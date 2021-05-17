'WandaVision' é a grande vencedora do MTV Movie & TV Awards 2021

Dividida em duas partes, a premiação do MTV Movie & TV Awards 2021 teve como grande vencedora "WandaVision" na primeira noite. O evento foi conduzido pela atriz Leslie Jones.
Primeira série original da plataforma encarregada de expandir o chamado Universo Cinematográfico Marvel para o streaming --e de reaproveitar personagens que, nos cinemas, tiveram pouco tempo de tela, "WandaVision" teve cinco indicações: melhor série, melhor atriz (Elizabeth Olsen/Wanda Maximoff), melhor herói (Teyonah Parris/Monica Rambeau), melhor vilão (Kathryn Hahn/Agnes) e melhor briga (Wanda vs. Agatha).
A série da Marvel levou quatro prêmios dentre as cinco indicações que teve. A Marvel também se deu bem com outro projeto: "Falcão e o Soldado Invernal". A trama faturou as duas categorias que disputava: Melhor Herói e Melhor Dupla.
Conhecido do personagem Pantera Negra, Chadwick Boseman, morto em 2020, venceu o prêmio de Melhor Performance em Filme por seu trabalho em "A Voz Suprema do Blues".
Neste ano, o MTV Movie e TV Awards é realizado em dois dias, direto do Palladium, em Los Angeles. A segunda cerimônia será nesta segunda-feira (17).
CONFIRA A LISTA COMPLETA
- MELHOR FILME
- "Borat Subsequent Moviefilm"
- "Judas e o Messias Negro"
- "Jovem promissora"
- "Alma"
- "Para todos os meninos: sempre e para sempre" (Vencedor)
- MELHOR SÉRIE
- "Bridgerton"
- "Cobra Kai"
- "Emily em Paris"
- "The Boys"
- "WandaVision" (Vencedor)
- MELHOR DESEMPENHO EM UM FILME
- Carey Mulligan, "Jovem Promissora"
- Chadwick Boseman, "A Voz Suprema do Blues" (Vencedor)
- Daniel Kaluuya, "Judas e o Messias Negro"
- Sacha Baron Cohen, "Os 7 de Chicago"
- Zendaya, "Malcolm e Marie"
- MELHOR DESEMPENHO EM UMA SÉRIE
- Anya Taylor-Joy, "O jogo da rainha"
- Elizabeth Olsen, "WandaVision" (Vencedor)
- Elliot Page, "The Umbrella Academy"
- Emma Corrin, "The Crown"
- Michaela Coel, "Eu posso te destruir"
- MELHOR HERÓI
- Anthony Mackie, "O Falcão e o Soldado Invernal" (Vencedor)
- Gal Gadot, "Mulher Maravilha 1984"
- Jack Quaid, "The Boys"
- Pedro Pascal, "The Mandalorian"
- Teyonah Parris, "WandaVision"
- MELHOR BEIJO
- Chase Stokes e Madelyn Cline, "Outer Banks" (Vencedor)
- Jodie Comer e Sandra Oh, "Killing Eve"
- Lily Collins e Lucas Bravo, "Emily em Paris"
- Maitreyi Ramakrishnan e Jaren Lewison, "Never Have I Ever"
- Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor, "Bridgerton"
- MELHOR DESEMPENHO EM COMÉDIA
- Annie Murphy, "Schitt's Creek"
- Eric Andre, "Bad Trip"
- Issa Rae, "Insegura"
- Jason Sudeikis, "Ted Lasso"
- Leslie Jones, "Coming 2 America" (Vencedor)
- MELHOR VILÃO
- Aya Cash, "The Boys"
- Ewan McGregor, "Birds of Prey"
- Giancarlo Esposito, " The Mandalorian"
- Kathryn Hahn, "WandaVision" (Vencedor)
- Nicholas Hoult, "O Grande"
- REVELAÇÃO
- Antonia Gentry, "Ginny e Georgia"
- Ashley Park, "Emily em Paris"
- Maria Bakalova, "Borat Subsequent Moviefilm"
- Paul Mescal, "Pessoas Normais"
- Regé-Jean Page, "Bridgerton" (Vencedor)
- MELHOR LUTA
- Luta Funhouse Final, "Aves de Rapina"
- Finale House Fight, "Cobra Kai"
- Starlight, Queen Maeve, Kimiko vs. Stormfront, "The Boys"
- Wanda vs. Agatha, "WandaVision" (Vencedor)
- Luta final contra Steppenwolf, "Liga da Justiça de Zack Snyder"
- DESEMPENHO MAIS ASSUSTADOR
- Elisabeth Moss, "O Homem Invisível"
- Jurnee Smollett, "Lovecraft Country"
- Simona Brown, "Atrás de seus Olhos"
- Victoria Pedretti, escreveu o roteiro de "The Haunting of Bly Manor" (Vencedor)
- Vince Vaughn, "Freaky"
- MELHOR DUPLA
- Kristen Wiig e Annie Mumolo, "Barb e Star vão para Vista Del Mar"
- Anthony Mackie e Sebastian Stan, "O Falcão e o Soldado Invernal" (Vencedor)
- Pedro Pascal & Grogu / Baby Yoda, "The Mandalorian"
- Lily Collins e Ashley Park, "Emily em Paris"
- Sacha Baron Cohen e Maria Bakalova, "Borat Subsequent Moviefilm"
- MELHOR MOMENTO MUSICAL
- Love & Monsters , "Stand By Me"
- Julie and the Phantoms , "Edge of Great" (Vencedor)
- WandaVision , "Agatha All Along"
- Black Is King , "Brown Skin Girl"
- Para todos os meninos: sempre e para sempre , "Começando no meio-fim"
- Bridgerton , "Wildest Dreams"
- The Kissing Booth 2 , "Los in the World"
- Kobra Kai , "I Wanna Rock"