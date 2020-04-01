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Quarentena dos famosos

Miley Cyrus e Anitta juntas em live da cantora americana

A transmissão acontece nesta quarta (1º), nas redes sociais da ex-Hannah Montana. Também estarão presentes, a pintora Ashley Longshore, a atriz Zoe Kravitz e o DJ Diplo.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 15:13

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 15:13

Anitta com figurino de sapo para Carnaval 2020. A cantora está se inspirando no tema
Annita, cantora Crédito: Edson Lopes
A cantora Miley Cyrus anunciou Anitta como uma de suas convidadas para o programa que ela vem transmitindo de sua casa desde o início do isolamento por causa do novo coronavírus. No capítulo desta quarta (1º), participarão Anitta, a pintora Ashley Longshore, a atriz Zoe Kravitz e o DJ Diplo.
Miley tem feito o programa "Bright Minded" (Mentes Brilhantes, em português) há algumas semanas, direto de sua casa, com a ideia de manter os fãs animados durante esse período de quarentena. Ela já recebeu especialistas de diversas áreas, conversou com fãs e com celebridades, como Alicia Keys, Reese Witherspoon, Hilary Duff, Bebe Rexha e Dua Lipa.

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As lives de famosos se tornaram comuns durante o período de isolamento para impedir a disseminação do covid-19. John Legend, Elton John, Neil Young, Emicida, Gusttavo Lima são alguns dos famosos no Brasil e no mundo que têm feito apresentações online aos internautas. Anitta compartilhou até aulas de culinária e de francês.

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