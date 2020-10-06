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Música

Miley Cyrus apresentará versões de músicas e covers em 'Acústico MTV'

Programa vai ao ar no dia 16 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 15:13

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 15:13

Miley Cyrus lança nova música e videoclipe de
Miley Cyrus lança nova música e videoclipe de "Midnight Sky" Crédito: Divulgação
A cantora Miley Cyrus irá apresentar um programa especial com uma série de músicas próprias e covers no Acústico MTV, no próximo dia 16. Uma das canções interpretadas por ela será Gimme More, de Britney Spears, e outras de Pearl Jam e The Cardigans.
A atração foi gravada no quintal da casa da artista em Los Angeles, nos Estados Unidos. Intitulado Miley Cyrus Backyard Sessions, o programa será exibido a partir das 20h30.
Ver essa foto no Instagram

? Backyard Sessions on @mtv October 16th ?

Uma publicação compartilhada por Miley Cyrus (@mileycyrus) em

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a emissora está transmitindo as versões da atração em casa.
A MTV exibe especiais acústicos desde 1989. Entre os memoráveis estão programas com Nirvana, Bon Jovi, Bruce Springsteen e Mariah Carey.

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