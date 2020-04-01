Manu Gavassi desbanca Boca Rosa e vira mais seguida do 'BBB 20'

Manu Gavassi conseguiu superar Bianca Andrade, a Boca Rosa, e agora é a participante mais seguida na web do "BBB 20". Na última semana, segundo informações da revista Quem, a cantora chegou à marca dos 10,7 milhões de seguidores no Instagram, cerca de cem mil a mais fãs do que a empresária e influencer.
Manu e Bianca são duas das famosas que entraram na edição histórica do reality da Globo no grupo Camarote. Antes de serem confinadas, as duas deixaram prontas estratégias de marketing com suas respectivas assessorias e, por isso, o engajamento delas acabou não sendo prejudicado por suas ausências.
Manu Gavassi, agora, deve ganhar ainda mais adeptos após permanecer na casa mais vigiada do Brasil depois de vencer paredão entre ela, Felipe Prior e Mari Gonzalez. Ela foi a segunda mais votada para deixar o "BBB 20".