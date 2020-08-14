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Música

Miley Cyrus retoma carreira com 'Midnight Sky' e confirma término com Cody Simpson

Após um ano e meio, cantora lança nova música nesta sexta (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 18:51

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 18:51

Miley Cyrus lança nova música e videoclipe de
Miley Cyrus lança nova música e videoclipe de "Midnight Sky" Crédito: Divulgação
Miley Cyrus, 27, lançou seu novo single, "Midnight Sky", na madrugada desta sexta-feira (14), um ano e meio depois do seu último trabalho, o EP "She is Coming". A canção fala sobre amor próprio, e o clipe traz referências dos anos 1970 e também da era disco.
A ex-atriz da Disney -onde estrelou a série "Hannah Montana"- foi a responsável por dirigir e roteirizar o próprio videoclipe. "Midnight Sky" faz parte do novo disco "She is Miley Cyrus", que tinha como previsto ser lançado ainda no começo desse ano, mas foi adiado devido a pandemia do novo coronavírus.
Através das redes sociais, Cyrus fez a divulgação do novo trabalho junto com os fãs. A cantora norte-americana pediu para que os admiradores entrassem no aplicativo de videochamadas Zoom, para conversar sobre o lançamento. "Quero entrar em alguns Zooms e celebrar. Me mandem links", pediu a artista no Twitter.
Poucas horas antes de divulgar o clipe a música nova, o site internacional TMZ afirmou que o relacionamento de dez meses da cantora com Cody Simpson teria chegado ao fim. Cyrus, por sua vez, confirmou que está solteira.
"Decidimos focar em nós mesmos nesse momento, ainda somos amigos. Não façam disso um drama. Há um ano a mídia tentou contar a minha própria narrativa por mim [sobre o fim do casamento com Liam Hemsworth]. Não vou deixar isso acontecer agora", afirmou.
Miley Cyrus também participou do podcast "Call Her Daddy" antes da estreia de "Midnight Sky". Ela fez diversas revelações sobre sua sexualidade e vida pessoal, entre elas, a cantora disse que perdeu a virgindade aos 16 anos com o ex-marido Liam Hemsworth. "Acabei me casando com o cara."

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Conhecida por polemizar, Cyrus não poupou a sensualidade em seu novo videoclipe. Em dado momento da produção ela aparece nua em uma piscina com bolas coloridas.
Em conversa com alguns fãs brasileiros no Zoom, a artista afirmou estar com saudades do Brasil e disse que não vê a hora de voltar para o país. Miley Cyrus já passou pelas cidades São Paulo e Rio de Janeiro, com duas turnês: Gypsy Heart Tour, em 2011, e Bangerz Tour, em 2014.

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