levantamento é da ONG Repórter Brasil após cruzamento de dados do ICV (Instituto Centro de Vida) com os dados do Cadastro Ambiental Rural. A Folha de S.Paulo confirmou as informações.

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