Miley Cyrus e Anitta juntas em live da cantora americana

Annita, cantora Crédito: Edson Lopes

A cantora Miley Cyrus anunciou Anitta como uma de suas convidadas para o programa que ela vem transmitindo de sua casa desde o início do isolamento por causa do novo coronavírus. No capítulo desta quarta (1º), participarão Anitta, a pintora Ashley Longshore, a atriz Zoe Kravitz e o DJ Diplo.

Miley tem feito o programa "Bright Minded" (Mentes Brilhantes, em português) há algumas semanas, direto de sua casa, com a ideia de manter os fãs animados durante esse período de quarentena. Ela já recebeu especialistas de diversas áreas, conversou com fãs e com celebridades, como Alicia Keys, Reese Witherspoon, Hilary Duff, Bebe Rexha e Dua Lipa.