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Parque das Esculturas

ES seleciona propostas artísticas para o Parque Cultural Casa do Governador

Obras irão compor as exposições permanente e temporárias do Parque das Esculturas. Interessados têm até o dia 30 de setembro para participar

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 14:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2021 às 14:55
Lançamento do Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa
Residência do Governador, na Praia da Costa, será um parque cultural Crédito: Fernando Madeira
Estão abertas as inscrições para artistas que desejam expor suas obras no Parque Cultural Casa do Governador, localizado na Residência Oficial do Governo do Estado, na Praia da Costa, em Vila Velha. Os interessados têm até o dia 30 de setembro para enviar suas propostas de projetos de escultura, site-specifics e instalações sensoriais, que unem arte, tecnologia e meio ambiente, compreendendo a relação entre arte, paisagem e arquitetura.
As inscrições são feitas pelo site do Mapa Cultural do ES. Serão selecionados sete projetos para compor a exposição permanente, em duas categorias de premiação, e oito projetos para a exposição temporária, com prazo de duração de um ano. O investimento para o “Parque de Esculturas da Residência Oficial do Governo do Estado” é de R$ 1,3 milhão.
No caso de projetos para a exposição permanente, serão divididos da seguinte forma: quatro prêmios com valor de até R$ 100 mil reais e três prêmios com valor de até R$ 200 mil reais, ambos para projetos de escultura/instalação em escala monumental. Pelo menos cinco prêmios serão destinados a projetos inscritos por proponentes residentes ou sediados no Estado do Espírito Santo.
Lançamento do Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa
Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Fernando Madeira
No caso de projetos para exposição temporária, serão oito prêmios com valor individual de até R$ 40 mil reais para projetos de escultura/instalação em escala monumental, nos quais pelo menos cinco prêmios serão destinados a projetos inscritos por proponentes residentes ou sediados no Estado do Espírito Santo.
Os projetos terão que se relacionar com o espaço arquitetônico e paisagístico da Residência Oficial, interagindo e se integrando no espaço.
"Estamos disponibilizando dez metros quadrados para cada trabalho e, no entorno de cada área, existem diversos elementos, árvores de médio a grande porte, troncos e afloramentos rochosos, que compõem este espaço em sua magnitude. Os trabalhos a serem propostos precisam se conectar de forma harmônica com a paisagem em sua escala e grandiosidade", explica o coordenador da Galeria Homero Massena e coordenador do edital, Nicolas Soares.

DETALHES DOS TIPOS DE PROJETOS

  • Escultura: formas espaciais em três dimensões, por meio da manipulação e materiais diversos em variadas técnicas, na tentativa de representar ou apresentar algo.

  • Instalação: manifestação artística onde a obra é composta de elementos organizados em um ambiente. A obra se conecta ao espaço, com o auxílio de materiais e técnicas variadas, na tentativa de construir uma ambiência, cena e/ou experiência, cujo movimento é dado pela relação entre objetos, construções, o ponto de vista e o corpo do observador.

  • Instalações Sensoriais: trabalhos inovadores que articulem conceitos da arte e da tecnologia, correlacionados ao espaço/ambiente em que se inserem dessa forma, tirando proveito de situações, como luminosidade, sombras, vento, chuva etc. Propõe-se, ao mesmo tempo, uma dinâmica interativa entre obra e público, a fim de estimular as percepções numa realidade aumentada.

  • Site-specific: são obras que configuram uma situação espacial específica, levando em conta as características do local e que não podem ser apreendidas senão ali. Tendência da produção contemporânea de se voltar para o espaço, incorporando-o à obra e/ou transformando-o.

  • Escala monumental: intervenções escultóricas e/ou instalativas que se harmonizem à paisagem e seus elementos, e/ou projeto paisagístico e à arquitetura, em uma relação de proporcionalidade entre dimensões, volumetria e a área a ser ocupada.
*Com informações do Governo do Estado

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