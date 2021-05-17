Prêmio

'WandaVision' é a grande vencedora do MTV Movie & TV Awards 2021

Confira a lista de premiados na primeira noite

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 12:35

Elizabeth Olsen e Paul Bettany na série "WandaVision", do Disney+ Crédito: Disney/Divulgação
Dividida em duas partes, a premiação do MTV Movie & TV Awards 2021 teve como grande vencedora "WandaVision" na primeira noite. O evento foi conduzido pela atriz Leslie Jones.
Primeira série original da plataforma encarregada de expandir o chamado Universo Cinematográfico Marvel para o streaming --e de reaproveitar personagens que, nos cinemas, tiveram pouco tempo de tela, "WandaVision" teve cinco indicações: melhor série, melhor atriz (Elizabeth Olsen/Wanda Maximoff), melhor herói (Teyonah Parris/Monica Rambeau), melhor vilão (Kathryn Hahn/Agnes) e melhor briga (Wanda vs. Agatha).
A série da Marvel levou quatro prêmios dentre as cinco indicações que teve. A Marvel também se deu bem com outro projeto: "Falcão e o Soldado Invernal". A trama faturou as duas categorias que disputava: Melhor Herói e Melhor Dupla.
Conhecido do personagem Pantera Negra, Chadwick Boseman, morto em 2020, venceu o prêmio de Melhor Performance em Filme por seu trabalho em "A Voz Suprema do Blues".
Neste ano, o MTV Movie e TV Awards é realizado em dois dias, direto do Palladium, em Los Angeles. A segunda cerimônia será nesta segunda-feira (17).

CONFIRA A LISTA COMPLETA

  • MELHOR FILME
  • "Borat Subsequent Moviefilm"
  • "Judas e o Messias Negro"
  • "Jovem promissora"
  • "Alma"
  • "Para todos os meninos: sempre e para sempre" (Vencedor)

  • MELHOR SÉRIE
  • "Bridgerton"
  • "Cobra Kai"
  • "Emily em Paris"
  • "The Boys"
  • "WandaVision" (Vencedor)

  • MELHOR DESEMPENHO EM UM FILME
  • Carey Mulligan, "Jovem Promissora"
  • Chadwick Boseman, "A Voz Suprema do Blues" (Vencedor)
  • Daniel Kaluuya, "Judas e o Messias Negro"
  • Sacha Baron Cohen, "Os 7 de Chicago"
  • Zendaya, "Malcolm e Marie"
Chadwick Boseman no filme "A Voz Suprema do Blues", da Netflix Crédito: David Lee/Netflix
  • MELHOR DESEMPENHO EM UMA SÉRIE
  • Anya Taylor-Joy, "O jogo da rainha"
  • Elizabeth Olsen, "WandaVision" (Vencedor)
  • Elliot Page, "The Umbrella Academy"
  • Emma Corrin, "The Crown"
  • Michaela Coel, "Eu posso te destruir"

  • MELHOR HERÓI
  • Anthony Mackie, "O Falcão e o Soldado Invernal" (Vencedor)
  • Gal Gadot, "Mulher Maravilha 1984"
  • Jack Quaid, "The Boys"
  • Pedro Pascal, "The Mandalorian"
  • Teyonah Parris, "WandaVision"

  • MELHOR BEIJO
  • Chase Stokes e Madelyn Cline, "Outer Banks" (Vencedor)
  • Jodie Comer e Sandra Oh, "Killing Eve"
  • Lily Collins e Lucas Bravo, "Emily em Paris"
  • Maitreyi Ramakrishnan e Jaren Lewison, "Never Have I Ever"
  • Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor, "Bridgerton"
Anthony Mackie na série "Falcão e o Soldado Invernal", do Disney+ Crédito: Disney/Divulgação
  • MELHOR DESEMPENHO EM COMÉDIA
  • Annie Murphy, "Schitt's Creek"
  • Eric Andre, "Bad Trip"
  • Issa Rae, "Insegura"
  • Jason Sudeikis, "Ted Lasso"
  • Leslie Jones, "Coming 2 America" (Vencedor)

  • MELHOR VILÃO
  • Aya Cash, "The Boys"
  • Ewan McGregor, "Birds of Prey"
  • Giancarlo Esposito, " The Mandalorian"
  • Kathryn Hahn, "WandaVision" (Vencedor)
  • Nicholas Hoult, "O Grande"

  • REVELAÇÃO
  • Antonia Gentry, "Ginny e Georgia"
  • Ashley Park, "Emily em Paris"
  • Maria Bakalova, "Borat Subsequent Moviefilm"
  • Paul Mescal, "Pessoas Normais"
  • Regé-Jean Page, "Bridgerton" (Vencedor)
Kathryn Hahn na série "WandaVision", do Disney+ Crédito: Disney/Divulgação
  • MELHOR LUTA
  • Luta Funhouse Final, "Aves de Rapina"
  • Finale House Fight, "Cobra Kai"
  • Starlight, Queen Maeve, Kimiko vs. Stormfront, "The Boys"
  • Wanda vs. Agatha, "WandaVision" (Vencedor)
  • Luta final contra Steppenwolf, "Liga da Justiça de Zack Snyder"

  • DESEMPENHO MAIS ASSUSTADOR
  • Elisabeth Moss, "O Homem Invisível"
  • Jurnee Smollett, "Lovecraft Country"
  • Simona Brown, "Atrás de seus Olhos"
  • Victoria Pedretti, escreveu o roteiro de "The Haunting of Bly Manor" (Vencedor)
  • Vince Vaughn, "Freaky"

  • MELHOR DUPLA
  • Kristen Wiig e Annie Mumolo, "Barb e Star vão para Vista Del Mar"
  • Anthony Mackie e Sebastian Stan, "O Falcão e o Soldado Invernal" (Vencedor)
  • Pedro Pascal & Grogu / Baby Yoda, "The Mandalorian"
  • Lily Collins e Ashley Park, "Emily em Paris"
  • Sacha Baron Cohen e Maria Bakalova, "Borat Subsequent Moviefilm"
  • MELHOR MOMENTO MUSICAL
  • Love & Monsters , "Stand By Me"
  • Julie and the Phantoms , "Edge of Great" (Vencedor)
  • WandaVision , "Agatha All Along"
  • Black Is King , "Brown Skin Girl"
  • Para todos os meninos: sempre e para sempre , "Começando no meio-fim"
  • Bridgerton , "Wildest Dreams"
  • The Kissing Booth 2 , "Los in the World"
  • Kobra Kai , "I Wanna Rock"

